Ecco quali sono i migliori e più importanti film storici che hanno raccolto grande consenso di pubblico e ci hanno raccontato fatti incredibili (a volte anche scottanti) del passato, in alcuni casi portando alla luce verità, in altri giocando con la finzione e romanzando ogni vicenda.

I migliori film che raccontano pezzi di storia

L’arte non fa altro che rappresentare la realtà, almeno secondo una certa corrente di pensiero. Molti non saranno d’accordo, ma è fuori da ogni possibile dubbio che tra i migliori film o prodotti cinematografici che siano mai esistiti ci siano molti lungometraggi che raccontano pezzi di storia o addirittura biopic. La gente ama conoscere quello che è stato nel passato, ama vederlo trasposto sul grande schermo, perché in questa maniera può sentirsi partecipe in prima persona dei più importanti avvenimenti della Storia dell’uomo.

Ovviamente, proprio perché la cinematografia è una forma di arte, guardare un film non è e non sarà mai come leggere testimonianze e libri di storia: il primo formato è un artificio creato a scopi commerciali e il suo primo obiettivo è raccogliere consensi; il secondo è quello che è, un residuo inossidabile, lo troviamo per come è stato lasciato e deve essere accettato a prescindere (per questo è veritiero).

In ogni caso, sebbene si tratti di mero spettacolo, il Cinema arricchisce la nostra cultura e il nostro sapere riguardo al mondo. I migliori film che hanno raccontato pezzi di storia sono frammenti brillanti e meravigliosi di questa cultura.

I 12 migliori film cult

Fare una lista dei migliori film non è un’impresa semplice, perché i prodotti sono tantissimi e i gusti sono vari. Con il termine “migliori” ci riferiamo certamente a quelli rimasti più impressi e che vengono spesso ricordati e trasmessi in tv per le loro, pure oggettive, qualità: anche se un po’ datati, qualche volta è possibile trovare nelle programmazioni televisive odierne i migliori film di questo calibro.

Quelli che si basano su fiction ispirate a fatti reali o periodi storici

BEN HUR

È uno dei migliori film che ha lanciato il termine stesso di “colossal”: costato tantissimi soldi, ha stravinto, conquistando e portando a casa tutti i premi che poteva. Ancora oggi, è difficile trovare produzioni che riescano ad eguagliarlo.

LAWRENCE D’ARABIA

Uno dei migliori film, grandioso e talmente conosciuto da entrare a pieno titolo nella cultura popolare, dando il suo magnifico contributo attraverso i suoi “topoi” caratteristici, tra i quali quello che spicca è senza dubbio la figura dell’eroe straniero che combatte nel deserto (protagonista interpretato da Peter O’Toole).

VIA COL VENTO

Oltre a “Francamente me ne infischio!” (frase storica che ritrae perfettamente una scena entrata nell’immaginario collettivo) c’è molto altro dentro a questo film: i dolori e la paura della Guerra di Secessione, il collasso della società, la povertà e l’incertezza del domani e la condizione degli schiavi in America.

IL NOME DELLA ROSA

Tratto dal famigerato romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa è un thriller ambientato nel Medioevo, un’epoca cupa, piena di terrore per l’ignoto (altrimenti definito come “eresia”) e la magia, in forte contrasto con i dettami della religione cattolica. Ancora oggi, considerato come uno dei migliori film nel suo genere, la sua visione è tutt’ora avvincente.

GANGS OF NEW YORK

Non tutti hanno apprezzato questo lavoro, ma è comunque uno dei migliori film, frutto del genio di Martin Scorsese e merita di essere citato, se non altro, per il periodo storico in cui è ambientato. Siamo negli Stati Uniti d’America, e precisamente nell’ancora non del tutto costituito stato di New York: ci troviamo in una fase embrionale, dove a prendere il controllo della situazione sono i più forti (violenti gangster) e i cittadini sono quasi tutti (se non proprio tutti) poveri immigrati europei in cerca di fortuna.

Quelli che raccontano fatti realmente accaduti e biopic

CLEOPATRA

La leggendaria regina d’Egitto è interpretata dalla sfolgorante Liz Taylor, in questa pellicola prodotta nel 1964. Siamo negli ultimi anni della Repubblica Romana: il generale Giulio Cesare conquista ogni territorio in cui passa, tra cui le terre d’Egitto, e mette le mani sul reginato della giovane e bellissima Cleopatra, di cui si innamora. La sovrana approfitta dei sentimenti del Romano per mantenere il suo potere. Purtroppo avrà vita breve (come ben sappiamo).

BRAVE HEART

Si dice che William Wallace sia soltanto una leggenda, ma gli scozzesi credono che sia esistito realmente e lo considerano uno dei personaggi più importanti della storia del loro paese.

ELIZABETH

La prima regina Elisabetta d’Inghilterra è interpretata da Cate Blanchett, in uno dei migliori film, verosimile nell’aspetto e nell’interpretazione.

L’ORA PIÙ BUIA

Gary Oldman ha vinto il premio Oscar proprio grazie all’interpretazione di Winston Churchill, durante il difficile conflitto contro la Germania nella Seconda Guerra Mondiale, sotto la pressione del Parlamento che considerava un armistizio col nemico.

Fonte immagine di copertina: Il Cubo