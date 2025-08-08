Arborio, maxi allevamento nel mirino: diffida a Regione, Provincia e Comune

Maxi allevamento di galline ovaiole ad Arborio (Vc): le associazioni animaliste e antispeciste diffidano la ditta Bruzzese, la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e il Comune di Arborio a proseguire i lavori di costruzione

“Le procedure non hanno tenuto conto dei reali pericoli ambientali e di salute pubblica ed è mancata l’informazione alla popolazione, tenuta all’oscuro del progetto”

Alcune associazioni animaliste e antispeciste hanno inviato nei giorni scorsi una diffida all’azienda Bruzzese e alle amministrazioni pubbliche coinvolte negli iter autorizzativi del maxi allevamento da 274mila galline ovaiole in costruzione nel Comune di Arborio (Vc). Oltre all’impresa, la diffida a  proseguire i lavori è stata inviata anche a Regione Piemonte, Provincia di Vercelli e Comune di Arborio.

L’atto è stato firmato da Gianluca Felicetti per Lav, Sara D’Angelo per la Rete dei santuari di animali liberi e Vita da cani, Matteo Cupi per Animal Equality, Piera Rosati per Lndc-Animal Protection, dalla giornalista Giulia Innocenzi in rappresentanza della società Pueblo Unido, dall’attivista Silvia Molè del progetto Parte in Causa-Antispecismo radicale e dalla poetessa Maria Rosa Pantè che fa parte del movimento Ecofem. La diffida è stata redatta dallo studio legale Dini e Saltalamacchia. Alle spese legali hanno contribuito il comitato Riso-Rete indipendente solidarietà e opposizione e alcune cittadine del vercellese.

“Nel documento sono state evidenziate non solo le molteplici carenze nell’iter procedurale, che non ha tenuto conto dei reali pericoli ambientali, climatici e di salute pubblica insiti in tale progetto, di cui le prime vittime saranno comunque le galline – spiegano i firmatari – ma anche il fatto che la popolazione sia stata tenuta all’oscuro: nessuna iniziativa pubblica si è svolta o articolo a mezzo stampa pubblicato prima dell’avvio dei lavori, come se la mera pubblicazione di atti sui siti istituzionali possa essere sufficiente a coinvolgere cittadine e cittadini su un progetto tanto impattante sulla propria vita”.

La mobilitazione contro il maxi allevamento della ditta Bruzzese – simbolo di un paradigma di sfruttamento animale e ambientale obsoleto che a oggi incontra una forte opposizione in ampi strati della società – è iniziata il 23 maggio. Da allora si sono svolti presidi informativi e di protesta sul territorio con la partecipazione di persone provenienti da tutta Italia, azioni di disturbo seguite da una dura repressione da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni, si è formato il comitato cittadino Riso, che ha raccolto tante firme di residenti, è stata avviata una petizione online giunta a oltre 55mila firme. La protesta continua con eventi informativi e c’è il sostegno  di buona parte del mondo politico: Eleonora Evi (PD) ha presentato due interrogazioni parlamentari (ottenendo anche il sostegno del PD vercellese), Verdi e Sinistra ha presentato una interrogazione regionale come anche il Movimento 5 Stelle. Appoggio è arrivato anche da ISDE-Associazione medici per l’ambiente e dal gruppo locale di Greenpeace.

“La lotta contro il maxi allevamento di Arborio non solo non si ferma ma si potenzia – concludono le associazioni – . Le oppressioni, umane e animali, hanno radici comuni che generano alleanze capaci di creare basi solide per un futuro in cui la vita di ogni individuo sia libera”.

Comunicato stampa

Parte in causa
Parte in Causa è una piccola associazione antispecista di impronta politica, considerando la lotta contro il capitalismo imperialista e il patriarcato come centrale ai fini di una liberazione totale in ottica di alleanze e supporto a ogni classe oppressa. Sostiene pratiche liberazioniste a ogni livello, considerando la Resistenza Animale parte del processo storico del pianeta.

