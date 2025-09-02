Ogni giorno inaliamo fino a 68.000 particelle di microplastiche

Ricordate la storia dei 5 grammi di microplastiche (MP) ingerite ogni settimana da un essere umano? Una stima esagerata forse. Eppure tale calcolo è, o meglio, avrebbe dovuto essere il campanello d’allarme definitivo utile a una svolta drastica in tema di produzione e consumo di prodotti plastici. Inutile dire che così non è stato. Era il 2019 quando il WWF commissionò all’Università di Newcastle (Australia) lo studio “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People“, ricerca secondo la quale «una persona media potrebbe ingerire approssimativamente 5 grammi di plastica alla settimana. L’equivalente in peso di una carta di credito». Successivi studi hanno dimostrato che le stime del report WWF risultavano essere eccessive. Tuttavia tutti i report riguardanti le microplastiche e i danni alla salute umana a esse correlati si fondano su una tesi comune, un dato di fatto incontrovertibile: fin dalla nascita (e ancor prima) l’essere umano è a contatto con la plastica. E questo ha e avrà delle ripercussioni sempre più gravi.

L’ingestione non è l’unico modo con il quale introduciamo le MP nei nostri corpi. Secondo un recente studio pubblicato su Plos One, il solo, semplice e vitale atto del respirare potrebbe comportare l’inalazione di gradi quantità di MP. La cifra massima registrata dai ricercatori è a dir poco spaventosa: gli esseri umani adulti possono inalare fino a 68.000 particelle di microplastiche (comprese tra 1 e 10 micrometri) in un solo giorno.

Microplastiche ovunque

Con il termine microplastiche ci si riferisce a minuscole particelle di plastica (con dimensioni comprese tra 1 micrometro e 5 millimetri) create appositamente in formato micro e utilizzate per la realizzazione di beni quali cosmetici, fibre tessili e detergenti (MP primarie) o derivanti dallo sminuzzamento di prodotti plastici più grandi (MP secondarie). Esse rappresentano una grave minaccia per l’ambiente e per la salute umana. Difficilmente biodegradabili, le MP si accumulano in terreni, falde acquifere, oceani, foreste. Vengono di conseguenza ingerite da animali marini e terrestri, entrando cosi nella catena alimentare umana. Recenti studi hanno confermato la presenza di microplastiche e nanoplastiche (particelle ancora più piccole) nelle vene e nelle arterie, nel liquido seminale, nella placenta, nell’utero, nella pelle e in numerose altre parti del corpo umano.

Ad aggravare la già critica situazione legata al rapporto tra microplastiche e salute umana, un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Plos One. Dopo aver appurato che le MP di dimensioni tra i 20 e i 200 micrometri hanno meno probabilità di penetrare nei polmoni, i ricercatori hanno preso in esame le micro particelle di plastica comprese tra gli 1 e 10 micrometri presenti in automobili e ambienti residenziali. Se in questi ultimi la concentrazione media di MP si attesta sulle 528 particelle per metro cubo, negli abitacoli delle automobili la presenza media di queste micro particelle è molto più allarmante: 2.238 MP/m³. Il polimero più presente negli edifici abitativi è il polietilene (PE), mentre nelle auto a farla da padrone è la poliammide (PA), polimeri sintetici derivanti dal petrolio e utilizzati in campo ingegneristico.

Tramite l’utilizzo di pompe a vuoto da 12 V e 220 V a cui è stato collegato un ingresso da 10 mm e un filtro PTFE (Ø = 47 mm con dimensione dei pori = 1 micrometro) e attraverso il successivo impiego della spettroscopia Raman (tecnica di analisi dei materiali che utilizza l’interazione della luce con la materia analizzata), i ricercatori hanno aspirato e studiato l’aria presente in tre appartamenti situati in diverse parti della città di Tolosa (Francia) e in due diverse auto che viaggiavano tra Tolosa e altre città francesi. Rispetto alle abitazioni residenziali, le auto rappresentano ambienti più piccoli e chiusi in cui molte parti sono realizzati con materiali sintetici, fonti certe di microplastiche.

Le analisi finali dello studio hanno dimostrato che «la concentrazione media di MP sospese in tutti gli ambienti interni è di 1.877 MP/m3

con un intervallo interquartile (IQR) di 478-2.384. La concentrazione media di MP sospese in ambienti residenziali è di 528 MP/m3

(IQR 288-2.487), inferiore alla concentrazione di MP nell’abitacolo di un’auto di 2.238 MP/m3 (IQR 1.515-2.245), probabilmente a causa della ventilazione attiva all’interno delle auto». Negli ambienti interni sono stati individuati 10 diversi tipi di polimeri tra cui: PE (polietilene), PA (poliammide), PDMS (polidimetilsilossano), PP (polipropilene), PET (polietelene tereftalato) etc. Nelle auto invece oltre al PA, è stata registrata la presenza di ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene), PVC e PET, polimeri presenti in cruscotti e pannelli interni.

Respirare fa male

Per lo studio dell’inalazione umana di MP in ambienti interni gli scienziati hanno utilizzato tassi di inalazione predefiniti dall’ECHA (European Chemical Agency) divisi per fasce di età: adulti dai 31 ai 51 anni e bambini tra i 2 e 12 anni. Poiché i valori predefiniti di inalazione possono variare in base a molteplici fattori (differenze fisiologiche individuali, livelli di attività, condizioni di esposizione etc.), i ricercatori hanno moltiplicato i tassi dell’ECHA per le concentrazioni di MP basate su tutte le osservazioni disponibili in letteratura.

I risultati hanno dimostrato che il numero di microplastiche di dimensioni tra i 10 e i 300 micrometri inalate dagli adulti in ambienti chiusi varia tra le 2900 e le 3200 particelle al giorno, mentre per i bambini la cifra diminuisce: tra le 2000 e le 2200 particelle al giorno. Le MP di queste dimensioni non penetrano nei polmoni, ma vengono intrappolate nei muchi e successivamente possono trasferirsi nelle vie respiratorie e nel sistema gastrointestinale.

Molto più preoccupanti i dati riguardanti le microplastiche di dimensioni comprese tra gli 1 e i 10 micrometri. Stando ai risultati della ricerca, ogni giorno un adulto può inalare tra le 40.000 e le 68.000 particelle di MP, mentre per i bambini la cifra diminuisce, attestandosi tra le 28.000 e le 47.000 particelle al giorno. Numeri tremendi se si pensa che le particelle di queste dimensioni possono attraversare le barriere cellulari ed entrare nel flusso sanguigno, trasformandosi in potenziali minacce per la salute umana. L’accumulo di queste particelle nel corpo umano comportano anche il rilascio delle sostanze chimiche additive tossiche di cui sono composte. Secondo gli scienziati «Queste sostanze chimiche possono fuoriuscire una volta all’interno del corpo, interrompendo potenzialmente le funzioni endocrine, compromettendo i processi cellulari o aumentando il rischio di cancro. La combinazione di fattori di stress fisici e chimici rende l’inalazione di MP particolarmente preoccupante dal punto di vista della salute pubblica». Studi preliminari suggeriscono che l’inalazione di nanoplastiche (particelle di dimensioni minori a 1 micrometro) in ambienti chiusi potrebbe essere da 20 a 400 volte superiore rispetto a quelle riguardanti le microplastiche. Ridurre l’esposizione alla plastica, preferendo l’acquisto di oggetti realizzati con altri materiali, potrebbe essere il primo passo verso la riduzione di MP nell’aria.

Marco Pisano