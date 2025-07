Non importa che il look scelto durante le vacanze sia un bel paio di shorts di jeans con una canottiera o un vestito dal tessuto morbido e leggero: in tutti i casi, l’occhiale da sole completa il tutto e rende l’outfit ancora più originale.

Nella marea di modelli disponibili sul mercato, in questa estate 2025 ne sta impazzando soprattutto uno: l’aviator chunky.

Sì, si tratta di una rivisitazione dello storico occhiale da sole caratterizzato da lenti ovali e montatura color oro.

La versione moderna, invece, è contraddistinta da una montatura spessa e da lenti sempre grandi, ma chiare.

Entrando nel vivo delle numerose varianti che si possono acquistare, un doveroso cenno va dedicato ai modelli leggermente avvolgenti, che omaggiano gli occhiali da sole tipici del mondo dello sport, in particolare dello sci.

Sfoggiato da celebrities del calibro di Rihanna, questo fantastico accessorio è proposto da alcuni dei più importanti brand di eyewear.

Giusto per citare un esempio famoso, ricordiamo che possiamo trovare il modello tra gli occhiali da sole Miu Miu presenti su un e-commerce come Vistaexpert, il top in Italia quando si parla di occhiali di qualità, da sole e non solo.

In questo caso, a lasciare a bocca aperta è quell’eleganza tipica italiana che, tra lenti di colori caldi e accostamenti cromatici che vedono in evidenza toni raffinati come il bianco, si riconosce al primo sguardo.

Accessorio di carattere capace da solo di catalizzare l’attenzione, l’occhiale da sole aviator chunky ha visto i fashion designer mettere in primo piano diversi dettagli a dir poco affascinanti.

Dal maxi logo, che ci riporta nel pieno degli stilemi estetici tipici degli anni ’80, fino alla scelta di materiali come il bio-acetato, che strizza l’occhio a quella sostenibilità imprescindibile quando, al giorno d’oggi, si parla di moda, sono numerosi gli aspetti che rendono speciali questi occhiali.

C’è chi, invece, si è orientato verso lenti dalle dimensioni importanti, ma che risultano comunque di massima eleganza. Le case di moda che hanno optato per questa strada, infatti, hanno compensato con montature dal design tendente al minimal.

Non mancano i modelli con montatura tartarugata, felicissimo omaggio agli anni ’70 che, nella bella stagione 2025, vengono spesso chiamati in causa dai designer di accessori, occhiali in primis.

Come non citare meraviglie artigianali come le montature con inserti in denim? Non c’è che dire: l’estate 2025 sta già regalando grandi gioie a chi ama la moda e, ogni anno, è pronto ad acquistare l’occhiale da sole perfetto.