La storia dei Mondiali ci ha raccontato per quasi 100 anni il calcio nelle sue prospettive più variegate, e da oltre 10 anni la Nazionale Azzurra manca all’appello tra i gironi di Coppa del Mondo.

I due flop del 2018 e del 2022 hanno pesantemente cambiato la storia del calcio italiano, prima era successo soltanto nel 1958, anno in cui gli Azzurri non partecipano ai Mondiali per mancata qualificazione, ma per diversi decenni hanno dominato le scommesse sportive e vinto quattro volte la Coppa del Mondo.

Vittorio Pozzo 1934 e 1938 più oro olimpico del 1936

C’è anche un altro Mondiale a cui l’Italia non ha partecipato ed è la prima edizione nel 1930, manifestazione in cui la federazione non riuscì a organizzare la squadra.

L’esordio Mondiale fu strepitoso, perché nel 1934 gli Azzurri alzano la Coppa del Mondo, bissando il successo nel 1938 e portando a casa anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino nel 1936. Dietro questi successi ci sono campioni come Schiavio, Piola, ma soprattutto Vittorio Pozzo: il mister dalle due Coppe del Mondo in bacheca. A questo punto, già quasi 100 anni fa, il mondo dello sport aveva i suoi idoli Azzurri, con orgoglio di tutta la Nazione.

Il primo Europeo e la finale del Mondiale 1970

Nel 1968 gli Azzurri esordiscono all’Europeo vincendolo e nel Mondiale del 1970 arrivano in finale, dove il Brasile infrange i sogni di gloria. È la prima finale persa dalla Nazionale Italiana. Questo periodo è caratterizzato da grandi campioni, tra cui Dino Zoff, che prima vince l’Europeo e poi… scopriamo cosa succede.

Campioni del Mondo 1982

Nel Mondiale di Spagna 1982 gli Azzurri pareggiano i conti con i Verdeoro e vincono il terzo titolo. È l’Italia di Zoff, Collovati, Altobelli, Graziani, Paolo Rossi a entrare nella storia del calcio. Nel girone gli Azzurri non brillano, ma dagli ottavi in poi Paolo Rossi diventa una macchina da gol inarrestabile. Intanto, ancora oggi, Dino Zoff è l’unico calciatore che ha vinto sia il Mondiale che l’Europeo.

Italia ‘90 e USA ‘94: terzo e quarto posto

Il Mondiale Italiano del ‘90 delude le aspettative, gli Azzurri vengono eliminati in semifinale dall’Argentina di Maradona e chiudono al terzo posto. Ironia della sorte, il match è stato disputato a Napoli con il pubblico a favore di Maradona.

Quattro anni più tardi c’è ancora il Brasile a infrangere i sogni di gloria della Nazionale Azzurra guidata da Sacchi. L’Italia perde la sua seconda finale Mondiale, sempre con i Verdeoro, e con il secondo spareggio che regala la quarta Coppa del Mondo ai Sudamericani.

Campioni del Mondo 2006

Nel Mondiale Tedesco c’è voglia di riscatto e l’Italia di Lippi con Totti, Del Piero, Pirlo, Buffon, Materazzi, Gattuso e tanti altri campioni non delude. La semifinale contro la Germania e la finale contro la Francia sono due autentici capolavori e la quarta Coppa del Mondo Azzurra finalmente arriva nel palmarès italiano: resta iconica la famosa testata di Zidane a Materazzi.

Oltre Euro 2020: alla ricerca del Mondiale perduto

I Mondiali 2010 e 2014 sono stati soltanto una delusione amara, intervallata dalla finale di Euro 2012 persa 4-0 contro la Spagna. Nel 2018 e nel 2022 gli Azzurri floppano la qualificazione ai Mondiali, vincendo Euro 2020, ma quello che resta del periodo di Mancini alla guida della Nazionale è un magro bottino.

L’Italia è smarrita da troppo tempo e deve ritrovare la strada che conduce verso la Coppa del Mondo. Intanto, l’orologio batte il ticchettio delle lancette e c’è già un’intera generazione che non ha mai assistito a un Mondiale della Nazionale Italiana.