Spaghetti Wrestlers, quando la musica vuole smascherare la realtà

Motivi graffianti, considerevole potenza espressiva, autoironia e spensieratezza da vendere: sono questi gli ingredienti della musica degli Spaghetti Wrestlers, apprezzatissimo complesso musicale biellese che, a fronte della propria esperienza live su palcoscenici nazionali, dell’ uscita dell’omonimo EP e di un vasto repertorio da cui attingere, arriva alla pubblicazione per la label indipendente Vina Records di un secondo extended play dal curioso titolo “Tururap Turap”, disponibile su Spotify, Apple Music e nei migliori digital store a partire da venerdì 14 maggio.

La particolarità del sound del terzetto piemontese è da rintracciare in una ben riuscita commistione tra rock e pop: il marcato retrogusto sixties, con ampi richiami allo stile dei gruppi britannici dell’epoca, è coadiuvato da un approccio ritmico decisamente più aggressivo dal substrato punk che non disdegna ampie concessioni alle melodia più ruffiana; il che rende la seconda fatica discografica degli Spaghetti Wrestlers, dall’inizio alla fine, catchy, ammiccante, fresca e piacevole all’ascolto.

Al di là delle sinuose e vigorose tinte sonore e del talento dimostrato nel saper fondere vari elementi se pur, in un certo senso, affini tra loro, vale innegabilmente evidenziare le tematiche decisamente attuali contenute nella tracklist, affrontate, per giunta, con estrema disinvoltura: le cinque tracce di cui si compone la più recente fatica discografica firmata Spaghetti Wrestlers portano alla luce argomenti quali riflessioni sul sentimento amoroso, l’influenza dei social network sull’immagine e l’apparire e le problematiche ambientali che preoccupano la società contemporanea.

La band degli Spaghetti Wrestlers, composta da Marco Barberis (voce, basso), Davide Diomede (chitarra, cori) e Mirko Losito (batteria, cori), si è raccontata ai microfoni di Libero Pensiero presentando il loro ultimo lavoro “Tururap Turap” in un lungo ed introspettivo viaggio, dagli albori della loro carriera ad oggi:

I due vocaboli che determinano la vostra concezione musicale hanno chiari rimandi alla tradizione culinaria nostrana e al mondo del wrestling, disciplina in cui le maschere sono fondamentali ai fini dell’incontro per definire l’identità dei lottatori. Ci spiegate l’origine del vostro nome? Quali significati cela?

«A dire il vero, pur rimuginando a lungo, ci risulta difficile ricordare i criteri che hanno portato alla scelta del nome del nostro collettivo; quel che possiamo dirvi con certezza, è che risultando strambo, non del tutto convenzionale, lo abbiamo ritenuto perfetto. Il nostro progetto è per noi un’idea, uno stato d’animo, un modo di essere, uno stile di vita, desiderio, altre volte ispirazione, un “vorrei, ma non posso”, con aggiunto un “lo faccio lo stesso”. Come i lottatori professionisti nostrani, il cui circuito alle volte viene appunto definito Spaghetti Wrestling, nelle nostre canzoni cerchiamo di importare all’interno dei confini nazionali un qualcosa di pittoresco ed esagerato: Spaghetti Wrestlers è italiano, ma pensa in inglese, sogna di vivere tra il Messico e la California, ma mangia pasta aglio, olio e peperoncino.»

Il primo stuzzichino del vostro aperitivo sonoro “Tururap Turap” è “Stand By Me”, canzone che presenta parallelismi tra la biochimica dell’innamoramento e la reciproca interazione uomo-ambiente che sta andando oltre le capacità di risposta della biosfera. Perchè proprio questo brano come anticipazione? Ce ne raccontate la genesi?

«“Stand By Me” è un pezzo di cui, sinceramente, noi Spaghetti Wrestlers non ci stancheremo mai: puoi suonarla, chitarra alla mano, in spiaggia, in stile rockabilly oppure esagerando con il distorsore, ottenendo, sempre e comunque, risultati sorprendenti dal punto di vista sonoro. Il testo del brano in questione è uscito di getto, come un flusso autonomo che, volenti o nolenti, non si può fermare: nella sua semplicità il primo singolo estratto di “Tururap Turap” mette ben a fuoco una tematica, a nostro parere, di vitale importanza, ovvero la necessità di un cambio di direzione, una presa di coscienza e responsabilità, un ritorno ad un amore vero nei confronti del pianeta che ci ospita e, di conseguenza, di noi stessi. Nel ritornello, come avrete potuto constatare, abbiamo preso in prestito alcuni versi dell’omonima e celeberrima canzone di Ben E. King: è stato interessante notare come le stesse parole della versione originale potessero inserirsi perfettamente anche in un contesto diverso, evocando comunque, seppure da una prospettiva differente, il medesimo sentimento ad uguale intensità.»

Ora parliamo dell’EP che avete da poco portato alla luce. Il titolo può sembrare a primo impatto bizzarro; pur tuttavia, non si può negare che le canzoni al suo interno raccolgano quanto ci sta accadendo da un po’ di tempo a questa parte: le nostre priorità sono cambiate e, con esse, la percezione del mondo in cui viviamo. Che storie avevate in mente di enunciare?

«Dal canto nostro, amiamo definirci cantastorie; il più delle volte quanto enunciato nelle nostre canzoni è puro frutto della nostra fantasia, delle altre ci ispiriamo ad esperienze di vita personali. Riteniamo che, piuttosto che esporsi in prima persona, per risultare credibili bisognerebbe trattare argomenti che riguardano l’intera collettività. Per quanto riguarda i brani contenuti nel secondo EP degli Spaghetti Wrestlers, “Cobe” è il racconto immaginario di una storia d’amore tra due forme di vita differenti in un universo starwarsiano, “Stand By Me” è una chiara denuncia al letargo delle responsabilità in uno scenario apocalittico ma per questo fantascientifico, “Battle Royal” fornisce un’analisi degli ipotetici sentimenti che potrebbe provare un cowboy che, stremato, attraversa il deserto, “I Don’t Wanna Know The Way I’ll Die” pone l’accento sul bisogno di sentirsi accettati socialmente mostrando un’immagine di sé che non rispecchia il vero, mentre “Outro” è una traccia strumentale che abbiamo inserito a chiusura.»

Tra costruzioni di personaggi e stilemi ben definiti, quanto la musica odierna si basa sull’immagine? Quanto essa è realmente importante per voi?

«In un’era in cui conta molto più l’apparire che l’essere, viene da sé che un settore come quello musicale non sfugga a certi dogmi. Se dietro le maschere ci sono anche dei messaggi, ciò non è, però, per noi fonte di problemi. Senza fornire ulteriori spoiler, non vi nascondiamo che abbiamo in programma l’uscita di un singolo che esorta l’ascoltatore a non reinvertarsi in personalità che non gli appartengono, ad essere quel che è. Personalmente non vogliamo discostarci da ciò che siamo o lasciarci, erroneamente, trasportare da pregiudizi legati all’immagine: la musica si ascolta con le orecchie, non con gli occhi!»

