Le recenti Olimpiadi Parigi 2024 si sono concluse da poco, lasciandosi alle spalle tante imprese sportive ma anche moltissime polemiche. A livello calcistico è stata la Spagna a trionfare in campo maschile, con la Roja che ha fatto doppietta dopo l’Europeo battendo per l’oro i padroni di casa della Francia. Purtroppo, anche in questa edizione non è stato possibile vedere all’opera la Nazionale italiana Under 21, che ormai manca dal torneo olimpico addirittura da 20 anni.

L’ultima Italia a partecipare al torneo olimpico di calcio

L’Italia infatti ha partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 con una Nazionale di calcio Under 21 (con fuoriquota) allenata da Claudio Gentile, una delle figure più iconiche del calcio italiano, conosciuto per il suo approccio difensivo duro e deciso. Il torneo è stato particolarmente significativo per gli Azzurrini, che hanno saputo conquistare una medaglia di bronzo in un contesto altamente competitivo, affrontando alcune delle squadre più forti del mondo.

La rosa italiana era composta da una combinazione di giovani talenti che avrebbero poi fatto il salto nel calcio professionistico di alto livello. Tra i nomi di spicco troviamo Andrea Pirlo, il fulcro del centrocampo, famoso per la sua visione di gioco e precisione nei passaggi, oltre a essere un maestro nei calci piazzati. In attacco, Alberto Gilardino era il principale riferimento, capace di trovare la rete nei momenti decisivi del torneo​.

L’Italia venne inserita in un gruppo complicato, in cui ha affrontato avversari come il Giappone, il Paraguay e il Ghana. Gli Azzurrini hanno dimostrato una notevole solidità difensiva e una grande capacità di gestione del gioco a centrocampo, permettendo loro di avanzare alla fase successiva del torneo.

Nei quarti di finale, l’Italia ha dovuto affrontare il Mali, una delle squadre più sorprendenti del torneo. In una partita molto tattica e combattuta, l’Italia è riuscita a vincere grazie a un gol nel finale, che ha sancito il passaggio in semifinale​.

In semifinale, l’Italia si è trovata di fronte all’Argentina, squadra che annoverava tra le sue fila alcuni futuri campioni del mondo e grandissimi giocatori come Tevez, Mascherano, Saviola e Burdisso, con Bielsa C.T. della selezione olimpica albiceleste. Nonostante una prestazione coraggiosa, gli Azzurrini sono stati sconfitti con un 3-0 che ha lasciato poco spazio ai rimpianti, data la netta superiorità degli avversari. Tuttavia, la squadra di Gentile ha dimostrato grande carattere, riprendendosi prontamente per affrontare la finale per il terzo posto​.

Nella finale per il bronzo l’Italia ha affrontato l’Iraq, una delle sorprese del torneo. La partita è stata intensa e molto combattuta, ma alla fine l’Italia è riuscita a imporsi con un gol di Gilardino, che ha assicurato agli Azzurrini una meritata medaglia di bronzo. Questo risultato ha rappresentato un grande successo per una squadra giovane e piena di promesse, consolidando il prestigio del calcio italiano a livello internazionale e dando ai giocatori la fiducia necessaria per continuare a crescere nelle loro carriere professionistiche​. Due anni dopo, la Nazionale maggiore (di cui fecero parte anche Gilardino e Pirlo) vinse il Mondiale.

Obiettivo Los Angeles 2028

Oggi, con uno sguardo rivolto al futuro, la Nazionale Under 21 italiana ha come grande obiettivo la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Questo traguardo è visto come fondamentale per il percorso di crescita dei giovani talenti italiani, fornendo loro un’opportunità unica di mettersi in mostra su un palcoscenico internazionale di altissimo livello.

Secondo le recenti proiezioni e le quote delle scommesse sportive Italia, la Nazionale azzurra è considerata una delle squadre europee più promettenti per raggiungere la qualificazione. Questo ottimismo si basa su una generazione di giovani talenti che stanno emergendo nel panorama calcistico italiano, molti dei quali già protagonisti nelle squadre di club di Serie A..

La qualificazione alle Olimpiadi sarebbe non solo un segno di continuità rispetto alla tradizione calcistica italiana, ma anche un’opportunità per dare visibilità ai giovani, prepararli per le competizioni maggiori e consolidare la reputazione dell’Italia come fucina di talenti calcistici. La medaglia di bronzo conquistata ad Atene 2004 rappresenta un faro per questi giovani giocatori, una fonte di ispirazione che li spinge a raggiungere traguardi simili o addirittura superiori​.