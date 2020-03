I libri del 2020 che aspettiamo di più

Il nuovo anno porta tante novità editoriali: saggi, romanzi, graphic novel, thriller, gialli, romanzi per bambini e ragazzi. Lo scorso decennio è stato ricco di conferme e di novità, tra autori che hanno pubblicato l’ennesimo bestseller e nuove pubblicazioni che sono diventate casi editoriali. Ma quali sono i libri del 2020 che abbiamo più atteso e che aspettiamo con trepidazione?

LE NOVITÀ DI GENNAIO E FEBBRAIO

Già usciti, tra gennaio e febbraio, una serie di titoli molto interessanti. Innanzitutto il ritorno in libreria di Rocco Schiavone: dal 9 gennaio sugli scaffali troviamo “Ah l’amore l’amore” (edito da Sellerio), ultima fatica letteraria di Antonio Manzini, tra i libri del 2020 sicuramente uno dei più attesi. Una nuova indagine per Schiavone che si trova costretto in un letto di ospedale a indagare su un caso di malasanità.

(fonte: Catalogo Sellerio.it)

Il 16 gennaio è uscito -a vent’anni da La ragazza con l’orecchino di perla- il romanzo storico di Tracy Chevalier, “La ricamatrice di Winchester” (edizioni Neri Pozza). Narra di una 38enne che ha perso il fidanzato a causa della Grande Guerra, e di come la sua condizione di zitella sia addirittura una minaccia per una società basata sul matrimonio.

(Fonte: sololibri.net)

“Non superare le dosi consigliate”(Guanda) di Costanza Rizzacasa d’Orsogna. Un romanzo in cui si parla di obesità, tra accettazione e ricerca costante della perfezione, un turbine di emozioni che scardina tutto ciò che la società considera “normale”. Una novità tra i libri del 2020 che è già un caso editoriale.

(Fonte: Guanda.it) 

LE NOVITÀ DI MARZO

Il 16 marzo 2020 – cioè domani – uscirà il nuovo libro di Kent Haruf: “La strada di casa” (edizioni NN). Una città troppo piccola per Jack Burdette, che va via e ritorna da Holt, vivendo una vita al limite. Finché non scappa con la cassa dell’azienda per cui lavora. 10 anni dopo farà ritorno a Holt, ma i suoi abitanti non hanno dimenticato…

(Fonte: ibs.it)



Dall’autrice de “L’eleganza del riccio”, una nuova avvincente narrazione di Muriel Barbery. A fine marzo, per edizioni E/O, uscirà tra le novità del 2020 “Uno strano paese”: storia bizzarra in cui si ritrovano i personaggi di “Vita degli elfi” (2016). Due ufficiali dell’esercito spagnolo, durante la guerra, incontrano l’elfo Petrus che li porta nella sua terra di armonia. Una riflessione sui tormenti della civiltà e sul potere salvifico della poesia.

(Fonte: edizionieo.it)





Add editore pubblica l’ interessante “Atlante delle donne”di Joni Seager. Un’analisi accurata di come vivono le donne nel mondo, 200 infografiche che spiegano la condizione femminile, dall’Islanda che nel 2018 ha reso illegale il divario retributivo di genere, al Ruanda che ha eletto il primo governo a maggioranza femminile, fino a scoprire che 520 milioni di donne nel mondo non sanno leggere. Sicuramente una delle novità 2020 più interessanti.

(Fonte: addeditore.it)







LE NUOVE USCITE DI APRILE

Un grande ritorno ad aprile, e sicuramente uno tra i libri più del 2020: Ian McEwan e il suo nuovo romanzo “Lo scarafaggio” (Einaudi) tornano in libreria, e questa volta con un omaggio a Franz Kafka. Uno scarafaggio che dopo una notte inquieta si sveglia nel corpo del Primo Ministro inglese. Si adatta subito a questa nuova condizione, e nel frattempo scopre che buona parte del suo Gabinetto è formato da ex scarafaggi, che appoggiano le sue politiche avventate. I leader europei lo contrastano, l’unico entusiasta sarà il Presidente degli Stati Uniti…

(fonte: ibs.it)

“Il cuore di un’ape” (Einaudi) di Helen Jukes è una sincera e meravigliosa meditazione sulla responsabilità e sulla cura. Helen riceve in regalo un’arnia. Imparerà così a prendersi cura di una colonia di api e anche a prendersi cura di sé. Attraverso la creazione di legami, attraverso la cura, questo libro, a metà tra romanzo e biografia, mostra come raggiungere nuove strade nella vita.

(Fonte: ibs.it)

Zerocalcare pubblica una versione aggiornata di Kobane Calling (Bao Publishing): un nuovo sguardo sullo scenario geopolitico in Siria, la storia di Lorenzo “Orso” Orsetti (combattente ucciso a Baghuz dall’Isis) già apparsa su “Internazionale”, e una nuova introduzione di uno dei più famosi e impegnati fumettisti italiani. Dal 16 aprile in libreria.

(Fonte: ibs.it)

Questo 2020 è un anno pieno di interessanti novità letterarie: i libri stanno solo aspettando una nuova “famiglia” da cui andare.

Buona lettura allora!

Valentina Cimino