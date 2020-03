Gettarsi nel trading online senza fare prima pratica e studiare accuratamente questo sistema è come tuffarsi in mare senza salvagente ancora prima di imparare a nuotare: inutilmente pericoloso e potenzialmente fatale.

Fare profitto con il trading online

Fare profitto attraverso il trading online richiede pratica tanto quanto conoscenza. Un simulatore di trading online o un conto demo potrebbero non metterti nelle stesse condizioni in cui ti troveresti sul serio, se investissi in Borsa: tutte le pressioni e i rischi che derivano dall’avere denaro reale in gioco non possono realmente essere simulati alla perfezione.

In ogni caso, i sistemi che simulano le operazioni di Borsa per aiutarci a fare pratica con il trading online possono comunque essere preziosi per l’apprendimento e l’affinamento delle strategie di investimento.

Simulatori e fiducia negli investimenti

L’uso di un simulatore di trading online è un modo per sviluppare la fiducia nelle tue decisioni di investimento: in seguito potrai iniziare a fare trading dal vero, senza temere errori.

I simulatori ti consentono di monitorare le condizioni del mercato ed esplorare diversi strumenti e indicatori grafici. Puoi anche familiarizzare con i passaggi coinvolti nell’inserimento, nella revisione e nell’esecuzione delle tue operazioni, nonché esercitarti a utilizzare gli ordini stop-loss e limit come parte della tua strategia di gestione del rischio.

Che tu faccia il trading online sul mercato forex, sulle azioni o altro, ci sono account demo gratuiti disponibili per provare. Ogni azienda che offre un simulatore utilizza un diverso tipo di software chiamato “piattaforma di trading“.

Prenderti il tempo per esplorare come funziona ogni piattaforma ti darà la possibilità di vedere quale di esse si adatta meglio al tuo stile di trading.

Un altro modo per farsi le ossa sul trading online è ad esempio consultando le pagine di questo sito.

L’aspetto psicologico del trading online

Abbiamo accennato, e approfondiremo anche in seguito, l’importanza della pratica e della conoscenza per iniziare a operare nel mondo del trading online. Ma quando si parla di pratica per il trading online si dovrebbe considerare anche un altro aspetto: quello psicologico ed emotivo.

Infatti chi vuole avere successo in un mondo cosi affascinante, ma anche rischioso, come quello del trading online, dovrebbe allenare la sua mente, soprattutto nella gestione delle paure e dello stress emotivo, che possiamo definire quasi fisiologici.

Chi inizia ad operare con un conto demo, che prevede la simulazione delle operazioni di investimento senza rischiare con i suoi soldi, dovrà prima o poi passare al conto reale, ma prima di farlo dovrà superare tutte le paure e le paranoie, altrimenti il rischio di errori e di perdite è notevole.

Per compiere questo passaggio in maniera tranquilla non si dovrà avere fretta e si dovrà essere sinceri con se stessi: se per esempio ci si rende conto che almeno la metà delle operazioni compiute con il conto demo vanno a buon fine, si può tentare il salto.

Altro errore da non fare è quello di essere troppo avidi, nel momento in cui si nota che le cose vanno molto bene durante il trading online e di non farsi fregare dalla voglia di guadagnare sempre di più e dalla troppa euforia. Un altro fattore che può giocare dei brutti scherzi è lo stress: studiare e fare pratica per il trading online può essere molto faticoso.

Quindi se si ha la consapevolezza di essere troppo stanchi, stressati per aver studiato troppo e anche per motivi privati è meglio fermarsi e aspettare un momento più propizio per riprendere il percorso formativo e di guadagno con il trading online.

Dove si può far pratica con il trading online

NinjaTrade

NinjaTrader è una piattaforma di trading forex e futures a basso costo con opzioni di aggiornamento. Per iniziare, è possibile scaricare gratuitamente il software per la simulazione commerciale, la creazione di grafici avanzati, il backtest di strategia e altre funzionalità.

Il software gratuito consente agli utenti di simulare il trading online giornaliero in tempo reale e valute a loro piacimento. C’è anche un’opzione per scaricare i dati dei giorni precedenti in modo da poter praticare il trading online con l’attività di mercato di quel periodo.

OANDA

Esistono diversi fornitori di account demo forex tra cui scegliere, ma per i residenti negli Stati Uniti, OANDA offre molta flessibilità e spread competitivi.

Gli account demo di OANDA non scadono, quindi puoi esercitarti per tutto il tempo che desideri. Questo può essere fatto tramite il desktop della piattaforma di trading online di OANDA, l’app mobile o l’interfaccia di programmazione dell’applicazione.

TradingView

TradingView è una piattaforma che offre account demo per il trading in tempo reale e gratuitamente; ed è anche ampiamente conosciuta per i suoi grafici azionari a costo zero. Ti permette di fare scambi simulati in azioni e forex; è disponibile anche il trading demo sui futures, ma i dati sono ritardati.

TradingView offre molti tipi diversi di grafici, tra cui il grafico Renko (che mostra i movimenti dei prezzi utilizzando mattoni in salita e in discesa e non ha una scala temporale fissa) e un grafico a spread (che mostra la differenza di prezzo tra due azioni).

E toro

Questa è una delle piattaforme più interessanti e conosciute nel mondo del trading online ed è molto apprezzata soprattutto dagli investitori dilettanti già da tanti anni: pensiamo infatti che E toro è nata nel 2007 e si è subito imposta nel settore.

Tra i tanti aspetti positivi di questa piattaforma c’è la possibilità di investire una cifra minima di 200 euro e questo aspetto è molto importante, perché l’utente non sarà costretto a rischiare troppe delle sue risorse e potrà entrare in maniera graduale e non traumatica in un mondo complesso, ma affascinante come quello del trading.

Molto curata è la sezione e il settore della formazione e dell’informazione: infatti chi gestisce questa funzionale piattaforma di trading online ha molto a cuore il percorso formativo degli utenti, che vengono supportati e assistiti in tutti i modi.

Infatti c’è un servizio clienti molto attivo e che si può contattare sia tramite e mail, che anche con la live chat e quindi ci saranno degli operatori pronti a rispondere a tutte le domande degli utenti, che specialmente all’inizio avranno tanto dubbi.

Fonte immagine di copertina: BeeTrader