Per promuovere un brand si può ricorrere a diverse strategie, i canali di marketing digitale offrono significativi vantaggi, ma anche alcuni metodi più storici e tradizionali si sono evoluti nel tempo e rimangono sempre efficaci: la distribuzione di articoli promozionali brandizzati rappresenta una soluzione che sta ottenendo un crescente successo. Ad esempio i gadget ecosostenibili , considerata la sempre più diffusa sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali, non solo veicolano il marchio, ma comunicano anche un messaggio di responsabilità sociale e ambientale.

Specializzata nella produzione di gadget personalizzati, Concetto è ha scelto di mettere in evidenza nel proprio catalogo i gadget ecologici, rendendo la selezione informata e consapevole e consentendo quindi all’azienda di individuare le migliori soluzioni promozionali.

Distribuire omaggi e gadget a potenziali clienti, dipendenti e collaboratori è un metodo eccellente per ottenere visibilità e rafforzare l’immagine del brand con un investimento contenuto. Scegliere gadget ecologici, prodotti con riguardo alla tutela dell’ambiente è doppiamente utile, poiché consente di distinguersi sul mercato, pubblicizzare il proprio marchio e incentivare un ampio numero di persone ad assumere un comportamento orientato all’ecosostenibilità.

Che cosa sono esattamente i gadget ecologici

La produzione di gadget ecologici, realizzati con materiali quali il bambù, il cartone o la plastica riciclata, è una pratica consolidata da diversi anni, ma nel corso del tempo la tecnologia si è affinata, arrivando ad ottenere materiali realmente innovativi, di lunga durata e dall’estatica raffinata: tessuti prodotti con fibre riciclate, plastica biodegradabile ottenuta da scarti agricoli, oggetti realizzati con legno di recupero e così via.

Inoltre, quando ci si riferisce ai gadget ecologici, è riduttivo concentrarsi soltanto sul materiale con cui sono stati prodotti, anche i metodi utilizzati dalle aziende produttrici sono importanti, meglio affidarsi a fornitori che hanno scelto di ridurre il più possibile l’impatto ambientale, avvalendosi di fonti di energia alternative ed evitando gli sprechi.

Quali sono i materiali più utilizzati per produrre gadget ecologici

Distribuire gadget ecologici, come si è detto, consente di farsi notare e di dimostrare l’impegno verso la sostenibilità ambientale. È fondamentale valutare con attenzione il tipo di prodotto scelto, orientandosi verso accessori e oggetti utili, realizzati con cura e con materiali che realmente contribuiscano a contenere l’impatto sull’ambiente.

Bambù: negli ultimi anni, l’uso del bambù per realizzare oggetti di uso comune e gadget si è molto diffuso in merito all’estrema versatilità e resistenza di questo materiale, e alla rapida crescita e rigenerazione della pianta. Il bambù viene normalmente impiegato per realizzare una vasta gamma di oggetti : scatole, contenitori per alimenti, penne, utensili da cucina e molti altri accessori.

Cotone organico o riciclato: le fibre di cotone organico provengono da coltivazioni che non ricevono alcun trattamento chimico, pesticidi, antiparassitari o altro: si tratta quindi di un materiale che garantisce un impatto ambientale minimo, soprattutto se comparato al cotone tradizionale. Attualmente si usa spesso anche il cotone riciclato o i tessuti realizzati con scarti di produzione tessile.

Carta, plastica e legno di riciclo: carta e plastica riciclata si utilizzato da tempo per produrre libri, materiale di cancelleria, imballaggi, contenitori e perfino borse, zaini e capi di abbigliamento in tessuto tecnico. Il legno recuperato dagli scarti di lavorazione consente di produrre gadget simpatici e utili, come chiavette Usb, penne a sfera e astucci.

Plastica biodegradabile: la plastica biodegradabile proviene prevalentemente da scarti agricoli e vegetali, come le fibre di mais e le alghe. Pur essendo un materiale piuttosto resistente, non impatta sull'ambiente ed è un'eccellente alternativa alla plastica normale. Viene utilizzata per produrre articoli di ogni genere, dai contenitori agli oggetti di uso comune.

Acciaio: anche l'acciaio può essere considerato un materiale sostenibile, in merito alla sua lunga durata nel tempo e alla possibilità di essere successivamente riciclato e riutilizzato. Adatto soprattutto per bottiglie termiche e contenitori usati per gli alimenti, l'acciaio riduce l'uso di bottiglie e imballaggi monouso.

I vantaggi dei gadget ecologici

A fronte di un investimento non eccessivo, con i gadget ecologici è possibile attirare tutti quei potenziali clienti particolarmente sensibili verso i problemi ambientali, confermando la propria volontà nel contribuire a limitare i rifiuti da smaltire, ridurre gli sprechi di materie prime e di energia e, al contempo, offrire in omaggio gadget di tendenza per veicolare il proprio brand, di ottima qualità e resistenti all’uso.