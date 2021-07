La Polo è un vero caposaldo dello stile maschile. Eppure, nonostante la sua ubiquità nel guardaroba maschile, non è un capo che di solito suscita molto entusiasmo. Eppure, la Polo è un capo d’abbigliamento semplice ma senza tempo. Con il suo caratteristico colletto, i bottoni e il tessuto traspirante, è un capo che puoi indossare in ogni occasione.

A metà tra una t-shirt e una camicia elegante, è il capo perfetto per i tanti eventi quotidiani che non sono per nulla formali, ma nemmeno casual. È un ottimo capo per i primi appuntamenti estivi, i barbecue in giardino e quando non sei sicuro di dove ti porteranno esattamente i piani per la giornata o la serata.

Anche in termini di abbigliamento casual quotidiano, la Polo fresca e traspirante è facile e comoda come una t-shirt, ma ha un aspetto più curato, quindi sostituire la prima con la seconda è un modo senza sforzo per dare un tocco di stile al tuo look estivo.

Consigli per abbinare la Polo

La Polo è abbastanza versatile e può essere facilmente indossata da un evento in spiaggia fino a un pomeriggio di classe sul campo da golf. Sta tutto nel modo in cui la abbini. Cominciamo dal livello più casual e procediamo gradualmente fino a una maggiore formalità.

La Polo è un po’ più elegante di una t-shirt e può essere indossata praticamente in qualsiasi scenario in cui indosseresti una maglietta. Per il look più casual, abbina la tua Polo con pantaloni o pantaloncini corti kaki, scarpe da ginnastica di tela, un orologio sportivo e un paio di occhiali da sole da aviatore. Scegli i colori monocromatici per creare uno stile lineare e senza tempo o prova degli abbinamenti contrastanti. Per le occasioni casual, tieni la Polo fuori dai pantaloni e assicurati che sia ben aderente.

Da una cena informale con i tuoi amici a giornate lavorative casual, una Polo con un blazer può fare miracoli. Per eventi più formali, indossa una Polo bianca o nera con un blazer scuro. Tonalità più scure come blu navy, grigio e antracite sono una combinazione istantanea per un completo raffinato, ma non aver paura di osare un tocco di colore, così puoi davvero distinguerti.

A metà strada tra il semiformale e il casual elegante, i pantaloni chino sono un’ottima scelta di abbigliamento per completare un outfit con una Polo. Mantieni il tuo look curato ed elegante infilando la metà superiore nei pantaloni e completa il look con scarpe da ginnastica bianche, mocassini, scarpe da barca o scarpe derby.

Polo: cosa fare e non fare

Se hai intenzione di scegliere questo look, tieni a mente questi suggerimenti:

Il colletto morbido di una Polo può arricciarsi e cedere dietro il colletto della giacca, quindi assicurati di tenerlo dritto con le punte all’interno dei risvolti della giacca.

Abbina una Polo solo a una giacca morbida, rilassata e destrutturata, idealmente in un tessuto naturale come il cotone o il lino. Le giacche di lana strutturate stonano troppo con la disinvoltura della Polo.

Indossa una Polo con un colore solido o un motivo discreto; righe o fantasie vistose sono troppo casual e impegnative per essere abbinate a una giacca.

Una Polo con un’abbottonatura più lunga/più bottoni (fino a 4) è particolarmente bella sotto una giacca, poiché si rifà maggiormente alla camicia.

La vestibilità di una Polo non dovrebbe essere troppo stretta o larga, quindi assicurati di poterti muovere comodamente.

Per gli eventi formali, è meglio infilare la Polo nei pantaloni.

Sia nei contesti sportivi che professionali, la Polo è un capo essenziale del guardaroba maschile. Ma, come si spera che tu abbia capito, anche nelle occasioni casual non deve mai sembrare sciatta.

Consigli su dove acquistare Polo da uomo online

Le polo da uomo firmate Vivesto sono un capo di abbigliamento perfetto per ogni tipo di outfit e per chi vuole avere una valida alternativa a un look troppo formale, ma allo stesso tempo essere comunque elegante. Sullo shop online di Vivesto potete acquistare tanti modelli di Polo da Uomo con rapporto qualità/prezzo ottimale.