Chi ha deciso di concedersi finalmente una vacanza tra amici, sicuramente starà pensando a un viaggio all’insegna del divertimento e delle forti emozioni.

Seppure le vacanze più rilassanti o culturali possono dare altrettanta felicità e bei ricordi, anche posti più conosciuti per la vitalità e la qualità della vita notturna possono far vivere un’esperienza unica, soprattutto se condivisi con un’ottima compagnia. Vediamo quindi i posti ideali dove prenotare questo tipo di vacanza.

Ibiza, la città che non dorme mai

Questa lista non poteva cominciare senza citare la città del divertimento per antonomasia, dove le discoteche più famose del mondo attirano ogni anno milioni di giovani.

D’estate soprattutto, questo posto è affollato e molto vivo, pieno di musica elettronica e commerciale, con i Dj più famosi del panorama mondiale che si esibiscono per il pubblico.

Non mancano nemmeno boat party o feste in piscina ad animare le serate, con pomeriggi invece passati a ballare fino al tramonto. Questo luogo, però, nonostante sia considerato spesso solo come posto simbolo di storie d’amore brevi e scappatelle fugaci, non è solo questo.

A leggere Subito News, si intuisce sicuramente bene perché qui il tradimento possa essere considerato uno dei motivi per fuggire dalla quotidianità, ma in realtà c’è anche tanto altro. Non mancano, infatti, oltre al divertimento, anche paesaggi naturalistici mozzafiato, e luoghi incontaminati tutti da scoprire nei punti meno turistici dell’isola.

La Grecia e le sue bellissime isole

La Grecia è una di quelle mete perfette per qualunque tipo di vacanza. Con le sue tante isole così diverse, infatti, offre la possibilità di godere non solo di una natura strepitosa e di una cultura unica e da conoscere.

Ma anche di tanto divertimento, con luoghi come Santorini, Corfù e Mykonos, sempre pieni di vita e affollatissimi dai turisti, soprattutto nella stagione estiva. Non è difficile trovare qui locali e tantissima gente per strada a gustare un buon cocktail, mentre ammira il tramonto.

La misteriosa Thailandia e il bellissimo Koh Pangan

Una terra che offre pace, tranquillità e la possibilità di ritrovare sé stessi, persi in una natura selvaggia e un mare cristallino. La sua bellezza però non ha lasciato indifferente i turisti da tutto il mondo, così come i giovani viaggiatori, che ogni anno vi si recano per godere delle sue bellezze e divertirsi.

Tra piccoli villaggi di pescatori, capanne in legno e bellissime spiagge perfette per fare snorkeling e immersioni, non mancano spiagge più animate, come quella di Hat Rin, uno dei posti più famosi di Koh Pangan.

Qui si svolgono tantissime feste, con musica fino all’alba e tanto divertimento assicurato. Come ad esempio in occasione della luna piena, in cui a cadenza mensile si svolge il famoso Fullmoon Party, dove si balla a piedi nudi sulla sabbia, al ritmo di Dj internazionali provenienti da tutto il mondo.

La California, una meta alla moda

Se il vostro budget non è un problema, allora non dovreste farvi sfuggire l’occasione di arrivare in California, location di tantissime serie TV e dei brand più famosi.

Qui troverete davvero di tutto, spiagge per il surf, natura tutta da ammirare, come nella Death Valley, oppure sfarzo ed esagerazione con Las Vegas. Un luogo magico che vi permetterà di fare tantissime esperienze.