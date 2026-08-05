“Il Giardino Invisibile”: il libro che invita a riscoprire il proprio potenziale nascosto

«Come dentro, così fuori». Da questa riflessione prende forma Il Giardino Invisibile, il saggio del ricercatore indipendente e saggista siciliano B. Marco Guarneri, pubblicato da Davide Falletta Editore. Dopo il lancio dell’edizione italiana, il volume è ora disponibile anche nella versione cartacea in lingua spagnola, ampliando così la diffusione internazionale del progetto editoriale.

L’opera nasce da un lungo percorso di ricerca sui sistemi umani e sociali e invita il lettore a interrogarsi sul rapporto tra la propria dimensione interiore e il mondo esterno, mostrando come i cambiamenti individuali possano riflettersi sulla realtà che ciascuno contribuisce a costruire.

Nato a San Cataldo nel 1990 e laureato in Economia, Guarneri ha progressivamente orientato il proprio lavoro verso un’indagine autonoma e interdisciplinare che intreccia psicologia comportamentale, filosofia, neuroscienze e teoria delle narrazioni. Alla base della sua ricerca vi è una domanda fondamentale: perché l’essere umano, pur disponendo di strumenti e opportunità, spesso non riesce a migliorare concretamente la propria vita?

Il volume, così, dialoga idealmente con il pensiero di autori come James Hillman, Viktor Frankl e Daniel Kahneman, per cercare una risposta, analizzando le dinamiche della contemporaneità, in cui aspettative sociali, ruoli predefiniti e sistemi culturali influenzano profondamente pensieri e comportamenti. Secondo Guarneri, una società sempre più dominata da algoritmi e comunicazioni rapide rischia di semplificare eccessivamente l’esperienza umana, favorendo emozioni frammentate, relazioni superficiali e schemi di vita non realmente scelti. Ne deriva un progressivo indebolimento del legame tra coscienza e azione.

Per rendere più accessibili questi concetti, l’autore ricorre a un ricco apparato simbolico. Il bonsai rappresenta una vita compressa entro limiti imposti dall’esterno, mentre la ghianda richiama il potenziale unico racchiuso in ogni individuo. Il giardino diventa invece la metafora dello spazio interiore in cui tale potenziale può essere riconosciuto, coltivato e sviluppato. Il percorso proposto si articola in tre tappe – smarrimento, richiamo e ritorno – offrendo non risposte preconfezionate, ma strumenti di riflessione per recuperare consapevolezza, lucidità e responsabilità personale.

All’interno del saggio viene inoltre presentato il metodo F.L.O.W., un percorso pratico articolato in quattro fasi: Feel, per riconnettersi alle proprie emozioni; Look, per osservare sé stessi e la realtà con maggiore chiarezza; Options, per ampliare il ventaglio delle possibilità; e Work, per trasformare la consapevolezza in azioni concrete. L’obiettivo è promuovere una presenza più autentica nella vita quotidiana, perché – come sostiene l’autore – una società più sana nasce da individui più consapevoli, non semplicemente più performanti.

Il Giardino Invisibile rappresenta il primo capitolo di una trilogia dedicata al rapporto tra individuo, narrazione e coscienza. Attraverso questo progetto, Guarneri intende esplorare il modo in cui le storie che raccontiamo a noi stessi finiscono per modellare la realtà. In un contesto che spesso favorisce omologazione e inconsapevolezza, il saggio propone un percorso di riscoperta delle proprie risorse interiori, accompagnando il lettore verso una maggiore consapevolezza e una trasformazione personale capace di riflettersi anche sul piano collettivo.

Comunicato stampa