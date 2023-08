Il mondo femminile è, da sempre, estremamente intrigante e complicato per gli uomini, particolarmente complesso e variegato. Ogni donna, infatti, fa storia a sé. Di certo, nella maggior parte dei casi sono le donne a decidere se vogliono essere sedotte da un uomo, che, in termini pratici, vuol dire anche sedurre attivamente.

La donna, però, seduce (o si fa sedurre) in modo totalmente differente rispetto ad un uomo. E per quest’ultimo, spesso, alcune mosse non sono affatto semplici da comprendere, sia nel caso in cui la donna sia interessata oppure non interessata. Bisogna esser bravi, in tal senso, nel cogliere i segnali che una donna lancia quando è interessata alla nostra persona, onde evitare che il suo interesse, col passare del tempo, si affievolisca.

L’importanza del contact eyes e come interpretarlo

Certo, molto più facile a dirsi che a farsi. Ed è per questo che molti uomini dovrebbero affidarsi a chi, come Enrico Mele, ha fatto della seduzione una vera e propria professione, coltivata con studi accademici psicologici e sperimentazione in prima persona di quanto l’arte della seduzione sia estremamente affascinante ma complessa al tempo stesso: sul sito inattraction.com trovi tanti consigli utili per migliorare le tue capacità seduttive, oltre alla possibilità di partecipare ai corsi di seduzione di Enrico.

Questi corsi, quindi, sono la soluzione ideale per diventare dei bravi seduttori e cogliere ogni singola sfumatura. Esistono, tuttavia, alcuni messaggi positivi che le donne lanciano inequivocabilmente e noi uomini dobbiamo essere bravi a cogliere. In molti casi, oltretutto, riguardano il mondo del paraverbale, ovvero le cose che non vengono dette espressamente ma si possono cogliere dagli atteggiamenti o dal modo di porsi di una donna.

Gli sguardi, ad esempio, sono certamente importanti per comprendere se una donna sia potenzialmente attratta dalla nostra persona. “Uno sguardo vale più di mille parole”, una frase sentita mille volte, decisamente veritiera per quanto concerne il mondo della seduzione. Per quanto ovvio, uno sguardo dev’essere inquadrato nel contesto in cui accade, oltre alle modalità con le quali avviene.

Mantenere il contact eyes, ad esempio, è certamente un segnale potenzialmente positivo, che potrebbe significare che esiste un’attrazione tra due persone: qualora una donna mantenga il contatto visivo per lungo tempo, le probabilità di interessare a quella persona aumentano esponenzialmente.

Una donna timida seduce o si fa sedurre in modo differente

In alcuni casi, se la donna che abbiamo dinanzi fosse timida, è altamente probabile che, nonostante l’interesse, abbia un contact eyes sfuggente: se in questi casi arrossisce, potrebbe essere un segnale che, al di là della timidezza, mostra interesse nei vostri confronti.

Il contact eyes, inoltre, risulta ancor più potente se avviene quando non stiamo dialogando direttamente con una donna. Ad esempio, se ci troviamo seduti al tavolino di un bar con un amico e una donna, posizionata in un’altra zona del locale, ci fissa con lo sguardo, vuol dire che sicuramente ci trova attraenti dal punto di vista fisico.

Se questi sguardi, poi, sono furtivi, magari accompagnati da un sorrisetto compiaciuto appena accennato, le probabilità di successo aumentano significativamente. D’altro canto, salvo rari casi, le donne lanciano raramente degli sguardi eloquenti, preferiscono lanciare piccoli segnali per comprendere, poi, se l’uomo sia in grado di cogliere gli stessi.

Il paraverbale, però, è solo una parte, seppur importante, del mondo della seduzione. La donna, per quanto ovvio, seduce anche in altri modi. Ad esempio, se fa qualche complimento su qualsiasi cosa che ci riguarda, non per forza attinente all’aspetto fisico, potrebbe significare che ha un po’ di attrazione nei nostri riguardi. Se i complimenti, poi, sono ancor più diretti, allora significa che avete fatto colpo. E la donna non attende altro che la vostra mossa.