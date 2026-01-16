Violenza di genere digitale: uno specchio degli abusi offline, con Silvia Semenzin

Gruppi Telegram, WhatsApp e Facebook in cui vengono condivisi, senza il consenso delle dirette interessate, foto e video privati di donne e ragazze, spesso riprese a loro insaputa: un fenomeno in costante crescita, sul quale negli ultimi anni sono stati puntati i riflettori (tra segnalazioni, denunce e ban) mettendo in evidenza – ancora una volta – come la violenza di genere possa essere insidiosa, non fermandosi alla vita offline delle donne, ma dimostrandosi al passo con i tempi e il progresso tecnologico. La violenza di genere può manifestarsi sotto diverse forme (da quella psicologica a quella economica, arrivando a quella fisica) e ciò accade anche nel mondo digitale. I gruppi in cui vengono pubblicate foto intime e informazioni personali senza consenso, oppure messaggi che incitano all’odio di genere, sono diventati l’emblema di un fenomeno che, nonostante la sua contemporaneità, affonda le radici nella tradizione sessista e machista. Dalle molestie online all’utilizzo del deepfake per creare video fasulli che vedono per protagoniste donne ignare, la violenza di genere digitale non è altro che un’espressione della volontà di controllare, sopraffare e mortificare le vittime, con una traslazione dei modelli sessisti già consolidati nella nostra società nel mondo del web: così, anche nel digitale, la donna diventa il bersaglio da dominare, punire, ridicolizzare e mettere a tacere.

Intervistata da Libero Pensiero, la ricercatrice, sociologa e attivista Silvia Semenzin ha spiegato in che modo la tecnologia – da sempre promossa come fautrice del progresso – possa diventare uno strumento volto all’esercizio e al mantenimento di controllo e oppressione nei confronti delle donne, riproponendo discriminazioni e abusi. Sul web, infatti, è possibile riscontrare i comportamenti tipici del modello piramidale della violenza di genere, nei suoi diversi livelli. A partire dalla base della piramide, la parte più ampia, che comprende gli atteggiamenti più diffusi, spesso e volentieri sottovalutati: in primis, l’uso di un linguaggio sessista e di quelle “battute” che riflettono pregiudizi e stereotipi di genere, finendo per normalizzarli (come nel caso del bodyshaming e dell’oggettivazione e sessualizzazione dei corpi). Per poi passare ai livelli superiori man mano che la piramide si restringe, di cui fanno parte minacce, stalking, revenge porn e sextorsion (rispettivamente la diffusione pubblica di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso e l’estorsione di immagini e video privati con l’intento di ricattare la vittima). Al vertice della piramide ci sono la violenza sessuale e fisica (stupri e femminicidi), in molti casi esaltata nei gruppi misogini online: forme estreme di violenza che trovano terreno fertile grazie al radicamento dei comportamenti alla base della piramide.

L’odio di genere online non è altro che un’estensione della violenza già presente nella società, che con il passare del tempo ha saputo adeguarsi al progresso tecnologico, seguendone l’evoluzione. Come spiegato da Semenzin, negli ultimi anni si è assistito ad una radicalizzazione dei gruppi, ormai consapevoli di perpetuare una forma di violenza di genere e pronti a rivendicarla e cercare nuove vie per agire indisturbati ed evitare chiusure. L’impegno della ricercatrice e docente universitaria parte dall’intento di analizzare e approfondire il tema della violenza di genere digitale, esaminandone i dati e fornendo una definizione di un fenomeno per il cui riconoscimento è ancora necessario lottare. Nel 2021, Semenzin ha pubblicato il saggio “Donne tutte puttane: Revenge porn e maschilità egemone” insieme alla sociologa Lucia Bainotti: un quadro sulla violenza di genere online e del suo stretto legame con il modello culturalmente dominante di mascolinità, in cui a prevalere sono la forza, il dominio e l’aggressività, portando avanti stereotipi di genere che promuovono una visione oggettificante della donna. La volontà di Semenzin di politicizzare la sua esperienza personale (il titolo del libro deriva dal nome di un gruppo WhatsApp di cui faceva parte un’ex partner dell’autrice) l’ha portata ad indagare sui canali Telegram passati alla cronaca.

Così, insieme a Lucia Bainotti, ha scoperchiato il vaso di Pandora dei gruppi da migliaia di iscritti, nei quali è stata riscontrata la stessa dinamica presente nel gruppo WhatsApp da cui è nato tutto – sebbene con un pubblico molto più vasto. Come sottolineato da Semenzin, non vi è differenza tra contesti “micro” (come nel caso di “Donne tutte puttane”) e quelli “macro” (ovvero i gruppi che contano migliaia di iscritti), nonostante solitamente siano questi ultimi ad attirare l’attenzione mediatica, proprio per via delle loro dimensioni. Le modalità, infatti, sono sempre le stesse: si tratta di una violenza perpetrata nei confronti delle donne, che diventano oggetti da dominare e soggiogare, con i social network che riflettono la cultura patriarcale. La violenza di genere non fa altro che adattarsi alla tecnologia e ai suoi progressi. Il lavoro di Semenzin e Bainotti (iniziato nel 2018) ha permesso di portare alla luce gruppi e piattaforme come phica.net, chiusa lo scorso agosto a distanza di 20 anni dalla sua creazione. Oggi il monitoraggio del fenomeno prosegue sebbene non manchino le difficoltà, vista la radicalizzazione degli stessi membri e amministratori, che – sfruttando il mondo dei social e le loro funzioni sempre più avanzate – ricorrono a strategie nuove per arginare i controlli.

In questo scenario, l’educazione digitale diventa di fondamentale importanza per diffondere consapevolezza sugli strumenti che utilizziamo quotidianamente. Conoscere i propri diritti e le modalità a disposizione per tutelarsi è essenziale anche nel digitale, che oggi rappresenta una forma di controllo sociale, sfruttata in questi casi per mantenere e perpetuare la violenza di genere. Come affermato da Semenzin, da poco uscita con il nuovo libro “Internet non è un posto per femmine”, l’educazione è necessaria per creare controcultura, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno mettendo al centro il rapporto tra il mondo del web e il sistema di potere quotidiano che viviamo offline, basato su possesso, controllo e dominio. Non basta una semplice educazione informatica: la violenza di genere digitale, infatti, non è solamente un problema “tecnologico”, ma rappresenta un amplificatore di tutti quei comportamenti che normalizzano gli abusi e promuovono la cultura dello stupro. Per questo motivo, è necessario un lavoro di decostruzione dei modelli di maschilità egemone ed un’alfabetizzazione e responsabilizzazione di chi produce, condivide e consuma determinati contenuti.

La diffamazione online, le minacce, il revenge porn e la diffusione non consensuale di immagini sono reati a tutti gli effetti, con conseguenze anche perpetue per le vittime: una volta condiviso, un contenuto può essere copiato all’infinito e riemergere in qualsiasi momento, determinando una totale perdita di controllo delle immagini e dei video della persona interessata. Denunciare e segnalare è il primo passo, ma – come accade nella quotidianità – non sempre rappresenta una soluzione di facile attuazione. Inoltre, per la vittima potrebbe aprirsi un percorso lungo e complesso sotto diversi punti di vista, con un riconoscimento tardivo e solamente parziale del danno subito e, nei casi peggiori, una colpevolizzazione o minimizzazione dell’accaduto. Le soluzioni non mancano e tra queste troviamo PermessoNegato, un’associazione che si occupa di supportare chi subisce la diffusione non consensuale di immagini e video intimi o altre forme di violenza online. Oltre a servizi come la segnalazione alle piattaforme interessate per la rimozione dei contenuti, fornisce uno sportello di primo soccorso psicologico.

Nel 2018 Silvia Semenzin è stata promotrice della campagna nazionale Intimità violata, che – tramite una petizione online – richiedeva l’integrazione di una legge ad hoc per il riconoscimento e la punizione della diffusione non consensuale di immagini intime e contenuti sessuali, all’epoca ancora inesistente in Italia. La campagna è nata in risposta alla concreta necessità di identificare questa forma di violenza di genere e garantire una tutela alle vittime. Per prevenire e contrastare il fenomeno, infatti, è di primaria importanza che venga riconosciuto e punito nel Codice penale come un reato specifico, distinguendolo da quelli generici di violazione della privacy o diffamazione, e favorendo maggiore consapevolezza sul tema. In tal senso, diventa necessaria anche una presa di posizione da parte delle piattaforme social, che – come sottolineato da Semenzin – molto spesso non si fanno nessuna remora davanti alla violenza di genere. Guidati da logiche di mercato e monetizzazione, favoriscono i contenuti che creano più interazioni tra gli utenti, dando spazio anche a immagini e video violenti, provocatori, sessualizzanti e umilianti, assimilando i bias di genere in nome dei “like” e dei commenti. In tal modo le piattaforme che utilizziamo finiscono con l’essere complici, dimostrando di non essere realmente interessate a contrastare la violenza quando questa genera introiti, spesso cavalcando l’onda di un free speech che non fa altro che diventare strumento di normalizzazione della violenza di genere.

Cindy Delfini