Paesaggi da sogno immersi nel deserto, un’ospitalità della popolazione locale che ha pochi eguali e delle rovine che permettono di viaggiare nel tempo. Questi sono i punti di forza di una delle nazioni più interessanti nella zona del Medio Oriente, ovvero la Giordania.

A dispetto di quello che si potrebbe pensare, la Giordania ha tanto da rivelare e da mostrare, anche se spesso e volentieri la si immagina solo in relazione alle rovine di Petra. L’ambiente di questo Paese è sicuramente molto arido, ma non dobbiamo dimenticare come non mancano di sicuro tante oasi rigogliose, senza escludere lo spettacolare fiume citato nella Bibbia fino ad arrivare agli immancabili bagni di sale, oppure la scoperta di piscine naturali da favola nascoste all’interno di pazzesche gole. Per più info vai su Wearegayplanet.com.

Impossibile non visitare il Mar Morto

Sapete qual è il punto più basso della Terra? Ebbene, se viaggiate in Giordania potrete toccarlo con mano, anzi potrete galleggiare sulle sue acque. Stiamo facendo riferimento al Mar Morto, che è collocato addirittura a 430 metri al di sotto del livello del mare. Si tratta di uno dei paesaggi più pazzeschi che si possano ammirare sul nostro pianeta.

A dire la verità, il fondale del Mar Morto si sviluppa ancora di più in profondità e, in alcuni punti, raggiunge i 377 metri di profondità. Non pensate però di poter fare delle immersioni. Il Mar Morto ha una caratteristica che lo rende impraticabile per tale scopo, ovvero il fatto di avere un altissimo contenuto di sale, che arriva fino al 33%. Per questo motivo, l’unica cosa che potrete fare è galleggiare, dato che tale concentrazione salina vi riporterà immediatamente in superficie. E se provate a immergervi, i vostri occhi vi faranno decisamente male.

Le sorgenti termali di Ma’in

Le montagne di colore rosso-bruno che si stagliano sul paesaggio tipicamente desertico rappresentano un percorso che sembra non riservare alcuna sorpresa, ma non è affatto così. Se vi inoltrate fino nel fondovalle, troverete dei punti di verde meravigliosi, dove crescono delle bellissime palme. Per un secondo potreste pensare che si tratti di un miraggio, ma non è affatto così. Si tratta molto semplicemente delle meravigliose sorgenti termali di Ma’in. Un mix tra cascate e sorgenti termali che non si può non visitare. Anche perché nei pressi di questo meraviglioso e incantato luogo naturale c’è uno spettacolare resort, il Ma’in Hot Springs Hotel and Spa dove si può passare qualche giorno in totale relax, avendo accesso all’oasi da una posizione decisamente privilegiata.

Le opere dei nabatei di Petra

Abilissimi mercanti, ma probabilmente ancora più validi ingegneri idrogeologici. Stiamo parlando dei nabatei di Petra, che hanno sviluppato una sorprendente tecnica per la gestione dei sistemi idrici della Giordania, realizzando delle oasi che si sono rivelate estremamente preziose. E fu così che nacque Petra, una leggendaria città, collocata a una notevole distanza rispetto ai fiumi, ma anche a soli otto chilometri rispetto alla fonte d’acqua del Wadi Musa.

Piscine naturali del Wadi Al Hidan a Madaba

Un altro luogo da non perdere per chi sta organizzando un viaggio in Giordania è rappresentato dalle meravigliose piscine naturali del Wadi Al Hidan, che si trovano in quel di Madaba. Si tratta di una straordinaria gola di basalto nero, che viene apprezzata soprattutto da chi ama andare all’avventura e non teme le altezze, oltre che da chi ha la passione per la canoa. Tra l’altro, si tratta di uno dei luoghi inseriti all’interno del Jordan Trail, ovvero uno specifico sentiero tutto da scoprire e dedicato alle escursioni, che è stato aperto solamente di recente e che, in poche parole, va a snodarsi lungo un po’ tutta la Giordania.