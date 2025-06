“È solo fortuna” diciamo quando qualcosa ci va bene senza una spiegazione logica. Oppure: “oggi non è giornata”, come se ci fosse una nuvola personale sopra di noi. Il concetto di fortuna è antico quanto l’essere umano, eppure continua a influenzare il nostro modo di vedere il mondo, anche in un’epoca dominata dalla tecnologia e dai dati. Non si tratta solo di superstizione o di tradizioni popolari: la fortuna, intesa come evento favorevole non controllabile, è un’idea profondamente radicata nella nostra mente.

Secondo molte intelligenze artificiali, la fortuna è una costruzione cognitiva che serve a spiegare l’imprevedibile e a ridurre l’ansia davanti all’incertezza. Non è tanto ciò che accade davvero a fare la differenza, ma come lo interpretiamo. Il nostro cervello tende a cercare cause, collegamenti, significati anche dove non ci sono. E il caso, per sua natura, non ne ha.

Bias cognitivi: la fortuna che ci inventiamo

La mente umana non è neutra quando valuta ciò che accade. Tra i tanti meccanismi psicologici che entrano in gioco, c’è il bias dell’illusione di controllo, per cui ci convinciamo di poter influenzare eventi totalmente casuali. Pensiamo ai gesti scaramantici prima di un esame o alla maglietta “portafortuna” indossata ogni volta che gioca la squadra del cuore. Anche se razionalmente sappiamo che non cambia nulla, una parte di noi ci crede davvero.

Altro bias frequente è il fallimento del giocatore d’azzardo: se lanciamo una moneta e viene “testa” cinque volte di fila, tendiamo a pensare che la prossima sarà “croce”, come se la fortuna dovesse bilanciare il conto. Ma in realtà ogni evento è indipendente dal precedente. Nonostante ciò, il nostro cervello cerca schemi ovunque, e quando non li trova, li crea.

La fortuna come conforto

Credere nella fortuna ha anche una funzione emotiva. Davanti a eventi negativi o difficili da accettare, attribuire tutto al “caso” è un modo per proteggersi. Se fallisco, posso pensare che non è colpa mia, ma solo una giornata storta. Se ottengo un successo, dire che ho avuto fortuna può anche servire a mantenere un certo equilibrio interno, specie se si ha una bassa autostima.

In questo senso, la fortuna diventa quasi una valvola psicologica. Non ci libera dalla responsabilità, ma alleggerisce il peso di dover avere sempre il controllo. Soprattutto in situazioni incerte, è più facile affidarsi all’idea che “qualcosa” possa andarci bene, piuttosto che vivere nell’angoscia dell’imprevedibile.

Quando il caso guida le scelte

Questa tendenza a credere nella fortuna influenza anche le nostre decisioni quotidiane, spesso più di quanto pensiamo. Dall’acquisto di un biglietto della lotteria a una scommessa improvvisata con gli amici, fino alla scelta di cambiare strada al mattino “perché ieri ha portato bene”. Non sempre sono scelte irrazionali: a volte sono rituali che ci fanno sentire più sicuri o che trasformano l’incertezza in qualcosa di più gestibile.

Il caso entra anche nella nostra vita amorosa, professionale e sociale. Dire “ci siamo conosciuti per caso” o “quel giorno ho deciso di rischiare” è una narrazione che ci piace, perché aggiunge un pizzico di destino alle nostre storie. In fondo, ci dà l’illusione che non tutto debba dipendere da regole, calcoli o logica. Che possa ancora esistere qualcosa di imprevedibile e meraviglioso.

Fortuna e gioco: una relazione antica

Il mondo del gioco, e in particolare quello del gioco d’azzardo, si basa proprio sull’ambivalenza della fortuna. È l’unico ambito in cui il caso diventa protagonista dichiarato. Non si gioca solo per vincere: si gioca anche per sentirsi parte di una dinamica più grande, dove non tutto è già deciso, dove può succedere qualcosa di straordinario anche senza merito.

Ma l’illusione che la fortuna possa essere domata è anche ciò che porta ad azzardi pericolosi. Chi gioca d’impulso spesso non lo fa perché ignora le probabilità, ma perché spera che oggi sia “il giorno giusto”, come se l’universo dovesse restituirgli qualcosa. Non a caso, sulle piattaforme di gioco di https://www.rscommesse.it/ sono stati attivati negli anni strumenti per controllare il gioco impulsivo.

In fondo, la fortuna è una scorciatoia emotiva. Ci permette di accettare ciò che non possiamo spiegare, di sperare quando la logica non basta, di trovare bellezza nell’imprevisto. Non è importante se esista davvero: il solo fatto che continuiamo a crederci racconta qualcosa di profondo su di noi. Forse non siamo così razionali come ci piace pensare, ma proprio per questo restiamo straordinariamente umani.