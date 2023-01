La aspettava, appena fuori dal portone del palazzo, alle 7 del mattino tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dopo essere sceso dal quarto piano dell’edificio dove abitava. Lei arrivava puntuale, dal secondo piano. Gli sorrideva e si incamminavano per la lunga passeggiata fino al cimitero, dove giaceva il marito di lei, sulla cui tomba deponeva ogni volta dei fiori freschi. Lui non poteva entrare e così, paziente, faceva dei piccoli giri lì intorno e, quando lei usciva mezz’ora dopo, era sempre lì ad aspettarla. Lei sorrideva ancora e, in silenzio, si incamminavano verso casa. Una volta rientrati, lo faceva entrare in cucina e gli offriva dei biscotti, prima che lui tornasse a casa sua. Lui – adesso possiamo svelare chi sono i protagonisti di questa delicata storia d’amore – era un cane, lei una donna.

Aristotele, che conosceva la molteplicità fenomenica dell’animalità, sosteneva che non c’è mente laddove la logica di funzionamento consenta una sola reazione. In breve, c’è mente se, e solo se, sono possibili “mosse” alternative. Tale definizione distingue tra sistemi che reagiscono alle sollecitazioni esterne per mezzo di risposte univoche e istintive e menti che fanno ricorso (anche) a risposte “intelligenti”, a risposte che richiedono un’elaborazione complessa in cui intervengono abilità superiori, quali capacità decisionale, memoria di esperienze passate, abilità di fare previsioni e orientamento temporale. La distinzione tra istinto e intelligenza non è, però, ingenua. Al contrario, è divenuta parte di quel confine rigido che, nella storia, è stato tracciato tra la nostra e tutte le altre specie animali. In linea con la presunta solidità di questo confine, Heidegger sosteneva che il rapporto dell’animale non-umano con ciò che lo circonda è caratterizzato da una profonda dipendenza ambientale. Se un animale ha fame, il suo rapporto sarà soltanto con il cibo. Se ha sete, solo con l’acqua. Non c’è niente di quell’animale che non sia assorbito dal suo istinto primario.

La storia del cane innamorato, come quella di molti altri animali, sembra sostenere il contrario. Poniamo pure che quel cane avesse il desiderio primario di mangiare biscotti. Ora, però, non possiamo non ammettere che quel cane aveva anche, da qualche parte nella sua testa, quella che i cognitivisti chiamano la rappresentazione mentale di quegli stessi biscotti o, se preferite, l’immagine, l’odore, il sapore di quei biscotti. Il protagonista di questa storia, inoltre, non mostrava un impulso a una ricompensa immediata, ma sapeva procrastinarla nel tempo. C’era un intervallo tra il presunto “bisogno” e la “soddisfazione”, e lui sapeva gestire l’attesa. Si creava dei sotto-scopi in modo da ottenere uno scopo più grande, in modo simile a quello che noi mettiamo in atto nella programmazione delle nostre agende settimanali grazie a quelle che i cognitivisti chiamano funzioni esecutive. E, a proposito di tempo, aveva imparato anche la differenza tra giorni feriali e week end, quando la sua compagna non si recava al cimitero. A meno di essere irrimediabilmente antropocentrici, è difficile chiamare tutto questo “istinto”, ed è altrettanto difficile non chiamarlo “mente”.

Passando dall’aneddoto alle osservazioni delle scienze cognitive animali, oggi sappiamo con certezza che gli animali hanno la capacità di usare un sistema di segni con cui comunicano e che possono utilizzare anche per mentire – e forse è proprio la capacità di mentire ciò che fa una mente. Attraverso una danza a forma di otto, un’ape comunica alle altre dove andare a cercare il nettare e, se indica un punto in mezzo a un lago, dove è chiaramente impossibile che ci siano dei fiori, le altre api non si muovono percependone l’errore (o la menzogna?). Un cercopiteco lancia segnali di allarme ai suoi conspecifici se avvista delle aquile che si aggirano minacciose nel cielo, ma mette in atto lo stesso comportamento, mentendo spudoratamente e sapendo di mentire, anche se sta subendo un attacco da parte di una scimmia di un altro gruppo così da metterla in fuga. Alcuni uccelli nidificano nel territorio dei loro predatori perché sono in grado di attribuire all’ambiente che li circonda il significato che gli attribuiscono i predatori. Questi uccelli sanno che “territorio” o “casa” per i predatori equivale a “non-cibo”. Fingendosi parte della casa del loro predatore, non sono più appetibili.

Come hanno saputo fare il cane e la donna della nostra storia, dovremmo osservare gli altri animali con più attenzione e rispetto e lasciarci osservare a nostra volta da loro. Derrida racconta che un giorno si è trovato nudo davanti alla sua gatta e che lo sguardo di lei gli ha fatto provare vergogna. Un’altra storia d’amore se la vergogna è l’unica emozione che si può provare di fronte a un’altra mente.

di Massimo Filippi ed Elisa Canu