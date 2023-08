Estate, tempo di vacanze, relax e momenti dedicati a noi stessi. È questo il periodo adatto per staccare un po’ dai ritmi frenetici del quotidiano e provare ad applicarsi nelle cose che più ci piacciono, quei passatempi che si possono fare meglio d’estate per rigenerare corpo e mente e ricaricarsi in vista di un altro anno lavorativo. Alcuni tradizionali, altri legati alla tecnologia, altri ancora che impongono di bandire per qualche ora ogni dispositivo elettronico. Ce ne sono tanti e di diverse tipologie, ma tutte che richiedono di pensare solo al proprio benessere sia fisico che mentale.

Sport

Ovviamente primo fra tutti c’è lo sport. Ogni tipo di sport, qualunque si scelga fa bene. È un modo per gestire lo stress, liberarsene, mettere in moto il proprio corpo e, ovviamente, ha anche una funzione sociale, rinsaldando i rapporti con chi si conosce già e magari trovando nuove amicizie. Non importa che sia una partita di calcetto, di padel, di tennis, o anche una corsa in bicicletta. Muoversi fa bene e butta giù anche quei grammi in più che in estate si prendono grazie a qualche cocktail di troppo.

Gaming Online

Potrebbe non sembrare un passatempo estivo, ma se fatto con criterio lo è. Il gaming online è bello perché si può fare dove si vuole, anche sulla sedia a sdraio sotto l’ombrellone in spiaggia. Il quadro del gaming online è piuttosto vasto, se si considerano tutte le varianti di giochi disponibili sulle diverse piattaforme e per diverse tipologie di utente. Dalle semplici app rompicapo su smartphone o tablet si passa alle piattaforme di giochi da sala e lotterie, che mettono a disposizione anche diversi bonus per giocarvi, come dimostrano molte guide e approfondimenti sul web come una scheda sul codice promozionale lottomatica. O, ancora, dai tradizionali videogame per console si arriva si browser game che puoi utilizzare da pc con programmi come Chrome, Edge o Firefox.

Escursioni

Qui la tecnologia, se possibile, è bandita. Mettiamo da parte i cellulari, infiliamoci un buon paio di scarpe, individuiamo un percorso e iniziamo a camminare. A contatto con la natura o scoprendo nuovi borghi meravigliosi delle nostre terre per rinfrancare corpo e anima, pensando e ammirando le meraviglie che ci circondano. Sono tantissimi gli italiani che non vedono l’ora che arrivi il bel tempo per poter fare lunghe passeggiate senza l’ansia di dover ricevere una telefonata o un messaggio.

Soggiorno in una Spa

Non è un vero e proprio passatempo, ma può essere considerato tale perché è una full immersion nel relax. Si tratta di una delle esperienze personali più in voga degli ultimi tempi, specialmente d’estate. Anche solo un weekend, un paio di giorni, ma chiunque prova l’esperienza di una Spa vuole poi ritornarci perché permette di abbandonarsi al rilassamento, traendo grandi benefici innanzitutto a livello fisico ma soprattutto sulla nostra mente.

I passatempi da spiaggia

Sono un grande classico ma irrinunciabile per milioni di italiani. Non si sceglie solo di andare in spiaggia, di rilassarsi su un lettino e farsi un bagno in mare. Tanti italiani scelgono di muoversi e divertirsi con tante attività che oggi sono organizzate per ogni età. Si può scegliere di farsi trainare da un motoscafo e fare sci d’acqua, lanciarsi su una tavola e provare il windsurf, il kitesurf fino all’ultimo trend del wing foil, un nuovo sport che si applica su una tavola da surf ma impugnando una specie di ala e facendosi trasportare dalla forza del vento. Ma anche fare attività sulla sabbia, dai semplici giochi come beach volley o gli intramontabili racchettoni alle attività motorie per i più grandi così da sgranchire i muscoli e trovare beneficio anche mentre ci si sta rilassando.