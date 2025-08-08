La donna e la femmina

È la prima metà del Trecento e Giovanni Boccaccio, introducendo la novella di Alatier nel Decamerone, definisce la differenza tra donna e femmina: la prima è colei che merita rispetto per le sue abilità e capacità intellettive, razionali e comunicative; la seconda è l’oggetto su cui l’uomo istituisce la sua proprietà, valutabile per le sue virtù estetiche come se fosse un guscio vuoto.

In poche parole, se riesci a dimostrare di essere donna (dal latino domina, femminile di dominus e quindi “signora”, “padrona”) meriti di essere ascoltata, ma se sei solo una femmina (dal latino femina, che a sua volta deriva dalla radice *dha– (in sanscrito) e poi *fa- in latino, legata all’idea di fecondità e allattamento) farai meglio a non pretendere alcun diritto.

Prima e dopo Boccaccio gli uomini hanno dettato e detteranno le regole dei rapporti interpersonali, economici, relazionali; hanno stabilito cosa significa innamorarsi, quale codice educativo/linguistico/estetico bisogna seguire per essere associati all’alta società e quali sono i desideri e le aspirazioni giuste da bramare e, se fortunati/e, raggiungere. La letteratura è luogo di condivisione e divulgazione, ma per secoli il maschio l’ha governata e l’ha sfruttata a suo vantaggio, come un megafono ci ha urlato attraverso la sua idea di femmina: questa idea l’ha poi meglio progettata, ridefinita e articolata e la sua costruzione è ciò che diventa uno dei più resistenti tasselli della cultura patriarcale.

Oggi, l’affermarsi come femminista è una dichiarazione che apre un forte dibattito pubblico perché “le lotte portate avanti negli anni ’70 non sono neanche avvicinabili a quelle del presente, perché Instagram non è una piazza reale, perché la narrazione dell’oggi è sempre più semplificata di quella di ieri e ora siamo tutti esagerati e incontentabili”. Ma la verità è che per capire il femminismo non serve ricercare i più recenti manuali avanguardistici: basta aprire un romanzo, sfogliarlo e notare come la narrazione della donna-personaggio segua una specifica immagine, uno stereotipo millenario che non riusciamo a scollarci di dosso.

Chi ha ucciso Anna Karenina?

Nadia Fusini, nel saggio Chi ha ucciso Anna Karenina?, si pone l’obiettivo di stilare un’inchiesta sugli omicidi bianchi dell’Ottocento e, nel farlo, nota come le strutture narrative di Anna Karenina, Emma Bovary, Effi Briest e Casa di bambola hanno tanti elementi in comune da dare l’impressione che «questi romanzi siano un unico romanzo, innervato da strutture tematiche e compositive ricorrenti» un unico flusso narrativo, un’unica penna mossa da più uomini in tempi e spazi diversi.

A essere “per soli uomini”, scrive Nadia Fusini, è il finale di Anna Karenina. Anna si è già tolta la vita, la sua infelicità l’ha spinta prima a fuggire dal vincolo matrimoniale e poi a porre fine al suo processo di autoannullamento graduale e inesorabile, iniziato con la perdita della sua identità sociale di moglie, poi con quella di madre. Se il matrimonio è un vero ghetto per ogni personaggio, il finale vede Vronskij e Levin in movimento, loro sono ancora in divenire. Il primo vedrà la sua realizzazione nella guerra, il secondo nella famiglia: entrambi hanno una vita davanti e l’ipotesi che questa possa finire viene sottintesa da Tolstoj come una casistica da romanticizzare, poiché avverrà nell’eroismo e nella nobiltà d’animo, laddove invece quella di Anna era stata vile e bassa. C’è da dire che la visione dell’uomo col cuore a pezzi che potrebbe andare valorosamente incontro alla morte è narrata con un’iperbole che potrebbe suggerire ironia e disincanto, ma si tratta delle stesse vane forze che hanno mosso l’annichilimento e poi l’annullamento di Anna: il ridicolo non salva e non dà alcuna epifania a chi è cieco e impantanato nel suo ruolo sociale.

La trappola della femminilità

La femminilità, una trappola è invece una raccolta di saggi datati 1927-1983 in cui Simone de Beauvoir analizza come, quando si parla della sensibilità della donna, l’uomo si riferisce in realtà alla sua mancanza di intelligenza, quando si parla di fascino, alla sua mancanza di responsabilità, quando si parla di capriccio, alla sua propensione al tradimento. L’uomo identifica se stesso come tipo umano ideale e tutto ciò che differenzia la donna viene denigrato e visto come difetto, poiché lei si muove con difficoltà e goffaggine in un mondo in cui lei è ammessa solo come ospite. Nella mitologia e nelle fiabe assegniamo alla donna sempre gli stessi ruoli: è Arianna abbandonata, Penelope al telaio, Andromeda incatenata, la Bella Addormentata che attende di essere salvata. La donna è colei che attende e trova il proprio posto nel mondo solo attraverso l’amore di un uomo.

Le bambine non sono cresciute con modelli eroici femminili, ma sono state ingabbiate loro malgrado nella trappola della femminilità. Se l’infante ama sentirsi vivo e lo fa attraverso lo strumento del gioco, la bambina è incoraggiata da genitori, insegnanti, amici a sviluppare il suo potere di seduzione, a essere aggraziata, ben vestita, educata, timida e queste richieste le impediscono di godersi il piacere della spontaneità, del gioco, dello sport. Nel loro essere ligie le donne paradossalmente, constata Simone De Beauvoir, temono di perdere il loro senso di inferiorità perché è esso stesso che va a tessere la loro femminilità: perderla per ottenere una qualsiasi forma di successo significa allontanarsi dallo sguardo maschile.

Lo studio, la scrittura e l’emancipazione femminista

Il problema è che anche se l’epifania arriva concedendo il privilegio della realizzazione, è difficile allontanarsi dal pattern sociale in cui siamo imbrigliati. Elena Greco, protagonista della saga dell’Amica geniale di Elena Ferrante, in Storia di chi fugge e di chi resta, si è finalmente tirata fuori dall’ambiente degradante del rione e ha in sé il fuoco dei suoi studi e dei movimenti femministi fiorentini e milanesi degli anni ’70. A concederle la concretezza e lo spessore è l’aver vissuto la violenza del rione e del maschilismo che lo governa: dal lavoro nelle fabbriche, perché se gli operai se la passano male, le operaie devono anche seguire il padrone nei suoi uffici per l’extra giornaliero; alla camorra e alla povertà che trasforma le donne dei ricchi in spettri che vagano rinchiuse in ville sontuose, le donne dei poveri in carcasse dai tratti maschili che, incattivite, si muovono zoppicando nelle loro vesti logore, coi loro volti segnati dalla rabbia, con i loro corpi deformati e deturpati dal lavoro e dalle gravidanze.

Elena scopre scrittrici che iniziano a definire la donna come un Soggetto Imprevisto, atta a liberarsi dalla Sottomissione. Decide di prendere sul serio la questione e di «rovesciare contro sé stessi» i libri che ha letto, poiché fino a quel momento li aveva solo subiti. Inizia a documentarsi sulla fabbricazione della donna da parte dell’uomo, ma questo suo atto quasi rivoluzionario nasce da un controsenso: a metterla in moto è il desiderio di essere notata proprio da un uomo, Nino Sarratore. Il percorso di vita che seguirà, quello del divorzio, è un grande mistero: la prassi per tornare finalmente libere e liberate dal vincolo coniugale era nuovo a tutti e visto come un biglietto per l’inferno agli occhi del popolo cattolico.

Tornando a Boccaccio, agli occhi del marito Pietro, uomo metodico, intellettualmente impegnato, colui che avrebbe dovuto tirarla fuori dal degrado, Elena così appare:

«Mi vide all’improvviso come un organismo rozzo che spezzava la fragile superficie del discorso e si manifestava in modo prelogico, una femmina nella sua espressione più allarmante. Quel che è certo è che gli dovetti sembrare uno spettacolo insopportabile.»

Pietro, nella sua finta compostezza, l’ha rinchiusa in una prigione di compiti domestici per poi averne il terrore quando lei gli ha mostrato la sua follia femminea, la sua sete di esperienze e di crescita personale. Scrivere, sembra ribadire Elena Ferrante, vuol dire riflettere, analizzare e fermarsi a ragionare su una non vita: questo percorso può solo portarne a galla tutto il grigiore.

Alessia Sicuro