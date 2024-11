Nello stesso mese in cui si svolgerà la 29esima edizione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è terminata anche un’altra COP, quella sulla biodiversità, e guardando al modo fallimentare in cui si è conclusa c’è solo da auspicarsi che la prima non diventi lo specchio della seconda. Se la COP16 sulla biodiversità, infatti, intendeva porre rimedio alla crisi ambientale intesa come perdita di specie e habitat, la COP29 intende – ed è ancora in tempo per poterlo fare – porre rimedio alla crisi climatica.

Le radici istituzionali delle COP: un’eredità dal Summit della Terra

Per capire perché ci sono due COP diverse occorre tornare indietro di 32 anni, quando nel 1992 a Rio de Janeiro si svolse la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo. Meglio nota come Summit della Terra – o, appunto, Conferenza di Rio – il vertice organizzato dalle Nazioni Unite condusse, tra le altre cose, all’istituzione dei quadri giuridici di riferimento per affrontare rispettivamente cambiamento climatico e perdita di biodiversità. Il primo, e forse più conosciuto, è l’UNFCCC. Il secondo, invece, è noto come CBD, sigla inglese che sta per Convention on Biological Diversity (Convenzione sulla diversità biologica).

Due istituzioni diverse, dunque, per risolvere problemi che, seppure diversi, non possono però essere pensati come separati. Crisi climatica e perdita di biodiversità sono, infatti, due lati della stessa medaglia. Una medaglia che le logiche di mercato ci impongono di barattare con stili di vita sempre più agiati ma meno sostenibili, sacrificando finanche i limiti fisici del nostro pianeta, cioè quei confini che non possono essere superati senza alterare profondamente lo stato di equilibrio terrestre e le funzioni ecosistemiche che la Terra stessa mette a nostra disposizione. Non è un caso, purtroppo, se proprio cambiamento climatico e perdita di biodiversità risultano ben al di fuori del loro spazio operativo di sicurezza. Una situazione che viene ulteriormente acuita dal fatto che le due crisi, quella climatica e quella ambientale, si alimentano a vicenda.

Un recente studio pubblicato su Nature, per esempio, ha rivelato come il potenziale di sequestro del carbonio di un ecosistema sia strettamente legato alla sua diversità biologica. Se quest’ultima si riduce a causa del cambiamento climatico diminuirà anche la capacità naturale degli ecosistemi di stoccare il carbonio. Per dirla in altri termini, quindi, scenari più intensi di cambiamento climatico portano a una maggiore perdita di biodiversità, che a sua volta determina maggiori emissioni di carbonio e, in ultima analisi, maggiori cambiamenti del sistema climatico terrestre. Al contrario, la conservazione e il ripristino della biodiversità possono contribuire positivamente a raggiungere gli obiettivi di mitigazione del climate change.

Alla luce di tali considerazioni, potrebbe aver senso cominciare a immaginare un processo di integrazione tra le due istituzioni, attuando nel frattempo politiche di azzeramento delle emissioni che includano al loro interno anche misure per la salvaguardia della biodiversità.

NBSAPs e Global Biodiversity Framework: uno strumento ancora fragile

Quest’ultimo obiettivo, che si ragioni o meno in termini di integrazione, è ancora lontano dall’essere sufficientemente implementato come dimostrato dal fatto che, alla fine della prima settimana di COP16, di tutti i Paesi partecipanti alla Conferenza solo 34 – a cui bisogna aggiungere l’Unione Europea, per un totale di circa il 18% delle Parti aderenti alla CBD – avessero presentato le proprie Strategie nazionali e piani d’azione sulla biodiversità (NBSAPs nella sigla inglese). Le strategie nazionali rappresentano lo strumento con cui molti Paesi si sono impegnati su base volontaria a garantire l’attuazione entro il 2030 dei 23 target internazionali del Global Biodiversity Framework, storico accordo con cui si è chiusa la COP15 di Montréal, lasciando alla Conferenza successiva l’onere di introdurre un sistema di monitoraggio delle NBSAPs.

Altra questione lasciata in eredità ai delegati della COP16 ha riguardato la mobilitazione di risorse finanziarie, che continua a rappresentare il pomo della discordia tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. Questi ultimi, spesso i Paesi più biodiversi al mondo, seguendo la stessa dinamica che caratterizza i summit climatici, accusano i Paesi del Nord globale di rinnegare le proprie responsabilità storiche nell’aver provocato l’attuale crisi ambientale e di non fornire un adeguato sostegno finanziario nella lotta contro la perdita di biodiversità.

In questo contesto, rinnegando le aspettative dei Paesi del Sud del mondo a favore di un fondo globale costituito ad hoc, la dimensione finanziaria del Global Biodiversity Framework è stata delegata alla Global Environment Facility (GEF), un’organizzazione internazionale che gestisce i finanziamenti per la protezione ambientale e che a sua volta ha istituito il Global Biodiversity Framework Fund (GBFF). Nonostante il Fondo abbia registrato l’adesione di 186 Paesi e l’impegno di 12 a versare 396 milioni di dollari – a cui si aggiungono ora altri 140 milioni promessi da alcuni Paesi negli ultimi giorni della COP16 – si è ancora distanti dall’obiettivo di mobilitare 30 miliardi di dollari l’anno entro il 2030.

Popolazioni indigene e accesso ai finanziamenti: un diritto negato?

Un’ulteriore problematicità emersa in tema di mobilitazione finanziaria riguarda le modalità di accesso alle risorse del GBFF da parte delle popolazioni indigene. Secondo quanto stabilito, infatti, il 20% delle stesse dovrebbe essere destinato proprio a questi attori e alle comunità locali così da permettere loro di tutelare e ripristinare con ulteriore efficacia la biodiversità dei territori abitati.

Secondo Survival International, tuttavia, tra i requisiti della Global Environment Facility per finanziare i progetti che coinvolgono le popolazioni indigene non figura l’obbligo di raccogliere preventivamente il loro consenso libero e informato. Una circostanza che rischia di far aumentare il numero di progetti finanziati senza tener conto del loro approccio coloniale, rafforzando modelli vecchi e ormai risaputamente fallimentari di conservazione della natura, realizzati attraverso l’istituzione di parchi nazionali, riserve e aree protette.

Quelle stesse aree protette in cui la biodiversità si sta riducendo più velocemente che altrove. Secondo l’analisi condotta dai ricercatori del Museo di Storia Naturale di Londra, infatti, la semplice designazione di un maggior numero di aree protette non si traduce automaticamente in risultati migliori per la biodiversità. In particolare, lo studio ha rilevato come nelle aree critiche non protette la biodiversità è diminuita in media di 1,9 punti percentuali tra il 2000 e il 2020, mentre nelle aree protette è diminuita, nello stesso lasso di tempo, di 2,1 punti percentuali.

Al netto delle spiegazioni fornite dagli autori della ricerca (che se siete interessati ad approfondire trovate qui), risulta evidente – proprio come denunciato già in passato da Survival – che l’impegno a trasformare il 30% del pianeta in aree protette entro il 2030 rappresenta un danno per il pianeta oltre che per i popoli indigeni. Le aree protette, infatti, hanno favorito il verificarsi di fenomeni quali sfratti diffusi, fame, malattie, omicidi, stupri e torture, perpetrati tutti in nome di un modello di conservazione della natura promosso dall’Occidente come efficace e praticabile su larga scala.

Se a ciò si aggiungono le modalità di accesso ai finanziamenti – che escludono la possibilità per le popolazioni indigene di presentare autonomamente la propria domanda di accesso ai fondi – si capisce perché ancora una volta il ruolo dei difensori dell’ambiente sia subordinato rispetto a quello di altri attori. Nello specifico, risulta ridimensionato rispetto a quello assunto dalle 18 agenzie della GEF, tra cui figurano banche multilaterali di sviluppo, agenzie ONU e grandi organizzazioni internazionali come Wwf o Conservation International, finite spesso al centro di polemiche proprio per le inadeguate politiche di protezione dei popoli indigeni.

Verso una giustizia ambientale: diritti e partecipazione indigena nella gestione della biodiversità

Una vittoria, inaspettata, ottenuta da questi ultimi ha riguardato invece l’istituzione di un organismo sussidiario che includerà le popolazioni indigene nei futuri processi decisionali promossi nel quadro della CBD. L’accordo, descritto come un “momento spartiacque”, si basa su un lento ma crescente riconoscimento del ruolo che i popoli indigeni svolgono come custodi del pianeta. Non a caso, le ricerche dimostrano che i 370 milioni di popoli indigeni del mondo, pur rappresentando meno del 5% della popolazione umana totale, gestiscono oltre il 25% della superficie terrestre e sostengono l’80% della biodiversità mondiale.

Con una simile decisione, quindi, si è tentato di ridisegnare – anche solo parzialmente – l’approccio della CBD. Tuttavia, per scongiurare il rischio di svuotare tale strumento del suo potenziale, e trasformarlo in una fonte di ispirazione per la creazione di simili spazi permanenti anche all’interno di quadri giuridici differenti, occorre un coinvolgimento autentico, partecipato e disinteressato degli esponenti indigeni.

A loro favore si è registrato anche un altro progresso negoziale relativo alla definizione di un accordo per il cosiddetto Digital Sequence Information (DSI) Mechanism, uno strumento internazionale che cerca di contrastare il fenomeno della biopiracy e promuovere l’equa redistribuzione dei benefici e dei profitti derivanti dalle informazioni contenute nelle risorse genetiche della natura. Queste ultime sono state a lungo sfruttate dai Paesi del Nord del Mondo, senza un’adeguata condivisione con le nazioni da cui queste risorse venivano prelevate. La decisione approvata alla Cop16 ha previsto, invece, che le aziende che utilizzano tali informazioni nei loro prodotti versino lo 0,1 per cento delle loro entrate o l’1 per cento dei loro profitti nel Fondi di Cali e, sebbene i dettagli sull’erogazione siano tuttora in fase di definizione, è stato previsto che il 50 per cento del ricavato sarà assegnato proprio alle popolazioni indigene e alle comunità locali, sia direttamente che attraverso i relativi governi, e reinvestito nella protezione della biodiversità.

Virgilia De Cicco