Papa e Conclave: regole, votazioni e potere

Il conclave è uno degli eventi più affascinanti della politica religiosa globale. Quando un Papa muore o si dimette, la Chiesa cattolica si chiude nella Cappella Sistina per eleggere il successore. Ma oltre ai riti solenni e all’immaginario collettivo, il conclave è anche un luogo di potere, strategie e dinamiche internazionali. L’elezione papale riflette visioni teologiche, interessi ecclesiali e pressioni geopolitiche, incidendo su equilibri che vanno ben oltre il Vaticano.

Il prossimo conclave inizierà il 7 maggio 2025, con i cardinali elettori chiamati a scegliere il successore di Papa Francesco. Comprendere il funzionamento di questo evento non è solo interesse per i fedeli, ma una chiave per analizzare l’evoluzione dell’influenza globale della Chiesa. Dietro la spiritualità del rito, infatti, si muove una macchina di selezione complessa e stratificata, alimentata da spinte interne ed esterne, dossier silenziosi e convergenze strategiche. Il conclave è, in sintesi, il punto d’incontro tra fede e realpolitik vaticana.

Cosa accade nel Conclave: regole, votazioni e simboli

Il Conclave non è solo un evento spirituale, ma un vero e proprio snodo geopolitico in grado di influenzare gli equilibri internazionali. Il suo funzionamento affonda le radici nella storia della Chiesa, ma è ancora oggi regolato da norme precise e da dinamiche interne di straordinaria attualità politica.

Il termine “Conclave” deriva dal latino cum clave – “con chiave” – a sottolineare la clausura assoluta in cui si riuniscono i cardinali elettori. Solo i cardinali sotto gli 80 anni di età – oggi 133 su circa 252 rispetto ai 120 stabiliti per “legge” – hanno diritto di voto. La normativa attuale è definita dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis promulgata da Giovanni Paolo II nel 1996, con modifiche successive di Benedetto XVI nel 2007 (che ha eliminato la possibilità della maggioranza semplice dopo 34 scrutini) e di Papa Francesco nel 2022, il quale ha inasprito le sanzioni per chi viola il segreto pontificio e rafforzato la trasparenza nei procedimenti pre-elettorali.

I cardinali si riuniscono nella Cappella Sistina. Le votazioni sono due al mattino e due al pomeriggio. Il fumo nero segnala che nessun Papa è stato eletto, il fumo bianco annuncia al mondo: Habemus Papam. Ma dietro quel fumo si nasconde molto di più.

Il Conclave è un evento liturgico, ma anche una partita diplomatica e simbolica, fatta di silenzi e suggestioni. “Chi entra Papa esce cardinale”, recita un antico detto della politica vaticana, che riassume la natura imprevedibile dell’elezione papale: i grandi favoriti spesso bruciano rapidamente il loro consenso, mentre le figure più defilate – “papabili” di riserva – possono emergere nelle votazioni successive, quando gli schieramenti più visibili si neutralizzano a vicenda. Un altro detto, più caustico, recita: “Lo Spirito Santo guida l’elezione del Papa, ma l’uomo ci mette sempre del suo”, a sottolineare che la componente umana e strategica è tutt’altro che marginale. Ogni voto è una mossa in una partita a scacchi dove si intrecciano dottrina, geopolitica, comunicazione e interessi istituzionali.

I cardinali elettori entrano con il rosario in tasca, ma anche con agende ben piene: dossier, relazioni personali, indicazioni provenienti dalle loro diocesi. Non è un mistero che alcuni facciano filtrare le loro preferenze a giornalisti e analisti nei giorni precedenti, contribuendo a creare narrazioni mediatiche che pesano anche dentro le mura vaticane.

Tra i film che meglio hanno raccontato questo mondo sotterraneo spicca The Two Popes (2019), con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, che ha reso popolare il confronto tra Ratzinger e Bergoglio. Ma è Conclave (2024), tratto dal romanzo di Robert Harris, ad aver dato una lettura più disincantata: un thriller psicologico che narra con tensione i retroscena, i sospetti, i compromessi che si consumano sotto gli affreschi michelangioleschi.

Oltre alle dinamiche liturgiche e procedurali, il Conclave è anche un sofisticato laboratorio di strategie interne. Nonostante l’apparente compattezza dell’episcopato, il Collegio cardinalizio è tutt’altro che monolitico. Si compone infatti di blocchi di influenza che rispecchiano sia la provenienza geografica, sia l’orientamento dottrinale e pastorale dei singoli cardinali.

Tra le strategie più diffuse c’è quella della candidatura-ponte: in presenza di due fronti contrapposti – ad esempio, uno più conservatore e uno più progressista – i cardinali cercano una figura che non scontenti troppo nessuno, una sorta di “compromesso alto” che tenga insieme le anime della Chiesa. È in queste condizioni che possono emergere outsider o figure sottovalutate dalla stampa. È successo nel 1978 con Karol Wojtyła, e nel 2013 con Jorge Mario Bergoglio, che fino alla sera prima dell’elezione veniva dato come figura secondaria rispetto ad altri candidati.

Non manca, all’interno del Conclave, la pratica della dissimulazione: cardinali che votano inizialmente per candidati deboli, al solo scopo di testare l’equilibrio degli schieramenti o di confondere gli altri votanti. Esiste anche la tattica del cosiddetto “fuoco di sbarramento”, in cui si cerca di bruciare un candidato dato per favorito, votandolo in massa al primo scrutinio per poi abbandonarlo strategicamente e screditarlo come figura troppo divisiva.

Un ruolo decisivo è giocato dai cosiddetti “grandi elettori”, cardinali non papabili ma molto influenti (come fu il cardinale Martini, o oggi il cardinale Zuppi), capaci di orientare l’elezione con indicazioni sottili e “benedizioni” che si muovono nel silenzio della Sistina. Alcuni analisti parlano di micro-coalizioni: piccoli gruppi di 10-15 cardinali con visioni comuni che trattano voti come in un consiglio di amministrazione.

A influenzare gli esiti, ci sono anche fattori meno visibili ma fondamentali:

Il peso delle curie locali , soprattutto quelle di Roma, Milano, Parigi e Buenos Aires, che si muovono per suggerire nomi “presentabili” alle opinioni pubbliche;

, soprattutto quelle di Roma, Milano, Parigi e Buenos Aires, che si muovono per suggerire nomi “presentabili” alle opinioni pubbliche; I flussi informativi esterni , che nonostante il giuramento del silenzio continuano a filtrare tramite confidenti, giornalisti e “vaticanisti” ben introdotti;

, che nonostante il giuramento del silenzio continuano a filtrare tramite confidenti, giornalisti e “vaticanisti” ben introdotti; Il contesto internazionale, che può giocare un ruolo forte: crisi globali, scenari di guerra, dinamiche USA-Cina, presenza o meno del Papa sulla scena diplomatica.

Negli ultimi anni si è assistito a una crescente politicizzazione del Conclave. Non in senso partitico, ma nella consapevolezza che il nuovo Pontefice avrà un impatto diretto su dossier geopolitici centrali: rapporti con Pechino, dialogo con l’Islam, gestione dei migranti, crisi ambientale, futuro dell’Africa. È anche per questo che molti cardinali arrivano al Conclave con team informali: consiglieri fidati, dossier comparativi, proposte programmatiche da spendere nel giro di voti. Il tutto mantenuto in un equilibrio tra sacro e strategico, tra discernimento spirituale e realpolitik ecclesiale.

Il Conclave non è quindi una liturgia isolata dalla storia. È, al contrario, una forma peculiare di teatro del potere in cui il silenzio è assordante, la diplomazia è dissimulata, e ogni gesto può essere decisivo. Chi sa muoversi con prudenza, costruire consenso senza esporsi troppo, ascoltare più che parlare, ha più chance. In Sistina non vince il più carismatico, ma il più convergente.

Papa e politica globale: l’impatto geopolitico del nuovo pontefice

Con la fine del pontificato di Papa Francesco, il Vaticano si confronta con una delle transizioni più delicate della sua storia recente. L’impronta geopolitica lasciata da Francesco — centrata su misericordia, dialogo interreligioso e attenzione per le periferie del mondo — ha ampliato il ruolo internazionale della Santa Sede, ma non senza zone d’ombra e scelte controverse. Il nuovo Papa, che il Conclave inizierà a eleggere il 7 maggio, si troverà a dover interpretare, continuare o archiviare una visione politica tutt’altro che neutrale.

La cosiddetta “geopolitica della misericordia” ha guidato l’azione diplomatica vaticana verso un coinvolgimento attivo nei grandi dossier globali: dalla mediazione con l’Islam sunnita (memorabile l’incontro con al-Azhar) ai richiami costanti sui cambiamenti climatici, fino ai dossier migranti e al Sud globale. Ma è stata soprattutto la posizione su Russia e Ucraina a sollevare il dibattito più acceso.

Francesco ha mantenuto una postura di equidistanza, parlando di “guerra mondiale a pezzi” e di “provocazioni” da parte della NATO. Questo approccio, in nome della pace e del dialogo, è stato percepito da Kiev e da molti alleati occidentali come un’eccessiva indulgenza verso Mosca. Pur affidando missioni di mediazione al cardinale Zuppi, il Papa ha evitato di attribuire in modo netto le responsabilità del conflitto. Tale cautela, se coerente con la tradizione diplomatica vaticana, ha finito per isolarlo proprio nei momenti in cui si chiedevano parole chiare.

Anche il rapporto con la Cina, suggellato dall’accordo provvisorio del 2018 sulla nomina dei vescovi, è stato controverso. Presentato come una conquista storica, ha in realtà sollevato critiche per la vaghezza delle clausole e per la mancanza di reali garanzie sulla libertà religiosa. Il bilancio resta ambiguo: apertura istituzionale sì, ma a costo di cedere visibilità e forse credibilità. Il prossimo pontefice dovrà dunque decidere come posizionarsi in un mondo multipolare: se rafforzare la diplomazia simbolica cara a Francesco, o se ripiegare su un profilo più pastorale e meno politicizzato. Il rischio, altrimenti, è una perdita d’incidenza nei contesti dove il peso morale vaticano ha funzionato come leva strategica.

La Santa Sede resta uno degli attori “soft” più potenti del mondo, capace di influenzare — se non dirigere — l’opinione pubblica internazionale. Ma senza la carica narrativa di Francesco, la Chiesa rischia di scivolare nell’invisibilità diplomatica. Per questo, l’elezione del prossimo Papa non sarà solo un fatto ecclesiale, ma anche una scelta di direzione per la politica globale del XXI secolo.

Donatello D’Andrea