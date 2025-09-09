Stefano Benni è morto oggi a 78 anni. Lo scrittore bolognese, famoso per i suoi romanzi e racconti pieni di neologismi e carichi di umorismo, era malato da tempo.

Stefano Benni, scrittore. E non solo

Lettrici e lettori sono in lutto per la scomparsa di Stefano Benni, nato a Bologna nel 1947, che nella vita è stato tante cose: scrittore sì, giornalista, drammaturgo, poeta, finanche attore. Maestro dell’umorismo, il suo stile è pieno di neologismi, giochi di parole, parodie.

fonte immagine: stefanobenni.it

La prima raccolta di racconti di Benni è stata pubblicato da Mondadori nel 1976: Bar Sport, un classico della narrativa umoristica italiana. Qui abbiamo conosciuto la Luisona, che non è una donna ma la decana delle paste, la brioche paleolitica, quella presente in tutti i bar di paese – di cui il Bar Sport di Benni rappresenta l’archetipo – e ogni racconto è uno spaccato di vita, la quotidianità fatta di storie, personaggi particolari, sogni in attesa e sogni infranti, incontri e allucinazioni estive. Tutto questo dentro a un bar, quello anni ’70 del flipper e del telefono a gettoni.

Bar Sport ha un seguito: Bar Sport 2000 (Feltrinelli, 1997): il vecchio bar riapre i battenti, avventori vecchi e avventori nuovi si incontrano creando un’altra perla umoristica della letteratura.

All’inizio degli anni ’80 Feltrinelli ha pubblicato i suoi primi romanzi, Terra! (Feltrinelli, 1983) – una fantastoria, una distopia, una utopia piena di citazioni letterarie, di esoterismo e di citazioni cinematografiche -, e Stranalandia (Feltrinelli, 1984) – un mistero, due scienziati, un diario, chissà se è tutto vero?!.

Nel 1987 viene pubblicato un’altra raccolta di racconti, sempre da Feltrinelli (1987): Il Bar sotto il mare. Un uomo si ritrova per caso in questo bar – sotto il mare – e viene invitato dal barista a restare per ascoltare il racconto del barista, quello della sirena, dell’uomo con la gardenia e di tutti gli altri lì presenti.

Siamo lieti di averla tra noi – disse sottovoce. – La prego di accomodarsi, perché questa è la notte in cui ognuno dei presenti racconterà una storia



Stefano Benni

Il bar sotto il mare, 1987



Stefano Benni non ha scritto solo romanzi e racconti, ma è stato anche scrittore di poesie, ballate, blues e filastrocche; ne abbiamo un fulgido esempio in tre suoi libri, editi sempre da Feltrinelli: Prima o poi l’amore arriva (1981), Ballate (1991) e Blues in sedici (1998).

La giraffa ha il cuore

lontano dai pensieri.

Si è innamorata ieri

e ancora non lo sa.

Stefano Benni

Ballate,1993

Come sta il mondo? Male. Malissimo. Sballano i governanti. Sballano i governati. Le mucche, i mari, i climi, tutta la terra sballa. E, a maggior scorno, avanzano globali e fatali, gli apostoli del nuovo. Del niù. New economy, new holidays, new way of life. Anche la Storia, la vecchia Storia dei sussidiari, cambia musica. Fra un brivido e una risata, Benni commenta, smaschera, anticipa. Diabolicamente.

fonte immagine: feltrinelli.it

Dottor Niù – Corsivi diabolici per tragedie evitabili (Feltrinelli, 2001) è una raccolta di articoli. Alcuni articoli scritti da Benni per La Repubblica. Critica e satira politica, satira sociale, commento al Bel Paese che fu (ma che è ancora e che sarà ancora perché questi articoli, seppur datati, raccontano perfettamente l’Italia in tutta la sua decadenza).

Nel 2011 con Sellerio pubblica La traccia dell’angelo: un romanzo che parla di malattia, di morte, di speranza, di angeli in equilibrio tra ciò che è reale e ciò che reale non è. Stefano Benni ha tracciato una vita piena di cose belle ma vissuta sempre con l’ombra del dolore. Perché non c’è altra gioia che quella degli scampati, nessun sollievo che dopo il dolore.

Nel 2020 pubblica sul suo sito ufficiale (stefanobenni.it) un racconto breve – Il signor Eremio e la solitudine: è la storia di un signore anziano che osserva il mondo svuotato dall’epidemia. Un racconto che è stato pubblicato ad aprile 2020, in pieno Corona virus, e che racconta le solitudini: ogni solitudine contiene tutte le solitudini passate.

L’ultimo romanzo di Stefano Benni è stato pubblicato da Feltrinelli nel 2020: Giura.

Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo sull’Appennino all’ombra dei Castagni Gemelli, popolato da leggende paurose e da un’umanità bizzarra e variopinta: ci sono Bue e suo padre Chicco, Slim e i sette fratelli Carta, Pietrino detto Zanza che di Febo è il più caro amico, Celso l’indio silenzioso con il suo cavallo Strappafiori. E poi c’è Ca’ Strega, dove vive Luna, muta e selvaggia, con la sua stravagante famiglia capeggiata da una nonna dotata di poteri magici.

Il destino di Febo e Luna è segnato da un pomeriggio al luna park, e dalla profezia su una misteriosa mano di ferro. Le loro strade si dividono – lei finisce in un istituto di suore dove il dottor Mangiafuoco le farà recuperare la voce, mentre lui va a studiare in città dove ritrova un padre megalomane, sempre sul punto di concludere “un grande affare” e una madre amareggiata. Pur se lontani non smettono mai di pensarsi e di volersi bene. Lui tutto grandi teorie e proclami, lei concreta e battagliera. Il destino della loro vita è lasciarsi e ritrovarsi, e ogni volta il loro distacco è preceduto dalla separazione, premonitrice e crudele, di un’altra coppia di amanti. Anche quando, sullo sfondo di un’Isola cristallina, si illudono brevemente di poter restare sempre insieme, si perderanno.

Gli anni passano, Febo adesso ha un figlio amato e indipendente, e della passione per la natura e l’ecologia ha fatto un mestiere; Luna aiuta i deboli e insegna la lingua dei segni a chi non ha la voce. Su di loro incombe l’ultima separazione, lei nel gelo del Nord, lui nel cuore di una foresta tropicale.

Allegro e malinconico, profetico e nostalgico, lucido e visionario, Stefano Benni parla di amori felici e impossibili, di alberi fatati e di delfini, parla di noi, di chi eravamo e di come siamo diventati.

Libri pubblicati (e libri letti)

Stefano Benni è stato autore di molti romanzi di successo tradotti in trenta paesi. Con Feltrinelli ha pubblicato: Prima o poi l’amore arriva (1981), Terra! (1983), Stranalandia, con disegni di Pirro Cuniberti (1984), Comici spaventati guerrieri (1986), Il bar sotto il mare (1987), Baol (1990), Ballate (1991), La Compagnia dei Celestini (1992), L’ultima lacrima (1994), Elianto (1996), Bar Sport (1996; Edizione speciale, 2016), Bar Sport Duemila (1997), Blues in sedici (1998), Teatro (1999), Spiriti (2000), Dottor Niù. Corsivi diabolici per tragedie evitabili (2001), Saltatempo (2001), Teatro 2 (2003), Achille piè veloce (2003), Margherita Dolcevita (2005), Misterioso. Viaggio nel silenzio di Thelonious Monk (2005), La grammatica di Dio. Storie di solitudine e allegria (2007), Pane e tempesta (2009), Le Beatrici (2011; “Audiolibri Emons-Feltrinelli”, 2012), Fen il fenomeno (con Luca Ralli; 2011), Di tutte le ricchezze (2012; “Audiolibri Emons-Feltrinelli”, 2012), Pantera (con Luca Ralli; 2014), Cari mostri (2015), Prendiluna (2017), Teatro 3 (2017), Dancing Paradiso (2019), Giura ​(2020) e, nella collana digitale Zoom Flash, Frate Zitto (2011) e L’ora più bella (2012). Nell’area audiolibri ha letto: La terra desolata di T.S. Eliot (Full Color Sound), Novecento di Alessandro Baricco (Emons-Feltrinelli, 2011) e il suo Di tutte le ricchezze (Emons-Feltrinelli, 2012).

[…] viene voglia di sdraiarsi

proprio in mezzo

alla strada

e guardare

e aspettar

che qualcuno gentile ti tocchi la spalla e dica

il mondo è finito, signore

se ne può andar



Prima o poi l’amore arriva, 1981

Fathevansfurkettatteccazzevostrex (Fatevi un po’ gli affari vostri).

Addio Stefano Benni, scrittore e uomo che ci ha insegnato che la satira è la più sublime forma di dissenso civile.

Valentina Cimino