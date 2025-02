In occasione del 150° anniversario dalla nascita di Elvira Coda, pioniera del cinema italiano, la Macass APS e Linea d’Ombra Festival promuovono per sabato 8 febbraio 2025, presso la Sala Teatro “Luca Barba” di Cava de’ Tirreni, una giornata di celebrazione a lei dedicata. L’evento, sotto la direzione artistica di Macass APS e LDO Festival si costituisce come percorso narrativo composito: la mostra, con una selezione di materiali fotografici, provenienti dal Fondo Martinelli della Cineteca di Bologna; il talk, “Elvira nella storia del cinema”; un pomeriggio dedicato a letture a confronto e proiezioni, parte del progetto “Cava Che Legge”. A seguire, le proiezioni dei cortometraggi vincitori del “Premio Elvira Coda” nonché di “È Piccerella” di Elvira Coda Notari. “150 Elvira Coda Notari” gode dell’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Centro Sperimentale di Cinematografia, dell’Unione Circoli Cinematografici Arci e dell’ANPI Prov. Salerno, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Film Commission Campania. Il progetto è realizzato in sinergia con l’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni, con il contributo di Tremil, UeUork e Damì ed i festival partner Pigneto Film Festival ed Europa Cinema al Femminile.

L’evento tributo porta l’attenzione sul significativo percorso artistico nonché sul contributo tecnico e creativo della regista e sceneggiatrice Elvira Coda, signora del cinema in un’epoca in cui le donne raramente partecipavano a ruoli di responsabilità. Tra i grandi meriti quello di saper raccontare il quotidiano popolare con sensibilità unica, portando in pellicola un dialogo tra il femminile e Napoli, mediante un utilizzo oculato del dialetto napoletano, con stile personale e narrazioni realistiche e crude. È stata interprete autentica di temi legati alle difficoltà della vita per le grandi classi operaie, creando una dimensione documentaria e anticipatrice del neorealismo italiano. Il viaggio che ci propone “150 ELVIRA CODA NOTARI” parte con l’inaugurazione della mostra (9.30), opportunità unica di esplorare la vita e le opere della regista, tra le prime ad affrontare tematiche sociali scomode, spesso censurata come troppo realistica o moralmente ambigua, e che ha aperto la strada a un modo di fare cinema dove finanche l’utilizzo dei colori trasmetteva i sentimenti dei suoi personaggi. Anche negli aspetti di maestranza è stata innovatrice, impiegando per il montaggio delle sue pellicole donne, che lavoravano al cinema come abili sarte. Un’immersione nella settima arte, realizzata con una selezione di materiali fotografici, provenienti dal Fondo Martinelli della Cineteca di Bologna, permetterà di cogliere l’importante eredità che Elvira Coda rappresenta per la storia del cinema italiano e internazionale, con la sua opera di artigianato intellettuale dall’influenza tangibile tutt’oggi.

A seguire i talk (10.00) approfondimento, sotto molteplici sfaccettature, della figura di Elvira Coda. “Elvira nella storia del cinema”, il primo di tre momenti con Giuliana Bruno, docente presso l’Università di Harvard, autrice del libro “Rovine con vista. Napoli e il cinema di Elvira Notari” (1995); Anna Masecchia, docente presso l’Università di Napoli “Federico II” e Sara Matetich, docente presso l’Università di Salerno. Poi “Registe italiane” con Francesca Amitrano, direttrice della fotografia. E in conclusione della mattinata “L’eredità contemporanea”, uno spaccato sul cinema indipendente e sul lascito eccezionale del lavoro di Elvira Coda Notari. Sarà l’occasione per ricordare la censura che colpì le opere della regista a causa del regime fascista. Questo momento ospiterà Francesco Della Calce, critico cinematografico e curatore delle celebrazioni nella città metelliana; Maria Di Serio, Associazione Nazionale Partigiani Italiani – Provincia di Salerno; Paolo Battista, Circolo Arci “Marea” Salerno, e Antonio Borrelli, UCCA (Unione dei Circoli Cinematografici Arci). Moderano i direttori artistici, prof. Giuseppe D’Antonio (LDO) e dott.ssa Sara C. Santoriello (Macass APS). Previsti i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, e del consigliere comunale, Federico De Filippis, delegato alle celebrazioni per i 150 anni di Elvira Coda Notari.

Nel pomeriggio (17.30), letture a confronto. Un dialogo tra opere letterarie dedicate alla figura di Elvira Coda, con la presenza di Flavia Amabile, autrice di “Elvira” (Einaudi, 2022), il romanzo ambientato a Napoli che affronta l’innamoramento di Elvira Coda con Nicola Notari e con il cinema, le scelte di madre che Elvira ha compiuto, l’ambientazione nei bassifondi, l’allusività erotica e le protagoniste sanguigne che caratterizzano le sue creazioni e lo scontro con la mentalità patriarcale del regime fascista. Oltre Amabile, Emanuele Coen, autore de “La Figlia del Vesuvio” (SEM, 2023), romanzo anche questo ma arricchito dallo studio su fonti archivistiche italiane e statunitensi, affronta l’alone di mistero che caratterizza la scarsa risonanza che Coda ha riscosso nel tempo, l’oblio delle opere, dapprima di grande successo e poi il declino, che dalla vasta produzione di decine di film e cortometraggi ha fatto sì non ne restassero che tre lungometraggi e nessuna intervista. L’incontro moderato da Gennaro Carillo, condirettore di Salerno Letteratura Festival, vedrà la partecipazione dell’assessora Lorena Iuliano e la contestuale inaugurazione del progetto “Cava che Legge”, al cui interno è inserito “150 Elvira Coda Notari”.

In conclusione della giornata (20.30), le proiezioni: Macass APS presenta i cortometraggi insigniti del “Premio Elvira Coda” (2021-2024), dei quali ha curato la produzione nell’ambito del videocontest di storytelling audiovisivo “La 48H” (MAC Fest). Sara Santoriello, direttrice artistica, racconta «Ho letto di tutto su di lei negli ultimi anni, provando a ricostruire i passaggi cruciali che l’hanno relegata al dimenticatoio. […] ho deciso di ricordarla con il suo cognome da nubile e di dedicarle il Premio al Miglior Cortometraggio de “La 48H” al MAC fest. Continuerò a chiamarla Coda perché l’incredibile genialità che la contraddistinse, le appartenne profondamente». A seguire, accompagnata dalla sonorizzazione dal vivo, a cura del duo Made in Swing, la visione di “È Piccerella” di Elvira Coda, una riproduzione patrocinata dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Ad introdurre la proiezione, Peppe D’Antonio, per il quale «le vicende culturali e imprenditoriali di Notari sono di straordinaria rilevanza, anticipatrici del movimento di emancipazione della donna, segnano un punto di rottura a posteriori prospettico. Le poche immagini dei suoi lavori posseggono potenza visiva ed emotiva, e raccolgono dallo spazio urbano storie, culture, forme di vita per darne, con l’immagine, dignità di storia. Il tutto con un’inedita e perturbante visione del corpo femminile agito tra eros e thanatos».

Eclettica e innovativa, tra tecnica e creatività. Elvira Coda ci regala con le sue pellicole narrazioni autentiche e talvolta crude, dalla violenza di genere alla guerra, dalle celebrazioni popolari all’emancipazione dalla povertà. Ancora Santoriello dichiara: «La storia di Elvira Coda è assolutamente contemporanea e il suo sguardo sul XX secolo è un patrimonio inestimabile, riunito in un trittico di innovazione mediatica, denuncia femminile e impresa, attraverso cui riuscì a dare dignità sullo schermo a storie vere, popolari, articolate dal dialetto come proprio stile e forza narrante. La regista, prima in Italia, fu un’antifascista nella pratica quotidiana, dettaglio non di poco conto che ricordiamo in occasione dell’80° anniversario dalla Liberazione».

Alla luce di queste considerazioni “150 ELVIRA CODA NOTARI”, l’8 febbraio a Cava de’ Tirreni rappresenta un’occasione unica per conoscere, recuperare o approfondire la figura di una grande donna, Elvira Coda, eroina d’altri tempi che ha tanto da insegnare ancora oggi, o forse soprattutto oggi.

Ivana Rizzo