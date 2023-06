Ti sei mai chiesto se contrarre un prestito personale per investire fosse una buona idea? Se la risposta è sì, non sei l’unico. Spesso si sente parlare della possibilità di guadagnare denaro investendo in borsa e si potrebbe essere tentati di iniziare subito anche senza disponibilità di liquidità.

Tuttavia, se stai cercando di ottenere guadagni rapidi, prendere scorciatoie potrebbe non essere la soluzione migliore. In particolare, richiedere un prestito personale per investire in borsa non è consigliabile nella maggior parte dei casi. Anche se ci potrebbe essere un’occasione estremamente rara in cui potrebbe avere senso contrarre un prestito personale per investire. Ma vediamo insieme tutti gli aspetti da considerare!

Prestiti personali: come funzionano?

Ci sono alcune caratteristiche fondamentali dei prestiti personali che è importante conoscere. In primo luogo, i prestiti personali sono prestiti non garantiti, il che significa che l’istituto di credito non può prendere la tua casa o la tua auto se non riesci a effettuare i pagamenti. Tuttavia, proprio perché non c’è una garanzia materiale, i prestiti personali hanno tassi di interesse più elevati rispetto ai prestiti garantiti.

Questo è comprensibile, poiché il creditore assume un rischio maggiore. Inoltre, i prestiti personali hanno una scadenza prestabilita, il che significa che hai un certo numero di mesi o anni per restituire il prestito. In base all’importo del prestito, al tasso di interesse e alla durata, dovrai effettuare un pagamento mensile che ti permetta di rimborsare il prestito entro la fine del termine.

Questo è diverso dalle carte di credito, dove puoi portare un saldo da un mese all’altro e pagare solo il minimo richiesto. Quindi cio è importante da tenere a mente se stai pensando di investire i soldi del prestito, poiché significa che dovrai effettuare un pagamento mensile abbastanza consistente e non potrai limitarti a pagare il minimo richiesto e rimandare il resto alla fine del prestito. Discorso a sé merita invece la cessione del quinto, che può essere approfondita su ilPrestito.it.

Perché richiedere un prestito per investire

Se hai la possibilità di fare soldi con un investimento, potresti essere tentato di contrarre un prestito personale per finanziarlo. In alcuni casi, potresti vedere guadagni elevati in pochi giorni o settimane che superano i costi di alcuni prestiti personali nell’arco di un anno. Tuttavia, contrarre un prestito personale per investire ha senso solo se sei sicuro che i tuoi guadagni supereranno i costi del prestito.

Ad esempio, se puoi ottenere un prestito personale con un tasso di interesse dell’11,99%, avrebbe senso utilizzare quei soldi solo se i tuoi rendimenti superassero l’11,99%. Ma investire comporta sempre un certo rischio e non è mai garantito che otterrai i rendimenti previsti. Probabilmente non avrebbe senso contrarre un prestito personale dell’11,99% per guadagnare solo il 12% investendo, perché le tasse e l’importo minimo che guadagneresti non ti farebbero uscire in vantaggio.

Per rendere il rischio accettabile, dovresti ottenere rendimenti che superano di gran lunga il tasso di interesse che paghi sul tuo prestito personale. Ci sono anche altri tipi di investimenti diversi dal mercato azionario che potrebbero avere più senso finanziare con un prestito personale. Ad esempio, se hai l’opportunità di investire in una piccola azienda che ha un grande margine di profitto o in un immobile da affittare, potrebbe avere senso contrarre un prestito personale per finanziare quell’investimento se i tuoi guadagni supereranno nel tempo i costi del prestito.

Pro e contro di un prestito personale per un investimento in borsa

L’idea di contrarre un prestito personale per investire in qualsiasi cosa, inclusa la borsa, ha senso solo in alcune circostanze. Queste circostanze si verificano quando sei abbastanza sicuro che i tuoi rendimenti supereranno i tuoi costi. Tuttavia, investire nel mercato azionario è sempre incerto e non è mai garantito che otterrai i rendimenti previsti. Dunque, non è mai una buona idea contrarre un prestito personale per investire in borsa. E questo per diversi motivi:

Mancanza di termini fissi. I prestiti personali hanno scadenze fisse che di solito sono relativamente brevi. In genere, i termini dei prestiti personali non superano i sette anni, anche se in alcuni casi possono essere più lunghi. Questi termini brevi possono essere un problema perché la maggior parte degli investimenti varia notevolmente di anno in anno. I rendimenti a breve termine sono molto imprevedibili, anche se i rendimenti medi nel lungo periodo possono essere più stabili. Tuttavia, sette anni non sono un lasso di tempo molto lungo se consideriamo il grande schema del mercato azionario.

Elevati tassi di interesse. I prestiti personali non offrono tassi di interesse bassi come quelli dei prestiti per auto o dei mutui. Anche se potresti vedere pubblicizzati tassi di interesse personali bassi, come il 5,99% di TAEG, le persone raramente si qualificano per loro. Questi tassi bassi sono solitamente riservati a prestiti per usi specifici, come il consolidamento del debito, e sono in genere per un periodo di prestito più breve, ad esempio 24 mesi. Inoltre, di solito devi avere un credito impeccabile per qualificarti per queste tariffe. Inoltre, più lunga è la durata del prestito, più alto sarà il tasso di interesse. Se vuoi investire per un periodo abbastanza lungo da rendere i rendimenti degli investimenti meno volatili, pagherai ancora di più in interessi. Questo potrebbe ridurre il tuo potenziale profitto.