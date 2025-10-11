Sport e società: contraddizioni e speranze dagli ultimi dieci anni

Ripercorrere episodi significativi avvenuti in una precisa finestra temporale può apparire un esercizio sterile, utile esclusivamente a soddisfare la personalissima voglia di trovare un senso allo scorrere del tempo e a scandirlo secondo i propri canoni. Tuttavia, rievocare fatti risalenti e filtrarli attraverso logiche interpretative attuali, ci permette di ricavare chiavi di lettura con le quali elaborare giudizi sul tempo presente e candide aspettative su ciò che ci attende.

Gli ultimi dieci anni sono stati, sotto il profilo socio-politico, eufemisticamente inusuali: benché non abbiamo assistito propriamente a fenomeni inediti, la concentrazione di conflitti (sfociati anche in episodi genocidiari), rivolte e catastrofi sanitarie, è stata certamente elevata in un lasso di tempo così breve. Corsi e ricorsi storici, certo, che però sembrano verificarsi con una frequenza sempre maggiore. La nostra dieta mediatica ci sottopone ad una bulimia informativa e i mezzi a supporto del nostro sapere tendono a fornire una visione distorta della realtà, dando l’idea di essere pienamente calati in uno scenario pre-apocalittico.

Ciò che percepiamo è sintetizzato da una frase del biologo Edward O. Wilson: «Stiamo annegando nell’informazione, ma siamo affamati di saggezza», che così intendeva rappresentare l’epoca in cui viviamo come uno scenario che conferisce un accesso senza precedenti alle informazioni, ma nel quale, allo stesso tempo, non disponiamo di una capacità di discernimento che ci consente di comprendere e applicare queste informazioni per prendere decisioni sagge e significative. Per questo motivo diventa estremamente fondamentale costruire una conoscenza consapevole, e rivolgere gli occhi al passato, benché prossimo, diventa rilevante in questo senso.

I fatti: l’elezione di Trump, il clima d’odio e lo straniero

In un costante avvicendarsi di episodi e fenomeni che plasmano gli equilibri globali, sarebbe superficiale pensare che esistano categorie non toccate dai costanti stravolgimenti cui assistiamo. E così, lo sport, nonostante venga concepito come ecosistema a sé stante, subisce perennemente gli effetti indiretti di fatti che affliggono le strutture sociali e genera risposte capaci di alimentare malcontenti, conflitti ideologici e, talvolta, rivolte, più o meno violente.

L’elezione di Trump del 2016 ha rappresentato in qualche modo uno dei primi risultati di un clima favorevole alla proliferazione delle destre estreme, ma al contempo ha contribuito ad innescare una risposta oppositiva che, per quanto non sufficiente a ripristinare equilibri nel lungo periodo, ha fatto da decisivo contraltare. Tra le tante cose, il fortissimo clima d’odio, che anche nel suo secondo mandato l’aspirante-vincitore-del-Nobel-per-la-pace sta sforzandosi di alimentare con ogni mezzo, e l’estremizzazione del concetto di Law Enforcement conducono a fenomeni sociali di grande impatto. Già nel 2020, l’uccisione di George Floyd e Jacob Blake ad opera delle forze di polizia generò tensioni sfociate in proteste e manifestazioni su scala globale, con una gran quantità di atleti a fare da cassa di risonanza del dissenso nei confronti di un approccio violento e repressivo adottato in maniera pretestuosa nei confronti delle comunità nere.

Dalla NBA alla Serie A di calcio italiana fino agli Europei disputati nel 2021: una movimentazione generale, chiaramente non priva di contraddizioni, che, nonostante non abbia portato a risultati eccessivamente duraturi (il ritorno dei repubblicani negli USA è stato immediato dopo l’interregno democratico 2021-2025, mentre nel resto del mondo le destre estreme continuavano a raccogliere consensi), ha lanciato un segnale forte. Come accaduto recentemente con le movimentazioni generali pro-Palestina, l’attacco ai diritti fondamentali e alle uguaglianze sociali non rimane inevaso e, anche grazie al contributo degli sportivi e delle sportive, che – fortunatamente – spesso fanno da catalizzatori del dissenso, la dialettica sociale rimane viva e le dinamiche prototiranniche non vengono accolte passivamente.

L’ultimo decennio è stato anche caratterizzato da conflitti interni a numerosi Stati dell’area mediorientale che hanno innescato intensi fenomeni migratori: il 2015, non a caso, è stato l’anno della più grande crisi di rifugiati cui si sia mai assistito. L’imponente afflusso di migranti – da Siria e Afghanistan su tutte -, unitamente alle difficoltà riscontrate dai governi di gestire gli arrivi adottando una visione integrata e sistemica (ogni riferimento alle politiche dell’Unione Europea è puramente voluto), ha alimentato la fiamma del malcontento, su cui hanno iniziato a soffiare con insistenza i vari populismi di destra.

Tutto ciò ha avuto inevitabili riscontri anche nell’approccio al modo in cui viene concepito lo straniero all’interno delle singole comunità. Sotto il profilo sportivo, l’odio maturato nelle sfere sociali si è riversato, con ancora più insistenza rispetto al passato, negli stadi, diventati non di rado teatri di grotteschi e mortificanti episodi di discriminazioni razziale ai danni di diversi calciatori con origini africane e/o mediorientali, presi di mira con un linguaggio violento. La risposta? Insipide prese di posizione da parte delle cariche apicali degli apparati di governance statale e sportiva, nuovi regolamenti portatori di blande contromisure, partoriti esclusivamente per dare seguito ad un’indignazione estemporanea, ma mai orientati ad incidere sull’impianto culturale che – quello sì – gioca un ruolo decisivo nel determinare il modo in cui, anche in contesti simili, i cittadini scelgono di non abbandonarsi ad aberranti esternazioni.

Difficile dire, anche alla luce delle preferenze elettorali della maggior parte della popolazione – non solo a livello nazionale -, verso quale direzione ci stiamo muovendo, ma è sicuramente vero che, rispetto al passato, la sensibilità verso questi temi è parzialmente aumentata: è meno raro, infatti, assistere anche a dinamiche in cui i soggetti dalle spiccate tendenze razziste vengono isolati e condannati dalla maggior parte di chi con loro condivide gli spalti.

Il Covid e gli effetti sulle piccole realtà sportive

Anche l’esplosione della crisi pandemica da Covid-19 ha avuto risvolti delicati in ambito sportivo. Prescindendo dalle crisi in cui sono state assorbite anche alcune grandi Società, l’interruzione delle attività per periodi relativamente prolungati ha avuto impatti drammatici in molti Stati. Con riferimento specifico all’Italia, poi, sono venute in rilievo le debolezze del sistema sportivo italiano: tante piccole realtà, che rappresentano le basi per la crescita degli atleti, sono state costrette a dismettere le proprie attività per gli effetti delle misure di contenimento del Covid, che hanno acuite le difficoltà già ampiamente radicate che ne inficiano la solidità. Anche in questo caso, i Governi che hanno gestito la crisi pandemica hanno adottato misure estemporanee, senza mai entrare nel merito di eventuali riforme finalizzate a garantire crescita ed incentivi allo sport a livello giovanile. E quindi, come accade in altri ambiti (istruzione su tutti), numerose realtà sportive contano tuttora su strutture fatiscenti e, in generale, su forme di autosostentamento che non consentono di erogare una formazione all’altezza del livello del comparto atletico che, in occasione di ogni kermesse internazionale, su cui diciamo di voler contare. Poi ci sono sicuramente alcune meravigliose eccezioni, come il tennis e la pallavolo, sia femminile che maschile, che rendono l’Italia un riferimento assoluto. Ma quanto, in queste due discipline, stiamo davvero assistendo a vittorie figlie di fenomeni sistemici e quanto, invece, contano le individualità di atlete e atleti le cui doti trascendono lo spazio e il tempo in cui vivono?

La vittoria degli Europei di calcio maschile del 2021 sembrava aver rivitalizzato il corso di questa disciplina che in Italia non stava vivendo la sua parabola migliore. Dopo anni di instabilità e caos programmatico, sembrava che la vittoria dei ragazzi di Mancini potesse rappresentare il pretesto perfetto per poter avviare un progetto di lungo corso, fondato sugli investimenti nelle scuole calcio – e quindi nei e nelle giovani – tanto da un punto di vista strutturale quanto nella programmazione. È bastato poco per ripiombare nella mediocrità e nel disordine, da cui stiamo ancora tentando di venire fuori.

Se non altro, la nota lieta è rappresentata dalla rilevanza che sta assumendo il calcio femminile: nell’ambito di un processo lento ma efficace, il recente riconoscimento del professionismo anche tra le calciatrici, avvenuto nel luglio del 2022, e l’apertura dei grandi impianti alle partite tra le squadre femminile sono esemplificative di un processo che sta portando a dedicare sempre maggiore attenzione alle donne nel calcio. I traguardi raggiunti stanno incentivando l’interesse anche nei confronti di giovanissime atlete, che ora si stanno lentamente emancipando dai rigidi e vetusti canoni precostituiti e decidono di iscriversi in misura sempre maggiore alle scuole calcio presenti sui territori di appartenenza. Un movimento che, alle proprie basi, trova un entusiasmo e una leggerezza che gli consente di autoalimentarsi con rinnovata speranza: tutto ciò che, in una certa maniera, i calciatori e aspiranti tali stanno progressivamente smarrendo, adottando un approccio disinteressato che, unitamente alle criticità di cui sopra, stanno facendo sprofondare il calcio maschile in una crisi senza fondo.

L’impatto dei conflitti: come si sta muovendo la Comunità internazionale?

E poi ci sono i conflitti: l’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina avvenuta nel febbraio del 2022 ha innescato un processo che l’ha portata, pochissimo tempo dopo i Mondiali di calcio ospitati nel 2018, fuori dalla comunità sportiva internazionale. Nel tennis e, in generale, negli sport individuali, atlete e atleti russi (e bielorussi) gareggiano, senza bandiera, sotto la dicitura di Atleti Neutrali Autorizzati (ANA). In occasione delle rassegne sportive, qualcuno/a ha deciso di accettare la decisione, mentre altri, come durante le Olimpiadi di Parigi del 2024, hanno deciso di declinare l’invito. In qualche caso, poi, alcune atlete e alcuni atleti hanno molto più semplicemente deciso di ottenere altri passaporti per poter evitare questa forma di “ostracizzazione”.

Non sembra essere molto chiara, invece, la posizione che la comunità sportiva internazionale intende adottare sul fronte delle sanzioni derivanti dalla guerra che Israele sta conducendo nei territori palestinesi. L’Indonesia ha deciso di impedire agli atleti israeliani di partecipare ai Mondiali di Ginnastica artistica che si terranno a Giacarta, escludendo di fatto il Paese dalla competizione, mentre, ad esempio, la Nazionale maschile di calcio è ancora inserita nei gironi di qualificazione per i prossimi Mondiali, nell’ambito dei quali ha già sfidato l’Italia nella partita d’andata e attende di disputare la gara di ritorno, che si terrà a Udine il 14 ottobre. La Uefa avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di escludere la Federazione israeliana dalle competizioni continentali, ma in maniera comunque estremamente blanda rispetto alla perentorietà che richiederebbe una situazione simile. Due pesi e due misure, insomma, per due fattispecie la cui entità è totalmente assimilabile.

Il quadro che ricaviamo dall’analisi degli ultimi dieci anni restituisce un’immagine all’apparenza decadente, compromessa. Irreversibile. È, però, nelle strette maglie lasciate libere dai coaguli di odio, violenza e contraddizione che la società civile, utilizzando lo sport come mezzo e catalizzatore di dissenso e pensieri positivi, deve inserirsi per tentare di ricostruire nuove sensibilità e provare a coltivare la speranza di poter fare nuovi e più incoraggianti bilanci sui progressi conseguiti. Magari già tra dieci anni.

Vincenzo Marotta