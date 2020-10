Agenzia Amore e il franchising matrimoniale per single

Ogni giorno migliaia di persone sognano di trovare l’altra metà della mela. Appuntamenti al buio o combinati, app e siti di incontro, agenzie matrimoniali e chi più ne ha più ne metta! Se la vostra anima gemella è là fuori, non temete: in un modo o nell’altro, riuscirete certamente a ricongiungervi ad essa.

Sarà che il settore dei Single in forte espansione e senza crisi, ma il mondo pullula di agenzie di incontri. Una buona notizia per chi, per trovare l’amore, decide di usufruire di questo tipo di servizio ma anche una nuova frontiera lavorativa! Sono sempre più, infatti, le agenzie di incontri alla ricerca di collaboratori. Ma con Agenzia Amore sarà possibile avviare la propria attività direttamente da casa in modalità online o da telefono. Lavorare in SMART WORKING sarà una svolta per chi ne approfitterà. Restando comodamente seduti sul divano del proprio soggiorno o sulla poltroncina in giardino, si potrà infatti approfittare di un’impareggiabile opportunità: lavorare e guadagnare con un investimento ridotto.

Il costo dell’investimento è recuperabile in 60 giorni e l’attività del consulente per SINGLE genera di media 35.000€ l’anno di incassi. E se il tempo è denaro perché continuare ad aspettare per avviare la collaborazione? Professionalità, flessibilità e assistenza saranno sempre garantite a ciascun affiliato. Agenzia Amore seguirà ogni nuovo collaboratore anche per quanto riguarda le autorizzazioni di inizio attività e le comunicazioni con le autorità di competenza. Più di 50 agenti e promoters già guadagnano oltre 2500 euro all’anno senza lasciare il proprio appartamento. È questo il miglior lavoro da casa nel 2020/2021.

Il mondo delle AGENZIE MATRIMONIALI è cambiato e adesso si può lavorare da casa senza vincoli o costi. Il programma di franchising matrimoniale per single Agenzia Amore ha infatti un costo base minimo di 2950 Euro + Iva, ma nessuna competenza specifica è richiesta all’affiliato. Inoltre, sarà l’agenzia stessa a garantire all’affiliato 300 clienti da gestire. Ma niente paura: se non doveste ritenervi soddisfatti del servizio, avrete diritto ad un rimborso completo. Con Agenzia Amore i rischi sono praticamente pari a zero!

E se ancora non fosse scattato il colpo di fulmine, ecco sei buoni motivi per scegliere Agenzia Amore:

Fee d’Ingresso bassa da pagare a rate e da 2950 Euro + Iva

Royalty bassa e fissa da pagare mensilmente.

Assistenza iniziale per la ricerca dei clienti, compresa nella Fee d’Ingresso.

Marchio consolidato e registrato.

Software gestionale online compreso e gratuito.

Contributo pubblicitario non richiesto (ma consigliato dal metodo di lavoro utilizzato).

Agenzia Amore è molto più di una semplice agenzia matrimoniale e non è una comune chat online. Agenzia Amore è una fornitrice di servizi per single, avente l’unico obbiettivo di mettere in connessione uomini e donne iscritti al suo sito web. Ma è anche un franchising matrimoniale rivoluzionario e innovativo – in un settore contro ogni tipo di crisi – che, rivolto tanto a giovani ambiziosi quanto a grandi investitori, vi offrirà la possibilità di creare il vostro personale team di lavoro nella vostra regione italiana o stato estero, di sviluppare il vostro network di affiliati e di poter guadagnare somme importanti. Provare per credere!