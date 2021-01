Vuoi acquistare un monopattino elettrico? I modelli disponibili sul mercato sono numerosi e quindi molto spesso risulta difficile la scelta. Acquistare un monopattino elettrico conviene: vediamo insieme perché il protagonista del movimento ecologico ha sbancato nel 2020.

Perché acquistare un monopattino elettrico?

Vediamo insieme quali sono le motivazioni principali:

Il monopattino elettrico permette di coprire lunghe distanze con il minimo di fatica, grazie all’autonomia della batteria che arriva anche a circa 30 km sui modelli maggiormente diffusi sul mercato. Avrai la praticità all’ordine del giorno: acquistare un monopattino elettrico è la scelta giusta perchè è leggero e poco ingombrante. È un mezzo che si trasporta facilmente e che ha un peso che varia dai 10 ai 20 kg. Essendo anche pieghevole può essere inserito nel bagagliaio dell’auto. Pensa che una volta ripiegato misura all’incirca 1 x 0,50 x 0,50 m. A dir poco vantaggioso, no? Diversamente da altri mezzi, il monopattino elettrico può essere anche portato in ufficio. Stop ai problemi di parcheggio: acquistare un monopattino elettrico è la soluzione perfetta per eliminare il problema del famigerato “posto”. Potrai portarlo con te, sia a mano, sia comodamente in spalla. Del resto, pesa pochissimo. Questo mezzo di trasporto è ecosostenibile; è ancora più economico di un treno oppure di un bus. Utilizzandolo si risparmiano i soldi di benzina. Puoi dire “ciao” al traffico: niente più file e stress da congestione. Evita gli ingorghi facilmente sfrecciando qua e là, salutando gli autisti in coda da ore! Se ami la bici ma ne detesti i limiti, il due ruote preferito da adulti e teenager fa senz’altro al caso tuo. È proprio come la bici, ma con meno limitazioni. La mountain bike può farti correre solo sulle piste ciclabili, il monopattino elettrico no. Sì alla carreggiata: il veicolo elettrico può circolare liberamente sulle carreggiate urbane che hanno il limite di 50 km all’ora, ma non superando i 25 km orari.

Monopattino elettrico: i minorenni possono guidarlo?

Chiunque può guidare il monopattino elettrico se ha almeno 14 anni. Il mezzo di trasporto più in e green del 2020 è adatto ai minorenni, per cui permetterà anche ai minorenni di arrivare a scuola in orario! Ricorda di fargli indossare il casco se ha meno di 18 anni. Tra l’altro, non servono né patenti né patentini.

Se intendi acquistarlo puoi scegliere uno dei monopattini elettrici della i-Bike.

I monopattini elettrici sono omologati?

Il codice della strada prevede che i monopattini elettrici sono considerati come mezzi di trasporto e per tale motivo, se non sono omologati e non sono provvisti di una targa e di un’assicurazione non possono circolare.

Quest’obbligo è esclusivo per i modelli che hanno un motore che può superare i 6 km/h ed i monopattini che sono in commercio oggi raggiungono anche i 20 km/h. Se questi mezzi vengono fermati sul suolo pubblico e sono privi di assicurazione sono soggetti a sanzioni.

I monopattini elettrici che invece risultano meno potenti sono esonerati dall’omologazione.

Cosa aspetti? Corri a comprarlo!