Il sistema concentrazionario nazista fu concepito non solo per eliminare i prigionieri, ma anche per distruggere in loro ogni traccia di umanità. Eppure, questo intento non riuscì mai a compiersi del tutto: i prigionieri continuarono a offrire, anche nei gesti più piccoli, testimonianze di umanità, dignità e resistenza. Ci furono infatti forme di resistenze sia individuali sia collettive.

16 maggio, Auschwitz-Birkenau

Il 16 maggio 1944 nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau viene deciso lo sterminio dei circa cinquemila prigionieri rinchiusi nello Zigeunerlager, il settore destinato a Rom e Sinti. In quell’area del lager malattie e infezioni provocano ogni giorno morti su morti. Le SS ricevono l’ordine di procedere all’eliminazione dei detenuti, l’area viene circondata per impedire fughe, e ai prigionieri viene intimato di uscire dalle baracche. Ma succede qualcosa di inatteso: Rom e Sinti si rifiutano di obbedire.

Johann Schwarzhuber, responsabile della sorveglianza del campo, tenta di tranquillizzarli sostenendo che si tratti soltanto di un trasferimento, ma nessuno gli crede. I deportati erano stati infatti avvertiti da Tadeusz Joakimoski, un prigioniero politico polacco, delle reali intenzioni delle SS. Consapevoli del destino che li attende, i prigionieri improvvisano una resistenza armata utilizzando ciò che trovano a disposizione: pietre, pale, picconi, martelli e spranghe di ferro. Si barricano nelle baracche, pronti a opporsi. Di fronte a questa reazione inattesa, le SS rimangono sorprese e, dopo un confronto tra gli ufficiali, decidono temporaneamente di ritirarsi.

Quel giorno nessun prigioniero dello Zigeunerlager viene ucciso. La tragedia, però, è soltanto rinviata. Nelle settimane successive circa duemila detenuti rom e sinti vengono trasferiti in altri campi di concentramento, dove molti moriranno poco dopo.

I 2.897 rimasti ad Auschwitz-Birkenau saranno invece assassinati nella notte tra il 1° e il 2 agosto 1944.

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Porrajmos, memoria collettiva

In Europa esistono ancora pochissimi monumenti dedicati alla memoria del “Porrajmos”, termine con cui Rom e Sinti indicano il loro sterminio. Tra questi vi sono il memoriale di Berlino, inaugurato nel 2012 alla presenza di Angela Merkel, e quello di Lanciano, in Abruzzo, inaugurato nel 2018 nel “Parco delle Memorie”, vicino a un ex campo di internamento fascista. L’opera, scolpita nella pietra della Majella, rappresenta una donna con un bambino tra le braccia e la gonna intrappolata nel filo spinato, simbolo delle persecuzioni e delle responsabilità del fascismo europeo nello sterminio.

Oggi è sempre più necessario contrastare l’oblio che circonda il Porrajmos. Solo pochi Paesi europei hanno istituito ufficialmente una giornata commemorativa dedicata a questa tragedia, scegliendo il 2 agosto come data simbolica. Anche il Parlamento Europeo, nel 2015, aveva invitato gli Stati membri a creare una giornata della memoria per le vittime rom del genocidio nazifascista, ma la proposta non è mai stata concretamente realizzata.

In Italia il “Giorno della Memoria”, istituito dalla legge del 2000 per il 27 gennaio, ricorda principalmente la Shoah e le persecuzioni contro gli ebrei e i deportati politici e militari italiani, senza citare esplicitamente Rom e Sinti. Alcune realtà locali, come il Comune di Cuneo, hanno però deciso di inserire il 2 agosto tra le date ufficiali dedicate al ricordo delle barbarie nazifasciste, chiedendo che anche lo Stato italiano riconosca ufficialmente il Porrajmos nella memoria collettiva nazionale.

Ricordare il Porrajmos significa restituire dignità a migliaia di vittime troppo spesso dimenticate dalla storia e dai racconti ufficiali.

La memoria dello sterminio di Rom e Sinti non deve restare confinata a pochi monumenti o a iniziative isolate, ma diventare parte integrante della coscienza collettiva europea. Solo attraverso il riconoscimento storico, la diffusione della conoscenza e l’educazione contro ogni forma di razzismo è possibile impedire che odio, discriminazione e indifferenza trovino ancora spazio nella società contemporanea.

Gabriele Bartolini