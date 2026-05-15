CPR come "carcere ideale", il nuovo progetto a Castel Volturno

Quello della sicurezza è uno dei temi centrali dell’attuale governo, che lo scorso aprile ha approvato il D.L. n. 23/2026, il quale introduce diverse novità in materia. Il rafforzamento dei poteri e delle tutele per le forze dell’ordine, una normativa più stringente in materia di proteste e manifestazioni e una velocizzazione delle procedure di identificazione ed espulsione degli immigrati privi di documenti, nonché un ampliamento dei casi in cui uno straniero più essere allontanato, a cui si aggiunge il potenziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito, con tanto di compensi per i legali e gli assistenti nelle procedure in questione e una riduzione degli strumenti in mano ai migranti per opporsi all’espulsione. Al di là di quanto elencato, le nuove misure riguardano anche i CPR: l’ultimo decreto sicurezza, infatti, prevede un loro potenziamento. Il governo punta ad ampliarne la rete e aumentare i posti a disposizione all’interno delle strutture, dando a queste ultime una maggiore centralità come strumenti per la gestione della migrazione “irregolare”. Una presa di posizione che ignora completamente le critiche e le denunce ai Centri di permanenza per il rimpatrio da parte di istituzioni, organizzazioni e attivisti, tra segnalazioni sulle condizioni di degrado in cui sono costretti a vivere i trattenuti, decessi, tentativi di suicidio e proteste.

L’obiettivo è creare almeno un CPR per ciascuna regione sorvolando le problematiche interne al sistema: dalle violazioni dei diritti fondamentali all’assenza di trasparenza in un contesto volontariamente blindato per nascondere gli abusi perpetrati quotidianamente. Dalle indagini emergono maltrattamenti, detenzione di persone vulnerabili e minori (come denunciato solamente nelle scorse settimane dalla rete Mai più lager – No ai CPR in riferimento al centro di Milano) e una deriva sempre più preoccupante per quanto riguarda la gestione della salute mentale dei trattenuti, con un uso sistematico di terapie farmacologiche e la tendenza ad ignorare patologie pregresse, traumi o segni di grave disagio mentale in soggetti che non dovrebbero essere detenuti in tali sedi. Un contesto di degrado che spesso e volentieri porta a proteste e rivolte interne – per le quali il recente decreto sicurezza ha inasprito le pene. Dopo la costruzione dei CPR in Albania (avvenuta senza tenere conto delle normative europee in materia di diritti fondamentali e con una spesa di circa 1 milione di euro per realizzare centri rimasti per diverso tempo inutilizzati), arriva un nuovo e già discusso progetto.

Lo scorso 22 aprile, Invitalia ha pubblicato una gara d’appalto per la costruzione di un nuovo CPR, che avrà sede a Castel Volturno, in provincia di Caserta, località caratterizzata da un’elevata presenza di migranti che va di pari passo con la diffusione di insediamenti abitativi precari e proposte di lavoro informale e sfruttato, in particolare nel settore dell’agricoltura. Una proposta di cui si era già parlato nel 2023 e che, a distanza di tre anni, potrebbe prendere forma all’interno del Parco umido La Piana, in un’area di 63 ettari appartenente al Reparto biodiversità di Caserta appartenente al Demanio dal 2017 e di grande importanza per il transito degli uccelli migratori, che è stata scelta per la realizzazione del progetto senza l’effettuazione di una Valutazione di impatto ambientale.

La principale novità riguarda la struttura del centro, ispirata al concetto di Panopticon, ovvero il “carcere ideale” immaginato dal filosofo e giurista Jeremy Bentham nel 18esimo secolo. In questo caso, però, i destinatari non sono carcerati ma migranti privi di documenti che non hanno commesso alcun reato penale. Con un appalto da 41,2 milioni di euro, il governo intende realizzare una struttura in cui i presenti possano essere tenuti costantemente sotto controllo tramite una “sorveglianza dall’alto”. L’ipotesi progettuale è consultabile nella documentazione allegata alla gara d’appalto, per la cui realizzazione è intervenuta anche la Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Ministero dell’Interno. Si prevede la costruzione di un edificio circolare, che ricorda il Colosseo, in cui gli “alloggi” dei trattenuti vengono disposti a forma radiale e sono formati da due moduli prefabbricati blindati, uno per la “zona letto” e uno riservato alla “zona giorno” e ai servizi igienici, con uno spazio a disposizione di circa 4 mq per ciascun trattenuto. Nel suo carcere ideale, Bentham aveva immaginato una torretta di sorveglianza situata al centro della struttura che permettesse alle forze dell’ordine di controllare tutti i detenuti da un unico punto centrale, così da ridurre drasticamente il numero di guardie necessarie. Il progetto nel corso degli anni è stato criticato da diverse personalità, tra cui Michel Foucault, che vedeva il Panopticon come un simbolo di potere e controllo pervasivo. Una detenzione basata sulla sorveglianza continua scaturisce nei carcerati la sensazione di essere costantemente osservati: tutto ciò, secondo Bentham, avrebbe un effetto deterrente e aumenterebbe l’autocontrollo; nei fatti, però, rischia di avere effetti psicologici negativi portando i detenuti ad interiorizzare il persistente controllo. Nella progettazione del CPR di Castel Volturno non c’è nessuna torretta, ma dai documenti emerge l’idea di costruire un ballatoio dall’altezza di 8,4 metri destinato alle forze dell’ordine.

Per garantire sicurezza e ridurre le ostilità è prevista la costruzione di alte mura nell’area centrale, con una passerella soprastante per gli spostamenti delle guardie, dalla quale poter osservare tutto e «intervenire tempestivamente nel miglior modo possibile». Inoltre, malgrado la possibilità per i trattenuti di «muoversi all’interno della struttura liberamente» e «partecipare ad attività di vario genere» all’interno di spazi “polifunzionali” (un’area ricreativa, una lavanderia e un luogo di culto, per fare alcuni esempi), il progetto ipotizza la costruzione di recinzioni con filo spinato tra i moduli. A queste si aggiungerebbe un grigliato orizzontale antidito e antidrone tra le stecche degli alloggi, per evitare qualsiasi intrusione e assicurare una gestione ottimale degli spostamenti dei trattenuti, riducendo possibili “interferenze” e garantendo la reclusione dei casi “particolari”. Nelle disposizioni, infatti, viene presentata la possibilità di variare il livello di privazione della libertà di un trattenuto «a seconda della situazione legale e delle condizioni di ostilità».

Le contraddizioni, nel piano progettuale, si susseguono: se da un lato si parla dell’installazione di televisori, impianti telefonici e di una rete internet per ogni modulo (in modo che i presenti possano «mantenere un vero contatto con il mondo esterno»), non passa inosservato l’utilizzo del termine “confinamento” per la prima volta in un documento simile. Una parola che viene ripetuta nella previsione progettuale del centro da parte del ministero dell’Intero, in contrasto con le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), improntato ad assicurare condizioni dignitose ai trattenuti (rinunciando alla logica della detenzione), come si può constatare nell’allegato “cross check“.

Nati come CPT (Centri di permanenza temporanea), per poi diventare CIE (Centri di identificazione ed espulsione) e dal 2017 CPR, i Centri di permanenza per i rimpatri presentano una gestione ordinaria sempre più affidata ai privati (cooperative o enti) tramite appalto, seguendo nella maggior parte dei casi logiche di mercato incentrate sul ribasso economico, in assenza di controlli delle Prefetture, con conseguenze disastrose sulle condizioni di vita dei trattenuti: i costi di vitto, alloggio, assistenza sanitaria e così via si riducono, mentre aumentano i maltrattamenti, il ricorso alla sedazione e l’isolamento. I CPR, la cui efficacia in materia di rimpatri è provatamente limitata, costituiscono delle “zone grigie” in cui gli immigrati vengono privati della libertà senza che ci sia una condanna penale e in assenza di reali garanzie. Il nuovo progetto di Castel Volturno – che secondo le previsioni avrà 120 posti e dovrà essere realizzato in meno di 18 mesi -, propone un modello che rafforza l’utilizzo di tali centri da parte del governo come strumenti di detenzione e sorveglianza, in cui il controllo prevale sulla decantata sicurezza. La struttura, apertamente ispirata all’idea di un “carcere ideale” teorizzata oltre un secolo fa, mette in luce la reale volontà dietro la sua progettazione: il contenimento di comunità marginate.

Cindy Delfini