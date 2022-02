Comprare un gioiello su Internet è ormai una consuetudine per molte persone: lo shopping online ha caratterizzato le abitudini di tanti di noi, e ora si applica anche al settore della gioielleria. Orofashion lo dimostra: uno shop online che mette a disposizione un catalogo davvero imperdibile, con proposte per tutti i gusti e prezzi sempre vantaggiosi. Qui si trovano collane, orecchini e bracciali, ma anche orologi, occhiali da vista, occhiali da sole e smartwatch: vale la pena di approfittarne per scegliere prodotti di qualità provenienti da marchi come Miluna, Comete, Tissot, Casio, e così via.

Guida alla scelta di un gioiello di classe

Se si è alla ricerca di un regalo di Natale che resti ben impresso nella memoria e che possa soddisfare i gusti di donne di tutte le età, le proposte di Giovanni Raspini sono un punto di riferimento da non sottovalutare. Questo brand propone anche gioielli che possono essere indossati in occasione di ricorrenze speciali, grazie alla loro capacità di regalare un tocco di luminosità. Le collezioni dei gioielli Giovanni Raspini spaziano in molti ambiti, e questo vuol dire anche poter comporre set formati da collane e bracciali a cui aggiungere gli orecchini.

La linea Soho

La linea Soho, per esempio, è indicata per coloro che desiderano una proposta minimal, e si caratterizzano per catene sottili e squadrate in grado di conquistare l’attenzione: il bracciale costa 155 euro, ma c’è anche una versione da 320 euro. Se, invece, si preferisce qualcosa di più appariscente, non si può che puntare sulla linea in maglia bizantina: un gioiello vistoso destinato a caratterizzare ogni outfit in maniera piacevole. Il bracciale ha un costo di 240 euro, mentre per la collana si arriva a 520 euro. Ma la collezione Catene comprende anche la linea Lily, la linea Soul, la linea Bold, la linea Torchon, la linea Barrique e la Sienna, che è la più recente. In tutti i casi si ha a che fare con set di orecchini, bracciali e collane per una fascia di prezzo molto ampia che va da un minimo di 150 euro a un massimo di 600.

Un gioiello per essere sempre contenti

Un gioiello scelto con cura è sempre sinonimo di felicità, a maggior ragione se si decide di comprarlo, per sé o per un’altra persona, come regalo di Natale. La collezione di Giovanni Raspini comprende una serie di must have che catturano lo sguardo, soprattutto grazie alla linea Catene, che mette in mostra tutto il bello della geometria artigianale. Da qualche tempo, il trend che caratterizza il settore della gioielleria è molto chiaro: non ci sono trend. Ciò vuol dire imbattersi in temi, decorazioni, fantasie e forme di tutti i tipi, con proposte differenti per assecondare i gusti più diversi, a seconda delle preferenze personali, ma anche dei contesti, del look o semplicemente del mood del momento.

Il ritorno in auge dei cerchi

Sono diventati protagonisti, però, i cerchi, sulla scia di un ritorno agli anni Ottanta che dimostra la voglia di vintage. Ebbene, la collezione Catene di Giovanni Raspini prende spunto proprio da questa tendenza, che viene reinterpretata sotto una luce ricercata e secondo un mood di tendenza. Modellati morbidamente, i cerchi possono essere intrecciati gli uni con gli altri o magari raddoppiati per creare non solo orecchini, ma anche collane e bracciali che sono sottoposti a raffinate lavorazioni, con maglie doppie o più sottili. Ne derivano gioielli con un design unico e che non soffre in alcun modo il cambiare delle mode. Quella di Catene è una collezione realizzata in argento, un materiale perfetto per la stagione invernale ma che ben si adatta anche al resto dell’anno, grazie alla sua capacità di illuminare il viso e di mettere in risalto i vestiti a cui viene abbinato. Quel che è certo è che le proposte di Giovanni Raspini non si propongono come gioielli troppo impegnativi, e proprio per questo motivo si adattano anche a capi di abbigliamento casual, quelli che vengono utilizzati nella vita di tutti i giorni, oltre che ai look più sofisticati e con un tocco di glamour.