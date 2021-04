Nasce UniFormare, il portale dei videocorsi Made in Italy

Negli ultimi anni il mondo del web si è evoluto a tal punto da rappresentare un vero e proprio contenitore di nozioni utili indipendentemente dal settore che vogliamo approfondire, per curiosità oppure nel quale abbiamo la necessità di specializzarci per costruire la nostra carriera lavorativa e garantirne il futuro. Entrando nello specifico, i videocorsi sono il fulcro per quanto riguarda l’istruzione online e giorno dopo giorno è sempre più alta e competitiva la varietà di scelta a disposizione dell’utente. Esistono numerose piattaforme tra cui individuare il videocorso più adatto a noi, ma tutte hanno in comune un fattore: essere un marketplace, una sorta di negozio virtuale dove è possibile pubblicare un proprio videocorso traendone un profitto economico. Quest’ultimo è sicuramente il motivo principale per cui troveremo una moltitudine di possibilità molto tradizionali al fine di incontrare più facilmente l’interesse del pubblico. Ed è proprio qui che entra in gioco UniFormare.it, la nuova frontiera nel mondo dei videocorsi professionali, ma con una peculiarità non indifferente dato quanto accennato sopra: UniFormare è infatti un portale Made In Italy.

Il Portale UniFormare

UniFormare è un nuovo portale dedicato ai videocorsi online, ideato e realizzato da MAC Formazione, centro di formazione professionale attivo da molti anni in questo settore, specializzato nella produzione e diffusione di corsi di formazione a supporto di società o aziende con l’obiettivo di creare delle nuove figure professionali capaci di potersi inserire in un mondo del lavoro sempre più competitivo. Da qui l’idea di realizzare un portale di videocorsi professionali con lo scopo di rendere disponibile a tutti l’esperienza accumulata negli anni, una formazione di alto livello ad un prezzo accessibile con l’ausilio della possibilità di usufruire dei videocorsi nei momenti che più si preferiscono grazie alle lezioni on demand. UniFormare inoltre, oltre ad offrire una consulenza gratuita prima di perfezionare l’acquisto del videocorso, offre la possibilità di effettuare delle lezioni individuali in diretta con gli insegnanti dell’istituto, una volta terminato il videocorso acquistato, in modo da poter perfezionare ulteriormente le competenze acquisite.

Videocorsi Professionali ed Accreditati

Il nuovo portale UniFormare per i videocorsi online offre due tipologie di scelta: Videocorsi Professionali e Videocorsi Accreditati. I primi hanno l’obiettivo di garantire una formazione sui software di principale utilizzo nell’attuale mondo di lavori (da Photoshop ad AutoCad, passando per Office); i secondi, i videocorsi accreditati, offrono anche la possibilità di ottenere dei crediti formativi CFP (Centro di Formazione Professionale) che verranno inseriti al termine del corso nell’ordine di riferimento dell’utente.

Svolgimento e Vantaggi dei Videocorsi Professionali

I corsi si svolgono completamente online tramite la modalità e-learning. Le lezioni si svolgono tramite la modalità audio/video e presentano numerose tecniche interattive. Da sottolineare come viene fornito il materiale didattico, che in aggiunta si potrà stampare, per affrontare al meglio il corso scelto, e tra i principali vantaggi troviamo la flessibilità, infatti, a seconda degli impegni quotidiani, l’utente può organizzarsi in autonomia le ore di studio da dedicare al videocorso. Come anticipato sopra, grazie alla possibilità di sfruttare video e animazioni, le lezioni online godono di una grande interattività volta a tenere sempre costante l’attenzione dell’utente. I videocorsi online offerti da Uniformare.it vengono sviluppati attraverso la modalità e-learning che può garantire all’utente la possibilità di regolare il livello di difficoltà di studio e l’ausilio di poter rivedere i video del corso senza vincoli. Prima di iniziare un videocorso, lo stesso viene presentato da un video introduttivo da parte del docente di riferimento dell’istituto; durante tutto lo svolgimento, invece, è possibile richiedere l’assistenza di un personale specializzato in modo da poter usufruire del corretto aiuto in ogni momento. A concludere i vantaggi, un dettaglio non indifferente è rappresentato dalla possibilità di contattare il docente di riferimento per qualsiasi dubbio, offrendo quindi un’esperienza di studio completa.

A chi sono destinati i Videocorsi Professionali

Questa tipologia di formazione online è adatta a più fasce di utenti, dal professionista che vuole specializzarsi in determinato ambito per fare il passo successivo nella sua carriera lavorativa, fino all’appassionato che vuole scoprire ed approfondire più aspetti possibili di un determinato argomento. Gli studenti universitari poi rappresentano un target importante in quanto si trovano nel più importante periodo formativo della loro carriera e l’aggiunta di un videocorso per avvicinarsi a un argomento oppure approfondirlo risulta essere una grande opportunità. Aggiornamenti, flessibilità, costi accessibili, e una grande assistenza, fanno del portale dei videocorsi professionali UniFormare un’offerta completa per quanto riguarda il settore della formazione online.