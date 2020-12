Stanchi della frenesia, delle città e delle solite vacanze al mare in spiaggia? Vorreste provare dei modi di viaggiare alternativi per passare dei momenti rigeneranti al 100% tutti a contatto con la natura? Il modo per poter dire addio a lunghe code, a strutture che ingabbiano e sentirsi veramente liberi è uno solo. Una full immersion con il mare, quello autentico sperimentando una forma di turismo non solo responsabile ma anche sostenibile per un’esperienza un po’ wild– ma senza dubbio totalizzante.

Parliamo delle vacanze in barca a vela, una nuova modalità di visitare i luoghi più belli del nostro mare, ma anche quello estero, praticando anche attività ed escursioni, nel pieno rispetto della natura. Tramundi pensa anche a questo e per chi vuole scegliere un turismo locale e sostenibile confeziona dei viaggi organizzati in barca a vela per dei tour in crociera decisamente differenti.

Dalla Sardegna alla Grecia, la travel company online riesce a mixare in ogni pacchetto tantissime sfumature di viaggio, per renderlo non solo bello e affascinante, ma anche alternativo e propositivo. A bordo della nave, un caicco in questo caso, ci sarà lo skipper che farà da comandante e tutti i “passeggeri” potranno essere degli aspiranti velisti. Emozioni uniche tutte da scoprire per chi ama la natura, i paesaggi e le realtà locali.

Una crociera in caicco alle Isole Eolie ci porta alla scoperta di un tratto di Sicilia inestimabile. Dei lembi di terra emersi dal mare, di origine vulcanica, tra le destinazioni più invidiate del Bel Paese. In barca a vela è possibile scoprire tutti i loro segreti. Panarea, Stromboli, Filicudi, ogni isola ha una propria essenza, chi più selvaggia e chi più modaiola. Non mancano le possibilità di fare dei bagni e di immergersi anche nei soffioni sulfurei, attività di trekking ed escursioni, tra natura e storia.

Tramundi ci porta in barca a vela anche tra le isole Pontine, Ischia e Procida. Un tour tra alcuni tesori del Mar Tirreno. Otto giorni tutti da trascorrere in una cornice paesaggistica unica, tra mare e terra. Da Palmarola a Ventotene, passando per Ischia, Procida e Ponza. Non solo bellezze naturalistiche quasi incontaminate in alcuni territori che si popolano solo in estate, ma anche tanta storia tra Ponza e Ventotene, due località simbolo del nostro passato.

In barca a vela possiamo scoprire e ammirare anche le Isole Pelagie: Lampedusa, Linosa e Lampione. L’itinerario è da sogno per una vacanza nel pieno del relax per gli amanti del mare con tuffi e immersioni che non finiscono mai per andare alla scoperta di una vita marina ricchissima e molto vivace tra contrasti cromatici unici, tra l’azzurro del mare e il nero vulcanico.