Necessità di sostituire l’insegna aziendale? Ecco le tipologie più richieste

La scelta della giusta segnaletica dovrebbe essere una priorità assoluta per qualsiasi attività commerciale, sia che tu sia appena agli inizi o che tu sia un’azienda consolidata. La tua segnaletica funziona per te 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dicendo ai clienti chi sei, dove sei e cosa fai.

Una segnaletica aziendale efficace dovrebbe essere una componente chiave della tua strategia di marketing per aiutarti a promuovere i tuoi prodotti e servizi. Ecco i principali tipi di segnaletica da tenere a mente quando rinnovi l’immagine aziendale.

Totem

Queste enormi insegne verticali sono progettate per garantire la massima visibilità, anche in posti affollati, in orari notturni o con difficili condizioni ambientali. Sono molto diffusi nei centri commerciali ma possono valorizzare qualsiasi marchio grazie alla loro versatilità. Possono essere anche dotati di integrazione luminosa LED o di schermi lcd. Diversi i materiali utilizzati per la realizzazione dei totem, che vanno dal legno al metallo, fino alla ceramica. Molto richiesti i totem in corten, contraddistinti da resistenza meccanica alla corrosione e grande durevolezza.

Insegna a lettere scatolate

Si tratta dell’insegna più moderna e ricercata, ma anche una delle più costose. In questa tipologia, le singole lettere vengono realizzate a mano su misura in alluminio, bronzo, ottone o materiali plastici come il plexiglass e personalizzate con una varietà di rifiniture. Possono essere attrezzate con un’illuminazione integrata al neon o led (diretta o indiretta a luce riflessa) oppure con illuminazione esterna con faretti. È un tipo di insegna particolarmente comunicativa, dal momento che garantisce una personalizzazione totale, in grado di catturare facilmente l’attenzione dei consumatori. È anche estremamente durevole e richiede scarsa manutenzione.

Insegna a cassonetto luminoso

Si tratta della tipologia più diffusa nella maggior parte dei negozi al dettaglio, per via della sua flessibilità e dei costi facilmente affrontabili. Esteticamente si presenta come un’insegna a cassonetto al cui interno sono collocati i led. Sul pannello frontale sono riportati loghi e grafiche.

La personalizzazione è il punto di forza di questo tipo di insegna, sia dal punto di vista strutturale che del design. Generalmente si tratta di un’insegna monofacciata, ma può anche essere a doppia facciata quando la si vuole fissare su un palo o un muro a bandiera. La forma più tradizionale è quella a rettangolo, ma può essere facilmente sagomata a seconda delle esigenze.

La grafica può essere realizzata in totale libertà utilizzando immagini, loghi, sfumature, sfondi in quanto stampata in digitale con l’utilizzo di inchiostri a solventi che conferiscono ai colori una lunga durata nel tempo. Il logo può essere anche intagliato, a rilievo o tridimensionale, staccato dal pannello di fondo.

Insegne luminose

In questo campo il Neon è stato gradualmente soppiantato dall’illuminazione LED, in quanto più economica e di facile manutenzione.

Se preferisci la realizzazione di insegne luminose, accertati che la luminosità sia davvero idonea e che all’interno ci siano installati Led di qualità per esterno, che non ci siano al suo interno i vecchi neon molto svantaggiosi per il loro consumo e di facile rottura negli impatti durante il trasporto. Altrimenti l’importante è rivolgersi a esperti del settore, come per esempio Bonetti Pubblicità a Reggio Emilia (vedi qui: https://www.bonetti.re/insegne-luminose/). Solo così potrai avere a disposizione l’esperienza di chi si trova nel settore da anni, che saprà consigliare al meglio la migliore soluzione per ogni esigenza, il tutto con un servizio chiavi in mano. In questi casi infatti, l’azienda si occupa praticamente di tutto: dalla progettazione, in linea con le direttive del cliente, alla realizzazione. Dal disbrigo delle pratiche autorizzative all’installazione finale.

Si tratta di prodotti che saranno l’immagine della nostra attività per anni, ed è per questo utile che siano realizzati al meglio per sfruttarne al massimo il potenziale.