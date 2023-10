Nella Serie A hanno sempre giocato tantissimi giocatori interessanti, con alcuni che sono diventati delle vere e proprie bandiere delle rispettive squadre.

Con periodi più o meno buoni, ci sono tante squadre che hanno vinto tanto in Italia. Il campionato è sempre stato molto combattuto e ha visto vincere diverse squadre. Di seguito, vediamo le 10 più titolate in Italia.

Juventus

Al primo posto non poteva che esserci la Juventus, con 70 trofei vinti e ben 36 Scudetti. Squadra che ha sempre avuto un ottimo rendimento e si è imposta anche in Europa con la vittoria di due Champions League.

Nell’ultimo decennio, però, ha avuto maggior successo sul suolo italiano, con vittorie di svariati Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe. Tra i giocatori più iconici che hanno portato alla vittoria dei 70 trofei troviamo Del Piero, Platini, Rossi e Baggio.

Come quelle leggende hanno portato la squadra a un cammino glorioso, oggi la squadra sta attraversando un periodo più complicato.

Non essendoci le Coppe per la Juve quest’anno, la squadra si potrà concentrare sulla Serie A per provare a vincerla.

Milan

Al secondo posto troviamo la squadra che più di tutte, tra quelle italiane, si è imposta in Europa. Con un totale di 49 trofei e ben 7 Champions, è una squadra molto vincente che ha vinto anche grazie alle leggende che hanno giocato per loro.

Maldini, Baresi, Nesta, Seedorf, Kaka e Inzaghi sono solo alcuni dei giocatori che hanno reso il Milan una delle squadre più titolate e importanti al mondo. A completare i titoli ottenuti dal Milan troviamo 19 Scudetti, 5 Coppe Italia e 7 Supercoppe.

Inter

L’Inter vanta 44 titoli totali conquistati. 19 Scudetti, 9 Coppe Italia e 7 Supercoppe sono un buon bottino ottenuto dai nerazzurri a livello nazionale. In campo internazionale spiccano le 3 Champions League e il Triplete ottenuto nel 2010.

Roma e Lazio

A pari merito troviamo le due squadre di Roma con 17 titoli a testa. La Lazio ha vinto 2 Scudetti, 7 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. A livello internazionale una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa e una Coppa delle Alpi. La Roma ha vinto invece 3 Scudetti, 9 Coppe Italia, la Coppa delle Fiere e recentemente la Conference League nel 2022.

Bologna

Nonostante attualmente sia una squadra che domina la metà classifica, nel suo passato ha vinto molto tra cui 7 Scudetti, una Coppa dell’Alta Italia e 2 Coppe Italia. In campo internazionale ha vinto ben 6 trofei tra cui 3 Mitropa Cup. Totale di 16 titoli conquistati.

Napoli

Con 14 trofei in totale il Napoli ha vinto ben 3 Scudetti, 6 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. A livello internazionale ha vinto 3 trofei di cui il più importante è la Coppa Uefa del 1989.

Genoa, Torino e Fiorentina

All’ottavo posto troviamo il Genoa con 13 titoli totali conquistati. Ben 9 gli Scudetti conquistati tra la fine del 1800 e i primi anni del 1900. Attualmente è tornata in Serie A e lotta per non retrocedere.

A pari col Genoa troviamo il Torino con 7 Scudetti e 5 Coppe Italia. L’unico trofeo internazionale dei granata è la Mitropa Cup del 1991.

A quota 13 troviamo anche la Fiorentina con 2 Scudetti e 6 Coppe Italia. Anche la Viola, come il Torino, ha vinto una Mitropa Cup e l’unica edizione della Coppa Grasshoppers.

Conclusione

Riassumendo, sono state tante le squadre vincenti in Italia e in Europa: partendo dalle squadre più leggendarie come Juventus, Milan e inter, fino ad arrivare a Genoa, Bologna e Torino.

Tutte queste hanno segnato la storia del calcio italiano e tante continueranno a scriverla in futuro.