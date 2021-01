A fine anno le aziende sono solite fare regali ai propri clienti, dipendenti e collaboratori, come segno di stima e di affetto. In questo articolo analizziamo quali sono i regali aziendali più carini, fornendo una panoramica completa sugli oggetti da donare per la casa o per l’ufficio.

Bisogna prestare grande attenzione anche alla presentazione del regalo, scegliendo gli imballaggi migliori per l’oggetto scelto, così da valorizzarlo ulteriormente. È un’ottima idea, per esempio, brandizzare i doni con loghi e incisioni, dando ulteriore prestigio all’azienda stessa, e sfruttarli come veicolo di promozione.

Tra i doni più apprezzati c’è l’orologio, un accessorio classico che non passa mai di moda. Si può optare per gli orologi da polso o da tavolo. Per l’ufficio può tornare molto utile un elegante block notes, che consente di ricordarsi informazioni e appuntamenti importanti, e allo stesso tempo impreziosisce la scrivania.

Tra gli accessori per la casa sono molto gettonati i mappamondo, i profumatori o le sculture moderne, che conferiscono un aspetto originale e chic ad ogni ambiente. Ci sono poi gli oggetti indicati per l’ufficio e per la casa, come gli svuotatasche, le ciotole portaoggetti, i cofanetti o i portafotografie.

I portachiavi sono cadeau classici, e possono essere stilizzati e personalizzati a proprio piacimento, magari con una frase suggestiva o una dedica, per donare un tocco di originalità. La scelta risulta molto ampia e variegata per quanto riguarda gli oggetti da scrivania, come portapenne, fermacarte, righelli e calcolatrici.

Dopo aver analizzato alcune idee sui regali aziendali, è opportuno capire come impacchettarli per una presentazione di classe.

A tal proposito bisogna scegliere innanzitutto i prodotti per il packaging più adeguati, in base al presente scelto. Per avere una panoramica completa è consigliabile visitare il sito di RAJA, azienda leader nel packaging, che offre una vetrina online ricchissima di carta regalo e buste.

Questi prodotti, oltre a garantire una presentazione elegante e raffinata, tutelano al meglio il contenuto, sono resistenti e versatili e si adattano perfettamente ad oggetti di peso e forma differenti.

Dando uno sguardo alla vetrina online di RAJA, tra i prodotti più apprezzati c’è la carta velina bianca, ideale per la pelletteria, la profumeria e la gioielleria. Si tratta di un articolo anche ecologico, poiché è riciclabile al 100%.

La paglia di carta colorata è caratterizzata da una notevole elasticità, proteggendo adeguatamente i prodotti. Sono disponibili vari colori, per dare un tocco personale al regalo e creare una confezione di grande impatto estetico.

Per i doni natalizi si può optare per la carta riciclata a righe rosse ed avana, finemente decorata con disegni di Natale, per un effetto wow garantito.

L’offerta di RAJA comprende tante altre proposte, come la carta a fantasia, con colori luminosi, patinata e metallizzata, per soddisfare ogni gusto estetico e necessità pratica.