Rappresentano una tecnologia in grado di svolgere un ruolo determinante in ambito marketing offsite, quindi al di fuori dal web, ovvero nel mondo ‘reale’ che, fatta salva l’importanza di fare pubblicità sul web, non può essere in alcun modo tralasciato. Si parla soprattutto di quel mondo fatto di attività fisiche, negozi e attività su territorio, per pubblicità esterna.

Tutto questo può essere affidato alla tecnologia degli schermi a led, spesso usati in modo proficuo per la pubblicità esterna, ad esempio nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle strade principali delle città: i monitor a led possono essere quindi utilizzati per trasmettere messaggi pubblicitari, video o immagini statiche.

Gli schermi a led per attività commerciali

In particolare sono le attività commerciali che possono trarre beneficio da questo genere di strumento, vista l’importanza attuale, in questo contesto, di attirare l’attenzione emergendo sulla concorrenza. Gli schermi led per vetrine di negozi rappresentano una soluzione di marketing sempre più sfruttata partendo da un fato evidente: le vetrine sono la prima cosa che i passanti guardano di un negozio o di una qualsiasi altra attività commerciale.

Visibilità, capacità di attirare l’attenzione, possibilità di personalizzazione ed efficienza energetica: sono queste le peculiarità degli schermi a led per attività commerciali che si stagliano oggi al di sopra di altri strumenti più tradizionali, come nel caso dei cartelloni pubblicitari o delle vetrofanie. Una vetrina di un negozio deve essere accattivante e invogliare i passanti a entrare: tutto questo può essere fatto in modo efficace con gli schermi a led.

I vantaggi degli schermi a led

Entrando maggiormente nel dettaglio tecnico, oltre al vantaggio di attirare l’attenzione dei passanti ci sono altri fattori da tenere in considerazione. Ad esempio:

Alta luminosità e contrasto : gli schermi a LED possono visualizzare immagini e video con una luminosità e un contrasto superiori rispetto agli schermi LCD o CRT. Ciò li rende ideali per l’utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione o per attirare l’attenzione dei passanti.

: gli schermi a LED possono visualizzare immagini e video con una luminosità e un contrasto superiori rispetto agli schermi LCD o CRT. Ciò li rende ideali per l’utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione o per attirare l’attenzione dei passanti. Ampia gamma di colori : gli schermi a LED possono visualizzare un’ampia gamma di colori, rendendoli ideali per la riproduzione di immagini e video realistici.

: gli schermi a LED possono visualizzare un’ampia gamma di colori, rendendoli ideali per la riproduzione di immagini e video realistici. Durata di vita più lunga: gli schermi a LED hanno una durata di vita media di circa 100.000 ore, che è molto più lunga rispetto ad altri tipi di schermi. Ciò li rende un investimento a lungo termine più conveniente.



Per cosa vengono utilizzati oggi gli schermi a led? Non solo per i negozi e le attività commerciali tradizionali cui si è già fatto riferimento, ma anche per i marketing in-store, come nel caso dei negozi al dettaglio; per i centri commerciali; per i ristoranti; per promuovere prodotti e servizi, fornire informazioni ai clienti o creare un’atmosfera coinvolgente; per trasmettere messaggi ed immagini durante eventi e conferenze.

Tutto questo in considerazione del fatto che gli schermi a led possono essere personalizzati per far visualizzare qualsiasi messaggio o contenuto si desideri, anche da modificare nel corso della giornata in base alle singole esigenze.