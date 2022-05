Arriva quest’anno alla sua sesta edizione “Fino in fondo”, il concorso di poesia indetto da Libero Pensiero News in favore dell’associazione “Susan G. Komen Italia” e in memoria di Francesca Voi.

L’iniziativa nasce per ricordare la giovane Francesca Voi, a cui il titolo si ispira: “Fino in fondo” è il messaggio che ha trasmesso per vivere – e lottare – senza perdere speranza e sorriso, ed è anche l’invito implicito di questo concorso. La scrittura, come sperimentato nelle precedenti edizioni e spiegato anche da specialisti, ha un valore terapeutico e comunicativo: chi mette nero su bianco i propri pensieri, soprattutto legati alla sofferenza, riesce a elaborare e trasformare la propria esperienza, condividendo con gli altri anche gli spazi più intimi delle emozioni. In particolar modo la poesia, tra le più alte espressioni umane, permette di creare nuovi modi per affrontare esperienze personali, in questo contesto principalmente legate alla malattia.

“Fino in fondo” sostiene con forza la lotta ai tumori del seno, configurandosi come progetto in favore dell’associazione “Susan G. Komen Italia”: ponte prezioso tra la poesia e la prevenzione, ha come obiettivo quello di sostenere la ricerca e creare un’occasione di condivisione e comunicazione.

“Komen Italia” è una organizzazione basata sul volontariato, da venti anni in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale, con i seguenti obiettivi:

Investire nella formazione, nella ricerca e stimolare l’innovazione in tema di salute femminile;

promuovere la prevenzione e l’adozione di stili di vita sani;

tutelare il diritto alle cure di eccellenza per ogni donna con un tumore del seno;

offrire servizi per migliorare la qualità di vita dopo un tumore, in particolare per le donne con malattia metastatica;

collaborare con altre associazioni e finanziare progetti sul territorio nazionale.

Tra le iniziative più importanti della “Komen Italia” c’è la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, che prevede numerose iniziative per la salute, lo sport e la condivisione. Proprio nel contesto della Race for the cure di Roma (Circo Massimo, 5-8 maggio 2022), giovedì 5 maggio alle ore 17 presso l’Area delle Conferenze si svolgerà PENSIERI, EMOZIONI E PAROLE. Presentazione della Sesta Edizione del Concorso di Poesia “Fino in Fondo”.

Locandina della presentazione della sesta edizione di “Fino in fondo”

Ringraziamo per il supporto nella promozione: Writers Capital International Foundation, Associazione Culturale “Di Terra e di Parole”, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra – Sede di Barletta, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sede di Barletta. Il concorso è aperto a tutti, senza distinzioni di sesso, età, nazionalità, e prevede due sezioni: la prima a tema «Ho resistito “Fino in fondo”: perché?», la seconda a tema libero. Il bando e la locandina del concorso sono consultabili sul sito Concorsi letterari, o sulla pagina Facebook Premio di Poesia Fino in Fondo; la scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 10 settembre 2022.

Non ci resta che augurarvi buona partecipazione!

Arianna Saggio