In un’era dominata dalla connettività digitale i social media sono diventati lo specchio della nostra società, riflettendo – e spesso amplificando – tendenze e comportamenti. Tra questi, l’ipersessualizzazione sta emergendo come un fenomeno sempre più pervasivo, trasformando non solo il modo in cui ci presentiamo online, ma anche come interagiamo nella vita reale.

Negli ultimi anni si può assistere sempre più a un fenomeno in crescita. Piattaforme come Instagram, TikTok e OnlyFans hanno visto un’impennata di contenuti sessualmente espliciti o suggestivi. Ciò che una volta era considerato tabù o riservato a contesti privati, ora viene liberamente condiviso con milioni di utenti. Questa tendenza non si limita a celebrità o influencer, ma coinvolge utenti comuni di tutte le età.

Immagine realizzata con DeepAI.

L’ipersessualizzazione sui social media non è un fenomeno isolato o casuale ma il risultato di diversi fattori convergenti che, se analizzati, possono meglio farci capire quali sono le radici del fenomeno. Ad esempio, gli algoritmi, concetto cruciale dei social media, premiano l’engagement e i contenuti provocatori generano più interazioni, spingendo gli algoritmi a promuoverli ulteriormente. In altri ambiti anche una certa cultura della celebrità istantanea, che promette fama e guadagni rapidi incoraggia comportamenti estremi per attirare l’attenzione. È importante ricordare che una società libera che permette a ognuno di poter fare ciò che meglio crede non è di certo un progresso negativo ma un’eccessiva normalizzazione dell’esposizione di contenuti sessualizzati ha abbassato la soglia di ciò che è considerato accettabile.

L’Impatto sui Giovani è enorme con sempre più persone esposte precocemente a contenuti sessualmente espliciti con conseguenze potenzialmente gravi per lo sviluppo psicosessuale. Ad oggi si stima che il 90% dei ragazzi tra 8 e 16 anni abbia già consumato pornografia online e che spesso, il primo contatto avvenga accidentalmente, a causa della diffusione pervasiva di questi contenuti. La facilità di accesso a contenuti pornografici sta portando a un aumento dei casi di dipendenza, specialmente tra i giovani adulti.Si stima che il 74% degli utenti abituali sono uomini e contro un solo 26% di donne. Tra i maggiorenni, 9 maschi su 10 e 1 donna su 3 consumano regolarmente pornografia.

Immagine realizzata con DeepAI.

Le conseguenze di questa ipersessualizzazione digitale si stanno facendo sentire in vari ambiti della vita quotidiana. L’impatto è notevole nelle relazioni interpersonali dove ci sono sempre più aspettative irrealistiche, dove l’esposizione costante a corpi “perfetti” e situazioni idealizzate sta creando aspettative irrealistiche nelle relazioni reali. Socialmente, si riscontra una certa difficoltà di intimità. In effetti, anche paradossalmente, l’eccesso di esposizione sta rendendo più difficile per molti stabilire connessioni intime autentiche. Questo ricerca costante di perfezione ovviamente ha impatti significativi anche sull’autostima e l’immagine corporea che le persone hanno di loro stesse.

Soprattutto tra i giovani, ovvero le generazioni che sono nate nel mondo digitale e che non hanno dovuto vivere la transizione, cresce la pressione a conformarsi a standard di bellezza e comportamento sessualizzati. Si registra un aumento di casi di dismorfofobia e disturbi alimentari legati all’ossessione per l’aspetto fisico. Nonostante la forte influenza che un mondo ipersessualizzato ha sia sui rapporti privati che sull’intimità, la deviazione la si può avvertire anche in alcuni comportamenti sociali. L’oggettificazione come tendenza a valutare le persone principalmente in base al loro aspetto fisico si sta rafforzando. La sessualità è banalizzata al punto da essere ridotto a mera merce di scambio per like e followers.

Per capire meglio la porta di questo fenomeno è bene anche analizzare qualche dato. Ad esempio, l’economia legata al mondo del sesso sta vivendo una crescita senza precedenti, alimentata principalmente dall’avanzamento tecnologico. Secondo recenti studi, l’industria che ruota attorno alla sessualità vale oltre 100 miliardi di euro all’anno, rappresentando un segmento significativo del mercato finanziario mondiale.

I siti pornografici occupano il 12% di tutto il contenuto su Internet.

Una ricerca su quattro e un download su tre riguardano materiale pornografico.

Nonostante le sfide, emergono anche segnali positivi. Movimenti di body positivity e sex positivity stanno cercando di ribilanciare il discorso, promuovendo una visione più sana e inclusiva della sessualità e del corpo. Inoltre, alcune piattaforme stanno iniziando a implementare politiche più stringenti sui contenuti sessualmente espliciti, cercando un equilibrio tra libertà di espressione e responsabilità sociale.

L’ipersessualizzazione dei social media è un fenomeno complesso che riflette e al contempo plasma la nostra società. Mentre navighiamo in queste acque inesplorate, diventa cruciale promuovere una maggiore consapevolezza e educazione digitale. Solo così potremo sfruttare il potenziale positivo dei social media senza cadere nelle trappole dell’oggettificazione e della banalizzazione della nostra umanità.

Immagine realizzata con DeepAI

Di certo si tratta di una sfida complessa per la società contemporanea. Da un lato ci sono le nuove opportunità economiche e di espressione che, però, portano con sé rischi significativi, soprattutto per le generazioni più giovani. È fondamentale un approccio equilibrato che promuova una maggiore consapevolezza e un’educazione sessuale completa per navigare in questo nuovo panorama digitale in modo sano e responsabile.

Questo fenomeno richiede un’attenzione costante e un dialogo aperto tra educatori, genitori e professionisti della salute mentale per garantire che la tecnologia e la sessualità possano coesistere in modo positivo nella nostra società.

Gianluca De Santis

Fonte immagine: https://depositphotos.com/photos/social-network-giovani.html?filter=all&qview=145192535