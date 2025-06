Da quando in Palestina è in atto un genocidio, le forme di resistenza adottate sono state diverse. Chi invece si trova a dover vivere l’angoscia di vedere il proprio popolo decimato, come la comunità palestinese che vive al di fuori dei territori occupati, dal fatidico 7 ottobre 2023 cerca in ogni modo di sensibilizzare e sostenere la sua gente. In linea con questo pensiero, i proprietari della casa di distribuzione Watermelon Pictures, i fratelli Badie e Hamza Ali, hanno deciso di sostenere la causa attraverso il cinema lanciando il progetto Watermelon+, la prima piattaforma streaming dedicata al cinema palestinese.

Watermelon+, sensibilizzare attraverso il cinema

La piattaforma Watermelon+ è stata lanciata l’8 maggio scorso e offre due tipologie di abbonamento, l’annuale e il mensile. All’interno della piattaforma è possibile vedere moltissimi film o cortometraggi del cinema indipendente palestinese degli ultimi 30 anni.

Tra i titoli più significativi, si possono trovare opere come The Teacher, cortometraggio diretto da Farah Nabulsi ambientato nei territori occupati del West Bank e nominato agli Oscar del 2021 o il documentario di Emad Burnat e Guy Davidi Five Broken Cameras sulle proteste nel villaggio di Bil’in nel West Bank. Disponibile nella piattaforma, c’è anche The Encampments, il film diretto da Alana Hadid che, all’interno del progetto Watermelon+, ha il ruolo di direttrice creativa.

L’idea dei fratelli Ali, nello specifico, è quella di «far diventare Watermelon+ una piattaforma imprescindibile per le comunità svantaggiate di tutto il mondo, una vera e propria casa per una narrazione audace e necessaria che merita di essere vista” e continuano “non è solo una piattaforma per film, è un trampolino di lancio per la prossima generazione di artisti svantaggiati le cui storie plasmeranno il futuro. Non è solo una conservazione del nostro passato; è carburante per il nostro futuro».

La Watermelon Pictures e la storia dei fratelli Ali

La storia della Watermelon Pictures ha radici ben più profonde di quelle che pensiamo. Il lavoro di Hamza e Badie è in perfetta continuità con quello del loro padre, Malik, e del loro zio Waleed.

Malik e Waleed Ali sono nati negli Stati Uniti cresciuti tra gli Stati Uniti e un villaggio nei pressi di Ramallah. Nel 1967, durante la Guerra dei Sei Giorni, sono costretti a tornare nel New Jersey. Appassionati da sempre di cinema, i Malik e Waleed fondano nel 1976 la MPI Media Group, una società di entertainment che diventerà negli anni un’importante società di distribuzione cinematografica.

Alcuni anni dopo la morte dello zio Waleed, i figli di Malik, Hamza e Badie Ali, decidono di continuare il lavoro iniziato dal loro padre e zio diventando però molto più espliciti nel supportare la causa paelstinese. Nel 2024 fondano la Watermelon Picture, un’azienda di distribuzione cinematografica che sceglie di puntare un faro sulle storie palestinesi vere, spesso taciute o censurate.

Palestina e Resistenza sono sinonimi

La storia della Palestina è crudele. Un popolo messo al bando nella loro stessa terra, esiliato, vessato e umiliato da oltre 80 anni e che, dal 7 ottobre 2023, fa esperienza di un genocidio da parte di coloni che quella terra la vogliono tutta per se.

La narrazione che da anni ci viene propinata raffiugra il popolo palestinese soltanto come parte lesa di un torto storico. Ma capovolgendo questa stessa narrazione, ci accorgiamo che i palestinesi sono uno dei popoli più resistenti e resilienti del mondo.

Le donne che nella striscia di Gaza preparano pasti di fortuna nonostante i camion degli aiuti umanitari restino bloccati al valico di Rafah, sono resistenza. Gli operatori sanitari degli ospedali e della Mezzaluna che lavorano incessantemente e con il rischio di essere bombardati mentre cercano di salvare vite umane, sono anche loro resistenza.

La scelta dei fratelli Ali, quella di parlare e far parlare di Palestina attraverso la nobile arte del cinema, è in fondo anche questa resistenza. È resistenza ad una narrazione tossica che non racconta un genocidio come un’inevitabile effetto collaterale ai danni di un’intera popolazione.

Benedetta Gravina