«Gettasti i lenzuoli, apristi le finestre, ci riempimmo di stelle.»

Il neo assessore alla Cultura, al Turismo e all’Istruzione del Comune di Napoli Annamaria Palmieri, citando questi versi del poeta greco Ritsos, ha invitato il mondo dell’arte e i cittadini a celebrare la 27esima edizione dell’annuale Maggio dei Monumenti 2021.

«La delicatezza di questi versi di amore ci condurrà idealmente e fisicamente alla scoperta e riscoperta della bellezza della città e dei suoi talenti artistici, risvegliando la voglia di vedersi, di passeggiare, di ascoltare, di emozionarsi, in una piazza, nei vicoli, di fronte a un monumento, lungo una via, guardando oltre l’orizzonte che tanto si è stretto in questi mesi di chiusura e paura».

Annamaria Palmieri comunica ai cittadini l’urgenza di ricominciare, di scrivere un nuovo inizio che abbia il gusto per la visione e per il sogno e il sapore di leggerezza e di luce. Dopo tanto claustrofobico buio, ciò è possibile solo se ritroviamo insieme un forte senso di comunità. «Le lingue di Napoli percorrono i cinque sensi e sono da sempre percorse dal desiderio di emancipazione e libertà: intrecciandosi, tra il sacro e il profano, la natura e l’artificio, il nuovissimo e l’antico, ci apriranno un varco oltre la tempesta».

Gli eventi del Maggio dei Monumenti 2021 puntano quindi alla celebrazione delle bellezze architettoniche della nostra stratificata città partenopea e vogliono ritrovare quel senso di comunità che solo la cultura identitaria di Napoli riesce a conferire ai suoi cittadini.

Guide turistiche, imprese, scuole, associazioni, piccoli teatri e singoli artisti hanno collaborato e hanno proposto performance, spettacoli e incontri culturali col fine di avvicinarsi a una pseudo normalità in un periodo in cui le nostre abitudini sono mutate e non ci è più possibile godere delle bellezze del patrimonio storico – artistico di Napoli a causa della pandemia.

Gli eventi del Maggio dei monumenti 2021 si svolgeranno compatibilmente con i DPCM in vigore «sarà un Maggio dei monumenti 2021 modulare, flessibile e costruito giorno per giorno – conclude la Palmieri – così come questi tempi difficili richiedono; una bella sfida, la mia prima come Assessore all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo di questa città, che so saprà ancora una volta sorprendermi per entusiasmo e partecipazione».

Ad ospitare mostre pittoriche, fotografiche, di scrittura coranica e talismanica e di experience di arti visuali del Maggio dei Monumenti 2021, saranno:

i palazzi di Castel dell’Ovo : dal 7/05 al 25/07 per la mostra fotografica Troisi poeta massimo;

: dal 7/05 al 25/07 per la mostra fotografica Troisi poeta massimo; la Casina Pompeiana in Villa Comunale, via Riviera di Chiaia: aperta dal 3/05 al 31/07 per la Klimt arte virtuale & immagini;

il Maschio Angioino – Castel Nuovo: per “Nel nome di Dio Onnipotente” l’esposizione curata da Andrea Brigaglia e Gigi Pezzoli, prodotta da Andrea Aragosa per Black Tarantella in collaborazione con il Centro Studi Archeologia Africana di Milano;

il Convento di San Domenico Maggiore: dal 30/04 al 29/05 ospiterà la mostra fotografica dedicata al quarantennale della ricorrenza del terremoto del 1980, ideazione e direzione artistica di Luciano Ferrara;

dal 30/04 al 29/05 ospiterà la mostra fotografica dedicata al quarantennale della ricorrenza del terremoto del 1980, ideazione e direzione artistica di Luciano Ferrara; PAN|Palazzo delle Arti Napoli: al primo piano, dal 3/05 al 29/08, ospiterà la mostra “Frida Kalo, Ojos que no ven corazón que no siente”. Al secondo piano, dal 3/05 al 18/05, avrà luogo “Il luogo del pensiero”, opere degli artisti Ahmad Alaa Eddin, Ornella De Martinis, Giovanni Ricciardi, Alfonso Sacco, Eduardo Zanga; dal 3/05 al 19/05 “#9CENTO”, la mostra degli artisti Andrea Piccolo e Rosalia Esposito Alaia e “NAPLES – SENSE OF PLACE”, la mostra dell’artista Alessandro Fidato. Dal 21/05 al 13/06 sarà possibile assistere a “AD alfabeto donna”, le pitture di Elisabetta Biondi e le fotografie di Francesco Soranno, dedicato ai principali tratti e sentimenti peculiari dell’universo donna (origine, amore, intuizione, sensibilità, seduzione, empatia, procreazione). Dal 3/05 al 9/05 si allestirà la mostra personale dell’artista Mario Panizza “Linea d’ombra” e, dal 10/05 al 31/05, “Radici, le origini” la mostra personale dell’artista Antonio di FalcoFoyer. Dal 3/05 al 15/05 con “Energie in Fluire” saranno visibili le opere di Elena Tabarro e infine dal 16/05 al 30/05 con ls mostra “Raise your head” le fotografie dell’artista Gianni Marrone.

Alessia Sicuro