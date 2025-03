I biancocelesti di Baroni espugnano San Siro contro i rossoneri di Conceiçao la sera di domenica 2 marzo, gara valida per la 27^ giornata di Serie A

La Lazio vince una partita incredibile a San Siro, imponendosi contro un Milan a dir poco alle corde e in crisi nera. La squadra di Baroni riesce infatti ad imporsi nel finale per 1-2 la sera di domenica 2 marzo, match valido per la 27^ giornata di Serie A.

Con questo risultato, i biancocelesti si candidano seriamente per un posto nella prossima Champions League, mentre invece spingono definitivamente fuori il Diavolo da questa rincorsa. Per chi volesse conoscere più nel dettaglio tutti i dati della sfida, su Fezbet.org sono presenti statistiche interessanti.

Serie A, Milan-Lazio 1-2: il racconto del match

La partita inizia fin da subito in maniera vivace. La Lazio fa la gara, ma il Milan sembra poter esser pericoloso ogni volta che riparte in contropiede con Leao e Pulisic. Poco dopo la mezz’ora però, gli ospiti passano in vantaggio: diagonale di Marusic respinto corto da Maignan, sul pallone si avventa Zaccagni che lo spinge in porta in scivolata. I rossoneri tentano di reagire, ma vanno sotto all’intervallo.

Nella ripresa il ritmo si alza, il Milan mette sotto gli ospiti con la qualità di Joao Felix appena entrato. Passaggi stretti e tanto possesso palla, ma le occasioni nitide scarseggiano. Ora è la Lazio che si accontenta di difendere e ripartire. Poi l’espulsione di Pavlovic per fallo su Isaksen lanciato a rete. L’orgoglio però fa spingere ancora i padroni di casa, che trovano incredibilmente il pareggio nel finale: cross di Leao perfetto per il colpo di testa di Chukwueze. Ma proprio quanto la gara sembra poter terminare in parità, ecco l’episodio decisivo: sull’ennesimo capovolgimento di fronte in un secondo tempo senza respiro, Maignan stende Isaksen in area e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto si presenta Pedro che è a dir poco glaciale: lo spagnolo spiazza il francese e sigla l’1-2 finale.

Il Milan scivola al 9^ posto in classifica, la Lazio crede alla Champions League

Ennesima sconfitta del Milan, che infila così il 3^ ko consecutivo in campionato – che si aggiunge alla cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. Con questa batosta quindi, il Diavolo scivola addirittura al 9^ posto in classifica e quindi attualmente fuori da tutte le competizioni europee. La squadra di Conceiçao infatti conta appena 41 punti, superata anche dalla Roma che si trova a +2 sul Diavolo: i rossoneri sono addirittura solo a +2 sull’Udinese decimo in classifica. Il sogno Champions League è ormai svanito.

Sogno che è invece vivissimo nella Lazio, la quale si sta giocando il tutto per tutto con dirette concorrenti come Juventus, Fiorentina e Bologna. La squadra di Baroni conta fin qui 50 punti collezionati nelle prime 27 sfide, pertanto ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.