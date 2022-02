Questa sera 1° febbraio riparte Sanremo 2022, che, come ogni anno, ci terrà compagnia fino a sabato 5 febbraio. Quest’anno il settantaduesimo festival della canzone italiana verrà condotto, come nei tre anni passati, da Amadeus, che ne sarà anche direttore artistico. Sul palco, oltre all’immancabile Fiorello, che affiancherà Amadeus subito durante la prima serata, di volta in volta compariranno diversi co-conduttori; in ordine: Ornella Muti, Lorena Cesarini, attrice divenuta popolare soprattutto con la serie Suburra; l’attrice en travesti Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, protagonista della fiction Rai Blanca, e, nella serata conclusiva, Sabrina Ferilli.

Le serate nel dettaglio:

Venticinque gli artisti in gara, che saranno tutti inclusi nella categoria Big.

A cominciare nella prima serata del festival di martedì 1° febbraio saranno:

Achille Lauro ft. Harlem Gospel Choir con Domenica;

Ana Mena con Duecentomila ore;

Dargen D’Amico con Dove si balla;

Gianni Morandi con Apri tutte le porte;

La rappresentante di lista con Ciao ciao;

Mahmood & Blanco con Brividi;

Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare;

Michele Bravi con Inverno dei fiori;

Noemi con Ti amo non lo so dire;

Rkomi con Insuperabile;

Yuman con Ora e qui.



In seconda serata, invece, saliranno sul palco:

Aka7even con Perfetta così;

Donatellapiaga e Rettore con Chimica;

Elisa con O forse sei tu;

Emma con Ogni volta è così;

Fabrizio Moro con Sei tu;

Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia;

Highsnob & Hu con Abbi cura di te;

Irama con Ovunque Sarai;

Iva Zanicchi con Voglio Amarti;

Le Vibrazioni con Tantissimo;

Matteo Romano con Virale;

Sangiovanni con Farfalle;

Tananai con Sesso occasionale.



Dopo la terza serata, nella quarta sarà poi la volta delle cover:



Le vibrazioni con Live and let die di Paul McCartney, con Sofia and The Giants;

Ditonellapiaga e Rettore con Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli;

Michele Bravi con Io vorrei, non vorrei ma se vuoi di Lucio Battisti;

Massimo Ranieri con Anna verrà di Pino Daniele, con Nek

Fabrizio Moro con Uomini soli dei Pooh;

Rkomi con Medley di Vasco Rossi, con Calibro 35;

Giovanni Truppi con Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André, con Vinicio Capossela;

Tananai con A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, con Rose Chemical;

Noemi con You Make Me Feel Like a Woman di Aretha Frankylin;

Ana Mena con Medley con Rocco Hunt;

Iva Zanicchi con Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva;

Gianni Morandi con Medley con Mousse T;

Achille Lauro con Sei bellissima con Loredana Bertè;

Dargen D’Amico con La bambola di Patty Pravo;

Emma con Baby one more time di Britney Spears:

Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza di Gino Paoli;

Matteo Romano con Your songs di Elton John, con Malika Ayane;

Yuman con My way di Frank Sinatra, con Rita Marcotulli;

Aka7even con Cambiare di Alex Baroni, con Arisa;

Sangiovanni con A muso duro di Pierangelo Bertoli, con Fiorella Mannoia;

La rappresentante di lista con Be my baby di The Ronettes, con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra;

Highsnob e hu con Mi sono innamorato di Te di Luigi Tenco, con Mr Rain;

Giusy Ferreri con Io vivrò senza te di Lucio Battisti, con Andy dei Bluvertigo;

Irama con La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, con Gianluca Grignani;

Elisa con What a feeling di Irene Cara.

Alcune novità di Sanremo 2022.

Mariella Rivelli