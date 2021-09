Marketing, come convertire un contatto con un SMS

Conclusa una campagna di lead generation, magari con il supporto di un’azienda specializzata come Ediscom, uno dei metodi più utilizzati per provare a trasformare un contatto in cliente è l’SMS. Questo in quanto risulta molto efficace ai fini dell’interazione con il cliente, che sente più vicina l’azienda o la società in questione. Non si tratta solo di gestori telefonici. Il processo di digitalizzazione che vede affermarsi social network e Whatsapp, la piattaforma di messaggistica più scaricata al mondo, ha sicuramente rivoluzionato il tipo di comunicazione commerciale. Ma l’SMS Marketing rimane sempre di moda, e viene impiegato come strumento di comunicazione diretto e semplice. Per quanto concerne il grado di lettura degli SMS, questo si presenta molto alto. Di rado questo viene rimosso o lasciato stare. Sentiamo che possiamo fidarci di questa comunicazione, che tiene conto di come siamo con i nostri desideri e bisogni. Questo metodo risulta molto più efficace delle mail, le quali vengono lette più di rado. A queste non si conferisce la stessa importanza che gli utenti danno invece ad un messaggio. L’SMS risulta più professionale e intimo, paradossalmente meno invadente. Visto che parliamo di una strategia di Marketing a tutti gli effetti, è necessario fare alcune importanti valutazioni iniziali:

precisare un obiettivo specifico;

i prezzi dell’SMS Marketing;

la somma di denaro da impiegare per l’investimento.

Cosa si intende di preciso per SMS Marketing?

L’acronimo SMS, che ormai tutti conosciamo e ignoriamo nel suo vero significato, sta per Short Message Service. Parliamo quindi di un servizio telefonico legato al cellulare, che viene sfruttato per mandare brevi e rapidi messaggi di tipo testuale. L’attività Marketing legata ai messaggi di testo si basa sull’inviare ai clienti (possibili compratori) SMS che contengano informazioni riguardo offerte a tempo limitato, promozioni, prezzi dei prodotti in vendita. Lo scopo è quello non solo di informare, ma di consolidare il rapporto tra venditore e consumatore. Tutto questo è studiato per aumentare i profitti, facendo lievitare in primis la mole di clienti e consumatori. Questo strumento di marketing, viene utilizzato per via della sua rapida efficacia da piccole e grandi imprese. Parliamo di negozi di cosmetica, gestori telefonici, store online di brand famosi. Aziende come Ediscom utilizzano piattaforme come l’SMS Gateway, per gestire al meglio questa strategia di mercato. In particolare Ediscom ha sviluppato una piattaforma proprietaria che consente di organizzare intere campagne SMS in piena autonomia. Partendo quindi dalla creazione della strategia fino ad arrivare all’analisi dei dati. Bisogna saper sfruttare nel giusto modo i propri database, al fine di aumentare il numero di clienti e consolidare i rapporti instaurati fino a questo momento.

Il numero di cellulare: quando è bene lasciarlo?

Per ricevere gli sms di questo tipo, è normale che il nostro numero rientri in un raccoglitore dati dell’azienda, negozio, o società. Spesso e volentieri è il cliente a fornirlo senza alcun problema, per quanto riguarda i negozi nel momento in cui viene fatta la carta che potrà aiutarci ad ottenere sconti e promozioni. Ma in realtà la scelta è libera, nel caso possiamo optare per rilasciare il nostro indirizzo di posta elettronica.

Conclusione

L’SMS Marketing risulta un metodo ancora molto valido in campo commerciale per aumentare clienti e conseguenti profitti. Paradossalmente questo strumento viene letto in modo meno invasivo rispetto alle mail, che spesso e volentieri sono considerate “spazzatura” già prima di essere aperte. Per quanto concerne il messaggio di testo sul proprio smartphone invece le cose sono diverse. Ricevere infatti un SMS fa sembrare la comunicazione confidenziale, ma allo stesso tempo più intima, sicura e professionale. Questi messaggi non vengono infatti quasi mai eliminati. Per operare serenamente, con la garanzia che la nostra strategia vada a buon fine, si consiglia a ogni modo di affidarsi al lavoro di professionisti.