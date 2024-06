Puntare sull’argomento giusto per la tua tesi di laurea magistrale può sembrare un’impresa ardua, ma non ti spaventare così facilmente! Perché ti possiamo assicurare che con un pizzico di strategia supererai anche questo ostacolo.

Quali sono i 3 consigli infallibili per guidarti nella scelta?

Inseguire la passione (con la testa)

Scegli la cosa che ti faccia davvero battere il cuore, qualcosa che ti stimoli a tuffarti a capofitto nella ricerca. Se non ti senti coinvolto nel tuo tema, dovresti capire il rischio di demotivazione che ti può aspettare. Ma aspetta! Non abbassare le mani. Se scegli qualcosa che ti appassiona, il lavoro sarà più produttivo, e potrai affrontare le sfide con maggiore entusiasmo.

Fare le ricerche verificando la disponibilità di materiale

Assicurati che il tema scelto sia realizzabile entro il tempo a tua disposizione avendo con te le risorse che hai a portata di mano. Controlla se ci sono abbastanza materiali cioè libri, articoli, dati e altre informazioni pertinenti per approfondire l’argomento. Un tema davvero interessante ma con scarso materiale di supporto rischia di diventare un vicolo cieco.

Osare e lasciare il segno

Non limitarti a rielaborare concetti già noti. Punta a un soggetto che abbia un impatto significativo nel tuo campo di studi e che possa apportare un contributo originale alla conoscenza. Cerca di distinguerti come studente e futuro ricercatore per raggiungere l'obiettivo desiderato.

Come fare una scelta impeccabile?

Competenze e abilità. Scegli un argomento che ti permetta di valorizzare le tue capacità e competenze acquisite durante il tuo percorso di studi.

Supporto del relatore. Assicurati che il tuo relatore sia disponibile a seguirti e a guidarti nella ricerca su un determinato argomento.

Aspirazioni future. Se hai già in mente un dottorato di ricerca o una carriera in un determinato settore, scegli un tema che sia in linea con i tuoi obiettivi futuri. Chiedi a te stesso: su quale tema potrei scrivere per ore senza stancarmi?

Trasforma il tuo lavoro di ricerca in un’esperienza gratificante e produttiva, che ti porterà lontano e ti lascerà un tesoro di ricordi inestimabili.