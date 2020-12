Il desiderio di moltissime donne e ragazze è quello di allungare le ciglia e di ottenere uno sguardo più intenso e più seducente. Del resto spesso si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima ed è del tutto normale voler sottolineare lo sguardo, per una serata speciale o per il quotidiano.

Per farlo oggi come oggi si hanno a disposizione diverse soluzioni: anche se spesso non si sa cosa scegliere fra due soluzioni entrambe molto utili per migliorare lo sguardo, le Extension ciglia o laminazione ciglia.

Quale delle due fa al caso nostro? Cosa è meglio per le ciglia e quale dei due trattamenti permette di avere uno sguardo più bello e più profondo, sin dalla prima applicazione? Per scegliere la soluzione migliore fra Extension ciglia o laminazione ciglia è bene conoscere entrambi i trattamenti, in modo da poter fare una scelta ponderata.

Cosa sono le Extension ciglia

Le Extension ciglia sono un trattamento che prevede l’applicazione di ciglia finte. Esse quindi vengono incollate direttamente sulle nostro ciglia naturali e ne seguono il ciclo di crescita e di rinnovamento (che avviene circa ogni cinque mesi). Questo trattamento offre un’ampia possibilità di personalizzazione: infatti è possibile scegliere fra tante tipologie diverse di Extension ciglia, quelle con la curvatura che state cercando e la lunghezza che vi piace di più.

Le extension ciglia durano circa 3-4 settimane, sempre che vengano mantenute al meglio e dipende anche da quanto le truccate e struccate.

Il prezzo di questo trattamento può variare molto, dipende dall’esperienza di chi la applica e da molti altri fattori. In genere il costo medio è sui 60 euro per la prima applicazione, 35 euro il ritocco di ogni mese.

L’extension è la soluzione migliore se cercate un effetto di ciglia finte, se avete ciglia molto piccole e sottili e le vorreste particolarmente folte, e se avete poco tempo per truccarvi la mattina.

Cos’è la laminazione delle ciglia

La laminazione delle ciglia consiste in un trattamento di bellezza delle ciglia che, a differenza delle extension, non prevede che siano applicate delle ciglia finte. Esso si basa solo ed unicamente sull’applicazione di prodotti naturali che nutrono le ciglia dall’interno, e che permettono di ottenere una curvatura più o meno accentuata ed a lunga durata (come quella che potreste ottenere col piegaciglia, ma senza lo stress di usare questo strumento ogni volta che vi serve). Inoltre è possibile sceglier fra diverse tipologie di colorazione quella che meglio risponde ai vostri interessi (potete vedere degli esempi su Pink Ink Milano).

La laminazione delle ciglia dura circa 6-8 settimane, ma la tintura delle ciglia, che permette di dare loro una colorazione scura e quindi rende lo sguardo intenso, tende a scolorire prima.

Anche il costo della laminazione delle ciglia dipende da una serie di fattori quindi possiamo solo dare un costo indicato, circa 40 euro per l’applicazione ed il ritocco.

La laminazione delle ciglia è la soluzione perfetta se avete occhi sensibili che non tollerano il make up quotidiano, se avete le ciglia già lunghe e volete un effetto naturale.