Investire significa incrementare il proprio guadagno, studiare una strategia che sia in grado di far sì che esso prosperi e non scompaia nel nulla.

In finanza non esiste un investimento privo di rischio, infatti, esso è rappresentato appunto dalla possibilità di perdere, in parte o in toto, il valore investito. Solitamente, maggiore è l’ammontare del rischio che si è disposti a correre, maggiore potrà essere anche il rendimento in caso l’investimento vada a buon fine. Allo stesso modo, è impossibile pretendere un rendimento elevato a fronte di un basso rischio.

Nel corso degli anni i mercati hanno dimostrato di essere in una traiettoria in crescita, con delle oscillazioni positive o negative legate agli eventi storici o alle trattative economiche dei vari periodi, prevedibili quanto sfruttabili con rendimenti interessanti nel lungo termine facendo attenzione però alla gestione del rischio.

I rischi sono sempre molteplici e soprattutto di natura differente. Non conviene mai investire su ciò che non si conosce; è bene sempre informarsi prima su tutti gli aspetti che riguardano qualsiasi operazione. Soprattutto, è bene impegnare il proprio capitale in investimenti sicuri, anche se poco redditizi inizialmente – per poi avanzare poco a poco con somme di investimenti ad alto rischio remunerativi.

Uno degli errori più frequenti che viene commesso dai risparmiatori privi di esperienza è proprio quello di non pianificare un progetto di investimento, improvvisando con le app di trading online e perdendo, in breve tempo, tutto.

Oggigiorno i mercati si muovono molto velocemente e prevederne l’andamento nel breve termine è difficile per un non professionista. Bisogna innanzitutto capire in cosa vogliamo investire, se ne vale la pena, se è meglio investire tutto il capitale che abbiamo a disposizione o solo una parte. Dopo aver deciso ciò, è bene capire dove mettere il proprio denaro, tenendo conto di tutti gli strumenti finanziari a disposizione.

La bravura consiste nel comprendere dove e come rischiare tenendo in considerazione:

prodotti e servizi finanziari (es. dove stiamo investendo? in borsa?, tv, radio, stampa…)

il tipo di strumento su cui si investe (es. obbligazioni rispetto ad azioni o contratti derivati)

l’emittente dello strumento (es. Stato Italiano, esteri, aziende)

la valuta (es. Euro, USD)

l’area geopolitica in cui si investe

il settore della merce (quando disponibile)

il mercato di quotazione dello strumento

Se gli investimenti vengono concentrati in singoli titoli, ci si espone automaticamente ad un rischio più alto perché esso diventa meno controllabile. In questo caso è possibile parlare di rischio specifico.

Come lo limitiamo? Semplice, non investendo in una singola azione ma in un paniere di azioni che rappresenti una quota molto ampia dell’intero mercato.

É bene non fidarsi mai delle proposte poco realistiche, con guadagni eccessivamente facili e veloci. Diffidate di qualsiasi proposta vaga e priva di spiegazioni dettagliate.

In parecchi reputano vantaggioso investire nelle quantità di oro e d’argento delle monete, in modo particolare della sterlina in oro, nota come la sovrana d’oro o golden sovereign, icona e simbolo dell’antico regno di Enrico VII. Le prime sovrane originali erano in oro 960%, ossia a 23 carati per un peso appena superiore ai 15,5 grammi. La sterlina d’oro è una delle monete più famose di tutto il mondo e per tale ragione fa gola a collezionisti ed investitori.

Investono su di essa gran parte dei risparmiatori perché costituisce un investimento sicuro anche nei momenti più incerti per i mercati.

Allo stesso modo, in Italia, una delle monete d’oro più gettonate è il Marengo, il cui titolo è del 900%. Ciò significa che nove parti su dieci sono in oro. Tale moneta fa gola a coloro che vogliono investire con importi limitati e con un costo che si aggira intorno ai 300 euro per moneta, il 20% in meno rispetto a una sterlina d’oro.