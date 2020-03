Avviare una carriera da avvocato, o addirittura uno studio legale, è un grande passo, che oltre a competenza nel campo, risorse, conoscenze e tanta buona volontà ha bisogno di altri strumenti fondamentali per raggiungere il successo.

Uno studio di avvocati, in questo, non è molto diverso da qualsiasi altra attività, persino commerciale, che per tirare avanti deve vedersela con la clientela. Il modo di catturare l’attenzione delle persone e fidelizzarle è sempre lo stesso.

Come scegliere la miglior consulenza

Perché una persona dovrebbe scegliere la tua consulenza e non quella di un altro avvocato?

La gente vuole essere incoraggiata a sceglierti, a comprare il tuo servizio e, prima di ogni altra cosa, la tua immagine insieme a tutto ciò che rappresenta.

Quello che serve, quindi, è una strategia di Marketing vincente che metta k.o. e a faccia a terra la concorrenza. Servono per intraprendere una carriera da avvocato: capacità comunicativa, buon utilizzo delle tecnologie per il mercato e conoscenza delle quasi infinite possibilità che oggigiorno la rete offre.

Marketing avvocati on line e off line

Sì, perché internet è il migliore strumento per il Marketing che esista e saperlo usare vuol dire avere per le mani le chiavi della banca. Una miniera d’oro: questo è il world wide web.

Ci sono, infatti, molte cose che uno studio legale, o in genere chi intraprende la carriera da avvocato, deve conoscere sul Marketing, per campare, ma la prima è che non si può vivere senza connessione.

Internet, e soprattutto i social media, sono una vetrina per tutte le nostre attività. Se per un privato cittadino significa mostrare in pubblico la sua vita intima, per chi svolge la carriera da avvocato vuol dire invece far conoscere il suo lavoro, i valori del suo studio, il curriculum vitae dei consulenti che lavorano per lui e far sentire il clienti vicino a lui, che è a portata di chat, che è presente per qualsiasi problema.

I social mettono a loro agio la gente ed è per questo motivo che sono il primo migliore strumento utile a un piano di Marketing studiato a posta per chi svolge una carriera da avvocato. Quindi usare il web nel migliore dei modi e avviare un piano marketing per la carriera da avvocato risulterà decisivo e la cosa saggia da fare è cercare un portale web, che offra tutte le risorse utili per fare un percorso fruttuoso.

Inoltre risulterà indispensabile avere un sito internet curato e un blog ricco di informazioni e articoli divulgativi. La scrittura può essere un’arma importante perché permetterà al professionista in questione di far conoscere le proprie conoscenze, donandogli visibilità.

L’importanza del passaparola

Altro mezzo importante per far fruttare la propria attività è sicuramente il passaparola, che non riguarda quindi il web. Questo mezzo è sempre funzionale in quanto rivolgersi a un avvocato consigliato da un amico o parente, permetterà al cliente di essere tranquillo e di avere più fiducia in lui.

Per arrivare a questo sarà importante frequentare gli ambienti giusti, fare amicizie nuove e allargare il proprio cerchio di conoscenze durante la propria carriera da avvocato: l’isolamento e il frequentare solo ambienti professionali non porta mai risultati nel medio e lungo termine.

In definitiva per la carriera da avvocato aumentare i clienti è possibile: la chiave è la conoscenza.

Fonte immagine di copertina: Segreteria24