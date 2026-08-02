"Foreign Tongues", la grammatica del fuoco dei Rolling Stones

Ci sono entità artistiche che sfidano le leggi della fisica, oltre che quelle spietate del mercato discografico. In un panorama musicale odierno che spesso corre troppo veloce, smarrendo per strada elementi imprescindibili come la cura e la profondità autoriale, veder tornare i Rolling Stones — l’iconica formazione composta da Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts — con un’opera monumentale come “Foreign Tongues” non è soltanto un evento discografico. È una boccata d’ossigeno, una chiamata alla condivisione, nonché la dimostrazione luminosa che il rock, nella sua essenza più pura, possiede ancora una straordinaria forza aggregante, rigeneratrice.

Radici e longevità: il significato di “Foreign Tongues” nel nostro tempo

Quando una band calca le scene ininterrottamente da sei decenni, ogni nuovo disco viene caricato di aspettative straordinarie, di interrogativi sul proprio lascito artistico. “Foreign Tongues” non rappresenta un semplice esercizio di stile per nostalgici, bensì una riflessione matura, lucida, profondamente umana sul tempo che passa, sulla memoria collettiva, sulla bellezza di ritrovarsi attorno a un linguaggio comune. Il titolo stesso, che evoca idiomi stranieri e linguaggi non convenzionali, racchiude il senso di un’opera che parla una lingua universale, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della grande musica.

Oggi assistiamo a una produzione discografica sterminata, dove spesso si fatica a trovare punti di riferimento stabili e lavori capaci di lasciare un segno indelebile. In questo contesto, il nuovo disco dei Rolling Stones assume le sembianze di un faro, di un punto d’incontro in cui rifugiarsi per riscoprire il valore della scrittura curata, della dedizione totale all’arte. Le Pietre Rotolanti non si limitano a celebrare la propria gloriosa storia iniziata quando il rock and roll era il grande catalizzatore di sogni e passioni giovanili, i Rolling Stones attingono a quelle stesse radici rhythm and blues per dialogare con la sensibilità del presente. Le tracce scavano nella fragilità umana, nella necessità di appartenenza, nella bellezza di condividere un percorso, dimostrando che l’arte, per essere viva, deve continuare a emozionare, a costruire ponti tra le persone.

La diade d’apertura come manifesto di vitalità

I due singoli di apertura che hanno inaugurato e spalancato le porte di “Foreign Tongues”, “In the Stars” e “Rough and Twisted”, non sono semplici carte da visita commerciali o strumenti di promozione fini a se stessi, sono due manifesti speculari che definiscono l’intera poetica dell’album, unendo una meticolosa e raffinata cura tecnica a profondi risvolti di senso e di crescita interiore.

“In the Stars” si pone come manifesto lirico dell’introspezione, della presa di coscienza. Sotto il profilo della costruzione formale, il brano si apre con tappeti vocali eterei e sospesi, sorretti da una progressione armonica che espande i confini del sound classico del complesso musicale britannico verso una dimensione quasi contemplativa, dove lo spazio sonoro viene dilatato per lasciare sedimentare il peso delle emozioni. Il drumming metronomico e, al contempo, caldo fornisce un asse portante pulito e rigoroso, mentre i fraseggi chitarristici di Richards intessono una trama riflessiva, ipnotica, avvolgente. Dal punto di vista del significato, il primo singolo estratto da “Foreign Tongues” affronta il tema del viaggio interiore, del bilancio esistenziale. Guardare le stelle diventa una metafora luminosa per misurare la distanza percorsa dai club polverosi della Londra degli anni Sessanta fino ai palcoscenici planetari di oggi, interrogandosi su cosa resti intatto quando il tempo scorre. L’interplay tra le parti vocali e l’intonazione roca, fiera, vissuta di Jagger restituiscono un senso di inequivocabile vitalità umana: la celebrazione di chi non ha mai smesso di credere nella bellezza di suonare insieme.

Al contrario, “Rough and Twisted” incarna la componente viscerale, tellurica, energetica, marcatamente liberatoria del progetto. Il singolo in questione funge da impattante apertura per mostrare la muscolarità rinnovata del gruppo, partendo con un’intensa introduzione di chitarra che esplode in una tempesta elettrica fatta di riff taglienti, slanci sonori, di un pianoforte honky-tonk dal retrogusto classico, suonato con un entusiasmo contagioso. A livello tecnico, la produzione valorizza ogni dettaglio evitando artifici superflui: la dinamica degli strumenti viene preservata con cura maniacale, lasciando intatto il sudore della performance in studio, restituendo quel groove umano caratterizzato da microscopici scostamenti ritmici che rendono la musica calda e pulsante. Semanticamente, il pezzo racconta la gioia della strada, la tenacia di rimanere fedeli a se stessi, la straordinaria energia di chi ha scelto di vivere seguendo le regole autentiche del rock and roll, trasformando l’esperienza di una vita in un dono prezioso per chi ascolta.

Il valore della musica come spazio di condivisione

La grandezza di “Foreign Tongues” e dei suoi singoli risiede proprio nella loro capacità di ergersi a punto di riferimento per chi ama la bellezza della musica suonata dal vivo. Mentre oggi la produzione di massa tende a standardizzare i suoni, i Rolling Stones scelgono la strada della verità artigianale. Mettono in campo la loro storia, la loro tecnica sopraffina, la loro inesauribile fame di suonare per ricordarci che la musica è, ed è tuttora, uno straordinario strumento di unione, di gioia collettiva, di liberazione emotiva. Ogni nota suonata su questo disco trasmette il calore del contatto umano, il respiro condiviso, l’errore che diventa espressività, la comunione fisica tra musicisti che condividono la stessa stanza, lo stesso amore viscerale per le sette note.

Un monumento che cammina: la lezione contenuta in “Foreign Tongues”

Oggi i Rolling Stones non sono più soltanto una rock band nata nel fervore creativo dei mitici anni Sessanta: sono un’istituzione culturale vivente, un totem antropologico, un punto cardinale prezioso per chiunque creda nel potere della musica. Il loro persistere sulla breccia non è un affannoso attaccamento al passato, è l’affermazione gioiosa di una vocazione totalizzante che dimostra come la passione autentica non abbia alcuna data di scadenza.

L’arte, quando possiede una vera urgenza espressiva e un’anima pulsante, non invecchia mai davvero, si rinnova, sa accogliere il presente con entusiasmo, continua a far vibrare le corde più profonde del nostro animo. Finché ci saranno dischi come “Foreign Tongues” e brani capaci di suonare così incredibilmente vivi, il rock continuerà a essere quella meravigliosa casa in cui tutti possiamo ancora ritrovarci.

Vincenzo Nicoletti