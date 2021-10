Come si usa il cartongesso

Il mondo dell’edilizia è cambiato notevolmente da quando sono stati introdotti i prodotti in cartongesso, un materiale economico, duttile e di alta qualità.

Le imprese edili e gli applicatori professionisti usano il cartongesso per i lavori più comuni all’interno di ogni tipologia di edificio: dal rivestimento di pareti e soffitti, alla copertura di travi e pilastri, ai controsoffitti e all’illuminazione degli spazi interni.

Nell’arredamento e progettazione della casa, un ruolo molto importante è svolto dalle mensole in cartongesso, un prodotto che si presta a innumerevoli usi e applicazioni in ogni parte dell’edificio. L’uso più comune delle mensole in cartongesso è per creare librerie, la resistenza e la facilità di montaggio del prodotto rendono agevole la creazione di strutture impeccabili sotto ogni punto di vista, in primis quello del design.

Nella casa del futuro il cartongesso avrà un ruolo da protagonista: tagli di luce led cartongesso, mensole in cartongesso, botole di ispezionee sagomati, una vera rivoluzione nel mondo dell’edilizia leggera.

Ma scopriamo le curiosità e le caratteristiche tipiche delle mensole.

Mensole in cartongesso pronte

Un servizio molto importante di cui si può usufruire al fine di evitare inutili perditi di tempo è quello delle mensole in cartongesso pronte.

Questo meccanismo di definizione della mensola su misura ti permette di ordinarla comodamente da casa, delle dimensioni di cui hai bisogno, senza che gli installatori debbano compiere le operazioni di fresatura e in generale di riadattamento del prodotto appena comprato.

Immaginate di costruire una libreria con mensole in cartongesso che non siano su misura. Prima di assemblare le mensole e dare vita alla struttura dovreste aspettare che il vostro cartongessista di fiducia impieghi del tempo prezioso (che varia a seconda della complessità della costruzione) prima di iniziare ad assemblare la libreria stessa.

Una perdita di tempo e di denaro che non piace a nessuno. Proprio per questo alcune aziende specializzate nel settore come Cartongesso.Pro, garantiscono il servizio di mensole in cartongesso su misura, che renderà rapida e lineare la costruzione della libreria o di altra struttura, anche col fai da te.

Come illuminare le mensole

La particolare natura del cartongesso, duttile e resistente, permette la realizzazione di una mensola ad alta funzionalità che unisce le doti della lastra in cartongesso all’estetica delle luci a led.

Infatti nelle mensole è possibile incassare un binario in alluminio dove inserire strisce led di ogni tipologia di intensità e colore: una soluzione di design moderno consigliata da molti architetti ai propri clienti per il rinnovamento degli ambienti domestici.

Adesso immaginate una biblioteca composta da immense librerie auto-illuminate, senza la necessità di ulteriori fonti di luce: uno spettacolo che solo le mensole in cartongesso con led incassato possono realizzare.

Perché acquistare mensole in cartongesso

Dopo il lungo elenco di qualità e di vantaggi legati al prodotto, non servirebbe altro per consigliarlo come elemento essenziale per la tua casa futura, ma c’è un altro aspetto da valutare.

Le mensole in cartongesso, anche con led incassati, sono materiali veramente economici rispetto alla funzionalità data e ai prodotti sostitutivi presenti sul mercato, quindi vi consigliamo di valutare con esperti del settore questa soluzione molto usata dagli italiani.